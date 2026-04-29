“เลดี้ปราง” เศร้า น้ำแพงกระทบความรัก ไม่มีแฟนในวันเกิด! รับชีวิตขาด “โอบ” ไม่ได้

“เลดี้ปราง” น้อยใจ โอดน้ำมันแพงทำพิษ ขวางรัก “โอบนิธิ” จนต้องฉลองวันเกิดคนเดียวที่ญี่ปุ่น ก่อนเจอเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่กลับมาง้อถึงบ้าน ทำเค้กง้อเองกับมือ หายงอนทันที รับชีวิตขาดโอบไม่ได้
ถึงขั้นแอบบ่นน้อยใจ สำหรับ “ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล”หรือ “เลดี้ปราง” ที่วันเกิดปีนี้ไม่ได้ฉลองด้วยกับแฟนหนุ่มสุดที่รักอย่าง “โอบ โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์” เนื่องจากเจ้าตัวต้องไปร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง The Devil Wears Prada 2 ส่วนแฟนหนุ่มไม่สามารถตามมาด้วยได้ เพราะค่าตั๋วเครื่องบินแพงเหลือเกิน
“เป็นวันเกิดปีแรกที่ไม่ได้อยู่กับคุณโอบด้วยค่ะ จริงๆ เขาอยากตามไป แต่ว่าค่าตั๋วแพงมากๆ (หัวเราะ) ติดเรื่องน้ำมันจริงๆ ค่ะ ทำให้หนูต้องอยู่คนเดียว น้ำมันแพงจริงๆ ตอนแรกไม่คิดเลยว่าการที่น้ำมันแพง นอกจากจะมีผลกระทบอะไรหลายๆ อย่าง แล้วมีผลกระทบต่อความรักของเราด้วยนะคะ (หัวเราะ) ไม่น่าเชื่อหลายคนบอกว่ากระทบเศรษฐกิจ แต่มันกระทบความรักหนูค่ะ มันทำให้หนูไม่มีแฟนในวันเกิดค่ะ
คือปกติจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว เขาก็เสียใจมากที่ไม่ได้บินตามไป เพราะว่าค่าตั๋วแพง ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็กลับแล้ว แต่เขาก็ Face Time มาปกติเลยค่ะ แต่ว่าสิ่งที่เขาทำให้ก็คือเขามารอเซอร์ไพรส์ที่บ้าน เตรียมกับคุณพ่อ แต่ตอนแรกเราเดินเจอพ่อก่อน เจอพ่อปุ๊บ พ่อบอกว่ามีใครไม่รู้ข้างใน ก็คือรู้หมดเลย”
ยอมรับเป็นฝ่ายที่ขาดแฟนหนุ่มไม่ได้
“ปีนี้เขา Face Time เฉยๆ แล้วเราก็มีบอกเขาว่าไม่คิดถึงฉันเลยเหรอ คือแซวเขา เพราะปกติเรารู้สึกว่าต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่ๆ เลย เป็นไปได้ไหมว่าเขาจะบินมา เราก็รออยู่อะไรอย่างนี้ แต่ว่าไม่มีอะไร มีแค่ Face Time ก็เลยแกล้งเขาบอกว่าทำไมไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่มีความคิดถึง ทำไมขาดฉันไม่รู้สึก หนูแกล้งบอกว่าเธอต้องรู้สึกจะเป็นจะตายสิ เธอไม่ได้อยู่กับฉัน ทำไมเธอดูมีความสุข หนูดูพฤติกรรมเขาทุกวัน แต่เขาก็ดูเฉยๆ เขาอยู่ได้กับการไม่มีหนู แต่หนูอยากให้เขาอยู่ไม่ได้ (หัวเราะ) แต่เราเองที่อยู่ไม่ได้ (หัวเราะ)
แล้วสุดท้ายเขาก็มาเฉลยว่าเขาไม่ค่อยโทร.หา เขาไม่ค่อยรับโทรศัพท์ หรือบางทีเราส่งอะไรไปให้เขาดู เขาตอบช้าไง แต่ความจริงคือเขาทำเค้กเซอร์ไพรส์อยู่ เป็นชีสเค้ก ทำเองเลย แล้วก็ปั้นตุ๊กตากระต่ายให้ แล้วเขาก็ชวนคุณพ่อคุณแม่เขาไปทำด้วย พอเปิดประตูมาปุ๊บ เจอเลย ก็ดีใจค่ะ เขาก็เลยบอกว่าเข้าใจหรือยัง ทำไมจะไม่เป็นจะตาย นี่ทำเค้กจนเมื่อยไปหมดเลย ก็เลยหายงอนก็ได้”
บอกเคล็ดลับคลั่งรักตลอดเวลา
“ไม่รู้สิ ปรางว่าปรางชอบพยายามถามเขาว่าฉันสวยไหม ซึ่งเขาก็จะตอบตลอด ซึ่งยังไม่มีบอกว่าไม่สวย แต่ถ้าตอบมางั้นทำไงดีล่ะ เราชอบไปเต๊าะเขาเฉยๆ ไม่มีอะไร ก็ถ้าคนอื่นบอกสวยก็ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเขาบอกว่าสวย ก็คือสวย เชื่อเขาคนเดียว เพราะฉะนั้นถ้าวันไหนหนูกำลังเยิน แล้วเขาบอกว่าหนูสวย หนูก็จะโกรธ ไม่จริงแต่ก็อยากให้เขาชม สร้างความคลั่งรักให้มันอยู่ในบรรยากาศ เราไม่เคยชมเขาเลย (หัวเราะ) ถ้าวันไหนหนูชมเขา เขาคงว้าว Amazing เดี๋ยวเขาสงสัยแน่นอนว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่า ไม่ค่อยได้ชมเขาเท่าไหร่ค่ะ”