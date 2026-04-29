“เต้ ปิยะรัฐ” เผย “ลินคอล์น เดอะเฟซ” ถูกแฟนนางเอกตบกลางปาร์ตี้ เคลียร์จบแล้ว แต่งงข่าวหลุด!

“เต้ ปิยะรัฐ” ยอมรับเรื่องจริง ดรามา “ลินคอล์น เดอะเฟซ” โดนแฟนหนุ่มนางเอกดังตบหน้ากลางปาร์ตี้ แต่สุดงงเป็นข่าวได้ไง เพราะเคลียร์กันจบแล้ว ไม่เข้าข้างใคร โตๆ กันแล้วไม่น่ามีปัญหา พร้อมเปิดใจถึง “เมนเทอร์แพนเค้ก”
จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับรายการ The Face Men Thailand Season 4 แต่กลับมีดรามาเกิดขึ้นในงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ หลังหนุ่ม “ลินคอล์น บูย”จากทีมของเมนเทอร์ “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” และ “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม”มีข้อความหลุดในโอเพ่นแชตระบุว่า หนุ่มลินคอล์นโดนแฟนนางเอกดังเดินมาตบหน้าในคืนอาฟเตอร์ปาร์ตี้ โดยหนุ่มลินคอล์นไปรพ.เรียบร้อยแล้ว ขณะที่หนุ่มลินคอล์นก็ได้ออกมาเคลียร์เรื่องนี้ผ่านโอเพ่นแชต ว่าเป็นการเข้าใจผิดกันเล็กน้อย ไม่ได้มีอะไร ตนโอเคดีทุกอย่าง
ล่าสุดได้เจอตัว “เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก” บิ๊กบอสรายการ The Face Men Thailand ในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง “The Devil Wears Prada 2 นางมารสวมปราด้า 2” ณ Fashion Hall ชั้น 1 สยามพารากอน เจ้าตัวก็ยอมรับว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นจริงๆ แต่ตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ได้มีการพูดคุยกันแล้ว ทุกอย่างเคลียร์กันเรียบร้อยหมดแล้ว
“สำหรับ The Face After Party จริงๆ ก็ตามที่น้องบอกว่าเคลียร์แล้ว จบแล้ว ไม่ได้มีอะไรต่อกัน ไม่ได้ติดใจอะไร ตามที่น้องบอกเลย ส่วนเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรมากนะ แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดในพื้นที่ในบ้านของเรา เราก็พร้อมที่จะบริหารจัดการได้ ถ้าเขาอยากให้เราบริหารจัดการ แต่วันนี้ก็ต้องให้เขาคุยกันเองก่อน มันไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็อยากให้จบ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่น้องบอกก็คือความเข้าใจผิดเราก็ไม่อยากให้พูดกันต่อๆ ไปยาวๆ เพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันไปใหญ่เท่านั้นเอง
ทราบทันทีไหม ก็ไม่แน่ใจว่าทันทีหรือเปล่า แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ เพราะว่าก็อยู่ที่งาน แล้วก็มีคนแจ้ง แต่ก็ต้องบอกตรงๆ ว่าไม่ได้เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ แล้วเราเองก็รู้จักทุกคนที่ทำงานร่วมกันกับเราดี ว่าแต่ละคนเป็นยังไง เราไม่รู้สึกว่าอยากเข้าข้างใคร แต่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เขาต้องคุยกัน และจากความเข้าใจผิดนิดหน่อยอันนี้เท่าที่ทราบ แล้วเมื่อวานนี้เขาได้คุยกันแล้ว และตามที่น้องเขาแจ้งเองว่าทุกอย่างเคลียร์แล้ว ก็เป็นไปตามนั้นนะครับ ก็ไม่อยากให้พูดต่อขยายความกันไปกลายเป็นเรื่องอื่น เพราะว่าโตๆ กันแล้วน่าจะคุยกันจบแล้วแหละ”
ยอมรับเป็นฝ่ายประสานให้ได้เคลียร์กัน และคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว
