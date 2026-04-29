“ลูกหมี รัศมี” ลั่น “ปู มัณฑนา” โง่เขลาเบาปัญญาเชื่อคนสุ่มสี่สุ่มห้า เป็นอันตรายกับชีวิตมาก ห่วงไม่มีเงินมาสู้คดี ทุกอย่างจะไม่เกินสิงหาคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ลูกหมี รัศมี” ลั่น “ปู มัณฑนา” โง่เขลาเบาปัญญาเชื่อคนสุ่มสี่สุ่มห้าจนโดนตนฟ้องข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท แท็กทีม “ทนายกุ้ง” ยัน 100% ในศาลวันนั้นไม่มีลูกน้องของ “หนุ่ม กรรชัย” ส่วนภรรยา “ทนายตุ๋ย“ มาให้กำลังใจ เพราะรู้จักเป็นการส่วนตัว ชี้ปูออกมาพูดเช่นนี้เป็นอันตรายกับชีวิตตัวเองมากๆ ห่วงไม่มีเงินมาสู้คดี ทุกอย่างจะจบเร็วขึ้นไม่เกินสิงหาคม

วันที่ 28 เม.ย.69 ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี”พร้อมด้วย “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์”ได้เดินทางมาสืบพยานโจทก์ที่ยื่นฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท โดยก่อนหน้านี้ปูเผยว่าอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งของลูกหมีและทีมทนาย “เดชา กิตติวิทยานันท์” ที่ยุให้ตนฟ้องลูกหมีที่ปล่อยกู้เงินเกินอัตรากฎหมายกำหนด ปูจึงทำการฟ้อง ทำให้ลูกหมีฟ้องกลับปูแจ้งความเท็จ

ซึ่ง ลูกหมี เผยว่าสิ่งที่ปูพูดออกมาแสดงถึงความโง่เขลาเบาปัญญา ไม่มีสติ มีสมองคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เชื่อคนสุ่มสี่สุ่มห้าจนเกิดภัยกับตัวเอง

ลูกหมี : “วันนี้เป็นการสืบพยานโจทก์ ลูกหมีเป็นโจทก์ฟ้องคุณปู ในข้อหาแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาท คดีนี้ศาลประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้ว วันนี้มาสืบพยานไต่สวนกัน มูลเหตุมาจากที่คุณปูพูดตลอดเลยว่าลูกหมีปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตรากฎหมายกำหนด พอพูดแบบนี้ก็เหมือนคุณปูไปแจ้งความเท็จ เพราะมันไม่ได้เป็นความจริง

(ทนายเดชายุยง สุดท้ายคดีพลิกปูต้องมาโดนคดีนี้?) ลูกหมีจะบอกว่าถึงจะต่อให้เป็นใครพูดคุณปูต้องมีสติ มีสมองคิดด้วยตัวเองว่าใครพูดอะไร จะไปเชื่อเขาเหรอ การที่คุณไปเชื่ออะไรคุณไม่มีการไปปรึกษาใครใดๆ เลยเหรอ ไปเชื่อคนสุ่มสี่สุ่มห้าแสดงว่าคุณไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอ โง่เขลาเบาปัญญา ใครพูดก็เชื่อแล้วไปทำตามนั่นเป็นความคิดของคุณที่ไปเชื่อเขา คนบนโลกนี้ใครจะพูดอะไรก็ได้อยู่แล้ว แต่เราต้องฟังให้ดีและตัดสินใจในการกระทำของตัวเอง นี่ทำไปแล้วแล้วไปโทษคนอื่นนี่ยิ่งอาการหนักเลยค่ะ

ลูกหมีเอาเงินไปลงทุนกับเขาลูกหมีไม่เคยโทษใคร ลูกหมีพูดเสมอว่าลูกหมีรับกรรม ลูกหมียินดีที่จะเสียเงินตรงนั้น 2 ล้านเพราะมันเป็นการกระทำของลูกหมีเอง ลูกหมีไม่เคยโทษใครเลย เราโทษตัวเราเอง โชคร้าย ซวยมาเจอคนหลอกลวงเรา สิ่งที่ลูกหมีเจอทุกคนสามารถเอาไปเป็นอุทาหรณ์ได้เลย”

