“แซม ยุรนันท์” ควงภรรยาเข้าวัดทำบุญ ปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์เริ่มต้นชีวิตใหม่

กลายเป็นที่จับตามองอีกครั้งสำหรับอดีตพระเอกดัง “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” ที่ล่าสุดได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเป็นครั้งแรก หลังศาลอนุญาตให้ประกันตัวคดีดิไอคอน โดยแซมพร้อมภรรยาได้เดินทางเข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าโต๊ะหมู่บูชาที่จัดตกแต่งอย่างสวยงามในวัดแห่งหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ก่อนทำทานด้วยการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นความเชื่อในการสะเดาะเคราะห์และเริ่มต้นชีวิตใหม่
นอกจากนี้เจ้าตัวได้ระบุข้อความผ่านแคปชันสั้นๆ ว่า “ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ นะครับ 🙏” ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและร่วมอนุโมทนาบุญ