Midea ร่วมงาน “สถาปนิก’69” เดินหน้าปั้นฐานผลิตคุณภาพสูง โชว์นวัตกรรม แอร์ AI ประหยัดไฟ 30% ผลักดันไทยสู่ Hub อาเซียน

กรุงเทพฯ วันที่ 28 เมษายน 2569 – Midea รุกขยายตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศยกระดับไทยเป็น “Strategic Hub” ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดินหน้าขนทัพนวัตกรรมแอร์ AI ประหยัดพลังงานสูงสุดกว่า 30% ตอบรับเทรนด์ Smart Living และการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน บุกงาน “สถาปนิก’69” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.midea.com.th
นายธนวัฒน์ วงศ์ชาญวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไมเดีย โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “Midea มั่นใจว่า ประเทศไทย คือ พื้นที่สำคัญและเป็นฐานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องปรับอากาศ เพราะมีอัตราการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบที่อยู่อาศัยและอาคารเชิงพาณิชย์ รวมถึงกระแสความต้องการด้าน Smart Home และ Green Building ที่เพิ่มสูงขึ้น ในการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรม ในงาน “สถาปนิก’69” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 และได้คัดสรรนวัตกรรมแอร์ AI ประหยัดพลังงานสูงสุดกว่า 30% เพื่อตอบรับเทรนด์ Smart Living มาจัดแสดงอย่างเต็มที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.midea.com.th
ภายในงาน “สถาปนิก’69” ไมเดีย ได้นำ เครื่องปรับอากาศ รุ่น Numen Inverter ที่ได้รับรางวัล Red Dot Design Award 2025 โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี AI ECOMASTER ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30% และควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน SmartHome ได้อย่างสะดวก อีกทั้ง ยังมาพร้อมเทคโนโลยี Hyper Grapfins (ฟินดำ) ที่ช่วยเพิ่มความทนทาน ลดการกัดกร่อน และยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานถึง 20–50 ปี ผ่านการรับรองจาก Intertek ตอกย้ำคุณภาพระดับสากล
ยิ่งไปกว่านี้ ไมเดียมีผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศครอบคลุม ทั้งแอร์ติดผนังสำหรับที่อยู่อาศัย รวมถึงระบบแอร์เชิงพาณิชย์และอาคารขนาดใหญ่ พร้อมการรับประกันที่สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค มาจัดแสดงเป็นจำนวนมาก อาทิ รุ่นเด่นอย่าง mPro Easy Inverter ที่มาพร้อม Air magic เทคโนโลยีแผ่นกรอง 2 ชั้น เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ สดชื่น หรือ Numen Series, Celest Series ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Smart Control สั่งงานผ่าน Wi-Fi และระบบ AI ECOMASTER ช่วยประหยัดพลังงานอย่างชาญฉลาด เสริมด้วย AI Humidity Control ควบคุมความชื้นอัตโนมัติในช่วง 40%–70% RH ด้วย AI Algorithm ปรับพัดลมและกำลังความเย็นตามสภาพแวดล้อมจริงเพื่ออากาศที่สมดุลและมีเสถียรภาพ จาก Chione Series และความคุ้มค่า เย็นไวใน Tornado Easy (Fixed Speed) รวมถึงนวัตกรรมเฉพาะทางอย่าง Portable AC MPA และ One Way Cassette ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน ตอกย้ำภาพผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย ความประหยัด และดีไซน์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งนี้ ในการรับประกันสินค้า ถือว่าครอบคลุมทุกโซลูชัน ได้แก่
● แอร์อินเวอร์เตอร์: รับประกันอะไหล่ 5 ปี / คอมเพรสเซอร์ 10 ปี / ฟรีค่าแรง 5 ปี
● แอร์ Fixed Speed: รับประกันอะไหล่ 5 ปี / คอมเพรสเซอร์ 7 ปี / ฟรีค่าแรง 5 ปี
สำหรับ เครื่องปรับอากาศ หรือ แอร์ Midea ได้รับการผลิตจาก โรงงาน Midea Thailand Smart Factory ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี โดยเป็นโรงงานมาตรฐานสูง ได้รับการรับรองเป็น Lighthouse Factory จาก World Economic Forum โรงงานต้นแบบระดับโลกแห่งแรกในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีน โดยใช้ระบบ Automation, AI และ Data อย่างเต็มรูปแบบ สะท้อนศักยภาพ “ผลิตในไทย ที่ได้คุณภาพในระดับโลก”
นายธนวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในการดำเนินธุรกิจ Midia จะมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วย 3 วิสัยทัศน์สำคัญ ได้แก่ Energy Efficiency, Smart Technology และ Sustainability เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องปรับอากาศที่ล้ำสมัย ควบคู่กับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม พร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Strategic Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนศักยภาพการเติบโตในระดับสากลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ Midea หมายเลข L402 ได้ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน Facebook: https://www.facebook.com/MideaThailand และเว็บไซต์