“ถามว่าได้คุยไหม ได้คุย แต่ก็คือคุยเพื่อประสาน แล้วก็ดำเนินการประสานว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าเราเองก็เป็นต้นสังกัด แล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่ซะด้วยในวันนั้น คือถ้าทั้งสองฝ่ายอยากให้เราร่วมบริหารจัดการ เราก็พร้อมที่จะประสานให้ซึ่งเราก็ประสานให้บางส่วน ซึ่งเท่าที่ประสานไปแล้วเขาก็คุยกันแล้ว แล้วก็น้องก็ประกาศเองว่าจบไปแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะจบแล้วแหละ
จริงๆ แล้วมันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลย ก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสงสัยนิดหน่อยว่าเป็นที่ทราบเป็นสาธารณะได้อย่างไร ที่มาคืออะไร เพราะว่าเราคุยจบไปแล้ว คนโตๆ คุยกันจบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เป็นไร ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร แล้วก็ไม่อยากให้พูดกันต่อ เพราะมันจบไปแล้ว น้องก็บอกแล้วว่าได้คุยกันแล้ว ควรจะจบไปหลายวันแล้ว แต่ทำไมมันยังเป็นประเด็นขึ้นมาอีก ใครที่ยังไม่จบ ก็ขี้เกียจไม่อยากยุ่ง เพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเราจริงๆ”
บอกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ “แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” หรือใครๆ ยังร่วมงานกันได้เสมอ
“ถามว่าเรื่องนี้มันกระทบจิตใจเราไหม คือเราเป็นคนทำงาน ก็ Professional บ้าง ไม่ Professional บ้าง มีอารมณ์บ้าง เราก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละ แต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลย พูดจริงๆ เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันเวลาที่ทุกคนมีความสุขเพราะว่า After Final Walk, After Party แล้ว มันเป็นการปลดปล่อย เราทำงานร่วมกันมาหลายเดือน 3 เดือน 6 เดือน แล้วคนดูก็ Happy มีความสุขขนาดนี้ มันรู้สึกแค่นั้นเลย แล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นเราไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยจริงๆ เราก็คิดว่าถ้าเป็นความเข้าใจผิด เขาก็คงคุยกันได้ในระดับที่คนโตแล้ว มีวุฒิภาวะโตคุยกันแล้ว มันก็น่าจะจบแล้ว
ในพาร์ตการร่วมงานกันกับเมนเทอร์แพนเค้ก ทำไมถึงพูดถึงแพนเค้กล่ะ (หัวเราะ) ในการร่วมงานกัน คุณเต้ยืนยัน สำหรับคุณเต้นะ มันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงาน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงาน แต่คุณเต้ก็ต้องคำนวณดู แล้วก็วิเคราะห์ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละคน ซึ่งจากที่คุณเต้รู้จักแต่ละคน ทุกคนโตพอที่จะจบ ที่จะคุยกันและเข้าใจ แต่ถ้าไม่เข้าใจอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณากันอีกทีว่ามันเป็นเพราะอะไร แล้วเราสามารถคลี่คลายให้ได้ยังไงไหม ก็ยังอยากร่วมงานกับทุกคนอยู่นั่นแหละ แต่ว่ามันก็ขึ้นกับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไป ก็ขอให้มันจบแค่นี้ นะครับ
โปรเจกต์ต่อจากนี้มีเยอะมากเลย มีซีรีส์นะครับ มี Boys Love, มี King About Host, มีซีรีส์ I Love My Job เป็นละครสั้น ก็ดูกันเพลินๆ นะครับ 60 ตอน WeTV แล้วก็น่าจะมี The Face ออดิชั่นสำหรับซีซั่น 7 ต่อเนื่อง ก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น แล้วก็เปิดตัวเมนเทอร์ไปแล้วสำหรับซีซั่น 7 ก็อยากร่วมงานกับเมนเทอร์ทุกคนที่เปิดตัวไปอยู่แล้ว แล้วเราก็คิดว่าการเปิดตัวซีซั่น 7 ต่อไปเนี่ย มันทำให้คนที่อยากเข้ามาสมัคร เห็นเลยว่าภาพของซีซั่น 7 จะเป็นยังไง แล้วก็คิดว่าจะมีสิทธิ์ที่จะอยู่ทีมใคร ก็สมัครกันก่อนเยอะๆ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันเร็วๆ นี้นะครับ สำหรับซีซั่น 7”