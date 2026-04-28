“ลินคอล์น The Face” โร่แจง ถูกแฟนนางเอกดังตบหน้า แค่เข้าใจผิดกันเล็กน้อย!

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาชาวเน็ตแห่ใส่ใจ หลังมีกระแสข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับเหตุการณ์ปะทะอารมณ์ระหว่าง “ ลินคอล์น บูย” นายแบบหนุ่มหล่อจากรายการ The Face Men Thailand Season 4 ลูกทีมของเมนเทอร์ “แพนเค้ก-อนันดา” กับแฟนหนุ่มของนางเอกระดับตัวแม่ในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้แห่งหนึ่ง ถึงขั้นมีการระบุว่าลินคอล์นถูกแฟนของนางเอกดังเดินมาตบหน้าจนลินคอล์นต้องไปรพ. หลายคนถามไถ่กันให้แซดถึงเหตุการณ์จริง ว่าเป็นอย่างไรกันแน่ 
 
ล่าสุดลินคอล์นไม่ปล่อยให้แฟนๆ ต้องคาดเดากันไปไกล เจ้าตัวได้ตัดสินใจออกมาชี้แจงสถานการณ์ผ่านทางโอเพ่นแชต เพื่อยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิด โดยระบุว่า

“สวัสดีทุกคนนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ เป็นแค่ความเข้าใจผิดเล็กน้อย ไม่มีอะไรจริงจัง คอปโอเคดีครับ ขอบคุณมากๆ ที่เป็นห่วงกัน คอปซาบซึ้งมากๆ หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกเร็วๆ นี้นะครับ”
 
นอกจากนี้ได้กล่าวทิ้งท้ายว่าอยากเจอแฟนคลับทุกคนในงานอีเวนต์ถัดไปเพื่อถ่ายรูปร่วมกัน และขอให้แฟนๆ เติบโตไปพร้อมกับเขาต่อไป








“ลินคอล์น The Face” โร่แจง ถูกแฟนนางเอกดังตบหน้า แค่เข้าใจผิดกันเล็กน้อย!
“ลินคอล์น The Face” โร่แจง ถูกแฟนนางเอกดังตบหน้า แค่เข้าใจผิดกันเล็กน้อย!
“ลินคอล์น The Face” โร่แจง ถูกแฟนนางเอกดังตบหน้า แค่เข้าใจผิดกันเล็กน้อย!
“ลินคอล์น The Face” โร่แจง ถูกแฟนนางเอกดังตบหน้า แค่เข้าใจผิดกันเล็กน้อย!