ทนายกุ้ง : “วันนี้ทนายจำเลยทั้ง 2 ท่านได้มีการยื่นคำร้องขอถอนทนายความ เหตุผลอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่ศาลมองว่าจำเลยยังไม่มีทนายความคนใหม่ ศาลเลยเห็นว่าจะถอนได้ก็ต่อเมื่อมีทนายใหม่เข้ามาก่อน จำเลยก็บอกว่าหาทนายไม่ทัน ขอเลื่อน แต่ศาลไม่เลื่อนเพราะไปกระทบคดีอื่นๆ ศาลจึงให้ทนายคนเดิมทำหน้าที่ไปก่อน”

“ลูกหมี” มั่นใจในความถูกต้องของตัวเอง 100% “ทนายกุ้ง” บอกหาก “ปู มัณฑนา” แพ้คดีนี้โทษจำคุก 5 ปี
ลูกหมี : “ลูกหมีมั่นใจ 100% เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกคุณปูชวนลงทุนจริงๆ เขาไม่เคยพูดว่าขอกู้เงิน ขอยืมเงิน เขาชวนลงทุน เอกสารหลักฐานเรามีครบ คำพูดและการกระทำต่างๆ ของเขาก็ชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่ส่งเสริมคดีลูกหมีให้ชนะ 100%”

ทนายกุ้ง : “ถ้าแพ้คดีโทษมันเยอะนะ แจ้งความเท็จ กลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษในเหตุการณ์ที่ไม่มีอยู่จริง มีโทษ 5 ปีเลยนะ นี่ทางเราไม่ได้ฟ้องเบิกความเท็จเพราะมัน 7 ปีมันหนักกว่าหมิ่นประมาท คดีนี้มีตำรวจที่เป็นคนรับเรื่องคดีมาเป็นพยานให้”

ลั่นคลิปต้มปู ไม่ได้จะแซะคู่กรณี
ลูกหมี : “ถ้าคนจะเกลียดเรา หมั่นไส้เรา เราทำอะไรก็ผิด คือลูกหมีไม่ได้ทานปูมา 6 เดือนแล้ว ถ้าใครเป็นเพื่อนสนิทลูกหมีจะรู้ว่าลูกหมีจะไปซื้อปูมานึ่งทุกเดือน ลูกหมีมีหม้อนึ่งปูส่วนตัวเลย แล้วคือมันอยากจะทาน พอนึ่งไปก็มีคอมเมนต์ว่าปูยังไม่ตาย

เราไม่ใช่แม่ครัวทำกับข้าวขนาดนั้นเราก็ไม่รู้ต้องน็อกน้ำแข็งก่อน เราเห็นว่ามันดิ้นเราก็สงสารแต่เราก็อยากจะทานไง มาถึงเราก็นึ่งเลย ตอนทุบปูมันก็ต้องทุบจริงๆ ที่ทุบก็เป็นช้อนหนาๆ วันนั้นเราไม่ได้มีความพร้อมเท่าไหร่ ทุบแล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปให้ ก็เป็นเรื่องปกติที่เอามาทำคอนเทนต์ คนก็ไปคิดว่าเราหมั่นไส้หรือแกล้งใคร ไม่ค่ะ เราอยากทานปูจริงๆ วันนั้นแข็งมาก เราก็ตีๆๆ ใหญ่เลย แต่ปูหวานมาก ปีที่แล้วซื้อปูมาแล้วมันเน่าเลยหยุดกินไป ตัวเมียไข่เยอะกินมัน ตัวผู้เนื้อก็แน่น ยืนยันว่าไม่ได้ทำเพื่อแซะใคร เราอยากกินปูจริงๆ ลูกหมีไม่ได้ล้ำไปตีความอะไรขนาดนั้น คนไปคิดว่าเราไม่เมตตาปู ไปเย้ยหยันคน อยากจะบอกคนที่มาคอมเมนต์ว่าลูกหมีไปเย้ยหยันใครก็แล้วแต่จะบอกว่าลองเสียเงิน 2 ล้านดูสิ คุณจะรู้สึกยังไง”

“ลูกหมี-ทนายกุ้ง” ยัน 100% ในศาลวันนั้นไม่มีลูกน้องของ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ส่วนภรรยา “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” มาให้กำลังใจทนายกุ้งเพราะรู้จักเป็นการส่วนตัว ไม่มีเหตุคุกคามเกิดขึ้น
ลูกหมี : “100% นะคะไม่มีลูกน้องพี่หนุ่ม กรรชัย ทีมลูกหมีมี 9 คน ทีมคุณปูมี 5 คน แล้วก็มึคนจากคดีอื่นๆ รวมคนในศาลแล้วทั้งหมด 21 คนไม่มีพี่หนุ่ม กรรชัย ทุกคนพร้อมเป็นพยานให้”

ทนายกุ้ง : “ที่เขาพูดถึงเดือน ก็คือภรรยาทนายตุ๋ย เขาติดต่อเรามาเพราะว่ารู้จักกันเป็นการส่วนตัวกับเขา คือจริงๆ เขาจะมาตั้งแต่วันแรกที่เราเป็นจำเลยในคดีอาญาแล้ว เขาอยากจะมาให้กำลังใจเพราะสงสารที่เราถูกฟ้อง คือเรารู้จักกัน ไม่ใช่ในฐานะภรรยาทนายตุ๋ย เขาก็มาให้กำลังใจเรากับลูกหมีซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับหนุ่ม กรรชัยเลย

ทนายตุ๋ยทำงานให้ หนุ่ม กรรชัย ก็จริงแต่เดือนเป็นแค่ภรรยา ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย เขาไม่ได้เป็นลูกจ้าง เป็นลูกน้องหนุ่ม กรรชัย แล้วเดือนก็ไม่ได้เข้ามาในห้องเลย เขาอยู่แค่หน้าห้อง ซึ่งในห้องนั้นมีที่นั่งแค่ 3 แถว ซึ่งนั่งกันเต็มแล้ว การคุกคามอะไรไม่มีเลยและไม่มีสักคนเดียวที่เป็นลูกน้องหนุ่ม กรรชัย และเดือนไม่ใช่ลูกน้องหนุ่ม กรรชัย เขาไม่ได้ทำงานกับหนุ่ม กรรชัย เขามาส่วนตัวกับเรา ในทางกฎหมายก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง เดือนถือว่าเป็นคนนอก”

“ลูกหมี” ชี้ “ปู มัณฑนา” ออกมาพูดเช่นนี้เป็นอันตรายกับชีวิตตัวเองมากๆ
ลูกหมี : “ในศาลมีกล้องวงจรปิด การที่คุณปูพูดแบบนี้มันอันตรายกับชีวิตคุณปูมากเลย 9 คนในทีมลูกหมีทุกคนยืนยันตัวตนได้ การที่คุณปูบอกว่ามีทีมโหนกระแส มีคนของพี่หนุ่ม กรรชัยส่งไปป่วนเกือบ 20 คน มันอันตรายกับคุณปูมากๆ เลย ที่พูดวาจาแบบนี้ออกมา”

ทนายกุ้ง : “ถ้ามาศาลแล้วไม่ปลอดภัยที่ไหนมันจะปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่ยืนดูทุกจุดของศาล มีตำรวจศาลใครจะไปทำอะไรไม่ได้หรอก แล้วที่คุณปูบอกมีคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตคล้ายๆ นักข่าว เป็นทีมงานของเรา ไม่ใช่เสื้อแจ็คเก็ตนักข่าว เป็นเสื้อของหลักสูตรอบรม พอดีเขาลืมเอาสูทมาก็กลัวจะไม่สุภาพเขาก็ยืมเสื้อกั๊กใส่ เป็นทีมงานของเรา ไม่ใช่นักข่าว ไม่ใช่คนของหนุ่ม กรรชัย พยานมีเยอะตรงนั้น ยืนยันไม่มีเหตุการณ์คุกคาม แล้วหนุ่ม กรรชัย ไม่ได้ส่งคนมาจริงๆ

จริงๆ แล้วคุณปูไม่น่าเข้าใจผิดเพราะศาลจะบอกอยู่แล้วว่ามีคดีอะไรบ้าง ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต้องแสดงตัวว่าเกี่ยวข้องอะไรกับคดีอะไร แล้วจริงๆ ศาลพิจารณาแบบเปิดเผย ใครๆ ก็เข้าฟังได้ แต่วันนั้นห้องเล็กจริงๆ รวมถึงจำเลยอาจจะขอให้ไพรเวตกับศาล ไม่อยากให้ใครรู้ อยากให้เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องอยู่ ซึ่งทุกคนก็ปฎิบัติตาม

หวั่นใจจากนี้กลัวไม่เกินเดือนสิงหาคมจะมีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิต “ปู มัณฑนา” ครั้งยิ่งใหญ่เพราะคดีจะเริ่มตัดสินแล้ว
ลูกหมี : “ก็ดูกันไปเรื่อยๆ ว่าเส้นทางชีวิตคุณปูจะยังไงต่อ คิดว่าไม่เกินเดือนสิงหาคมก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกแต่ละคดีจะเริ่มตัดสินแล้ว”

ทนายกุ้ง : “ส่วนที่เขาว่าคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นการสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นมา ซึ่งคุณบุ๋มเขาก็ทำตามหน้าที่จริงๆ เราพูดได้เพราะอยู่ในเคสนี้ เขาเชิญทั้งสองฝ่ายจริงๆ ทุกรายการเลย แต่เขาไม่สะดวกไปขอไม่ไป แล้วมันก็เป็นการชี้แจงตอบคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น ก็อ้าว… นี่ไปถึงคุณบุ๋มแล้วเหรอ มันก็ไม่ใช่”

ลูกหมี : “จะบอกว่าคนเราเวลาทำอะไรดูเงินให้กระเป๋าตัวเองก่อนว่ามีเงินไหม ไม่มีเงินนี่ยุ่งเลยนะ ชีวิตไม่รอดนะ ถ้าทำอะไรเยอะ ต้องประมาณตนว่ามีเงินในกระเป๋าไหม”

ทนายกุ้ง : “ที่เขาถูกฟ้อง 20 กว่าคดี มันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด คือเงิน 2 ล้าน ซึ่งทำไมเขาไม่ไปออกรายการตั้งแต่แรก ถ้าเขาไปออกมันจะไม่มีเหตุการณ์ให้ทะเลาะเถียงกันไปมา คุยกันให้จบ เขาไม่ไปออกแล้วมาบอกว่าเอาคนไปออกบิดเบือนคดี คือเขาเชิญแล้วค่ะ เขาเชิญทั้งสองฝ่ายทุกรายการ”

ห่วง “ปู มัณฑนา” ไม่มีเงินมาสู้คดี ทุกอย่างจะจบเร็วขึ้น
ลูกหมี : “ตอนนี้มีความเป็นห่วงคุณปูจะมีเงินสู้คดีไหม จะมีเงินจ่ายค่าทนายไหม กลัวมากเลยว่าเขาจะไม่มีเงินจ่ายค่าทนาย ค่าประกันตัว พอไม่มีเงินทุกอย่างจะจบเร็วขึ้น”

ทนายกุ้ง : “ถ้าเราไม่มีหลักทรัพย์มาประกันตัว ถ้าศาลจำคุกไม่รอลงอาญาเขาต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ก็มีเงินสด โฉนดที่ดิน มีบุคคลที่รับราชการน่าเชื่อถือ หรือซื้อประกันอิสรภาพ ต้องให้บริษัทประกันภัยค้ำประกันให้ สุดท้ายไม่มีต้องใช้กำไล EM ก็คือไม่มีเงิน การให้ EM ศาลต้องพิจารณาแล้วว่าจะให้ใช้ EM หรือเปล่า การติดกำไล EM ก็เหมือนการติดคุกนอกศาล คือไม่มีเงินประกันเลยต้องใช้กำไล EM จะสาบานตนศาลไม่ให้อยู่แล้วถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ถ้าไม่รอลงอาญาศาลไม่ให้สาบานตนอยู่แล้ว สุดท้ายไม่มึเงินต้องใช้ EM

แล้วหากคดีเยอะ ถูกฟ้องเข้ามาเรื่อยๆ มีการคัดค้านการประกันตัว เขียนพฤติกรรมเข้ามามันมีเหตุสุ่มเสี่ยงไม่ให้ประกันตัวมันก็มีเยอะ บอกตรงๆ ว่าเคสนี้เป็นเคสที่เหนื่อยใจมากๆ เหนื่อยใจ ละเหี่ยใจ ไม่คิดว่าเงินแค่ 2 ล้านบาทมันจะแตกคดีเป็นสิบยี่สิบเรื่องที่เป็นหมิ่นประมาทแบบนี้ แล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอิสรภาพทั้งหมด ไม่เคยเจอมาก่อน ไม่เคยพบไม่เคยเห็น มีนะคนที่มีคดีเยอะกว่าคุณปู แต่มันเป็นเรื่องธุรกิจ ยอดเงินมันเยอะ แต่ของคุณปูคดีที่มันงอกออกมาไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องอิสรภาพของตัวเอง ที่สร้างขึ้นมาแล้วทำให้ตัวเองต้องติดคุกเพราะตัวเราเอง ปากเราเอง ไม่มีใครทำ จริงๆ นะ”














