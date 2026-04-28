PiXXiE ปลุกสยามร้อนระอุ! ในงาน “Dreamy Fruit Tea x PiXXiE Summer เวอร์สุด Mix”

Dreamy Fruit Tea โดย บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด (PFS) มอบประสบการณ์ความสดชื่นต้อนรับซัมเมอร์ จัดงาน “Dreamy Fruit Tea x PiXXiE Summer เวอร์สุด Mix” ชวนทุกคนออกมาปลดล็อกอุณหภูมิร้อน กลางสยามสแควร์ ด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก PiXXiE เกิร์ลกรุ๊ปขวัญใจวัยรุ่น เสริมทัพความสนุกด้วยกลุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่ Sisweed และ Sweezdream พร้อมโซนกิจกรรมสุดครีเอทีฟที่เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มิกซ์ความสดชื่นในสไตล์ของตัวเองที่ผสมผสานทั้งรสชาติ ความสนุก และคอมมูนิตี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ณ ลาน Block I สยามสแควร์ แลนด์มาร์ก ยอดฮิตของวัยรุ่นใจกลางเมือง
โดยภายในงานได้จัดแบ่งพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ความสดชื่นกันแบบไร้ขีดจำกัด ซึ่งไฮไลท์ของงานอยู่ที่มินิคอนเสิร์ตจาก PiXXiE เกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต ในฐานะพรีเซนเตอร์ของ Dreamy Fruit Tea ที่มามอบความสดใสและความสนุกด้วยกิจกรรมกับเหล่าแฟนคลับแบบใกล้ชิด พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ และยังจัดเต็มความบันเทิงจากมินิคอนเสิร์ตของกลุ่มนักดนตรีรุ่นใหม่ วง Sisweed และวง Sweezdream ที่มาร่วมเติมเต็มบรรยากาศความสนุกกันแบบไม่มีพัก
พร้อมโซนกิจกรรมสุดครีเอทีฟ ทั้ง Dreamy Fruit Tea Hub, Dreamy Photo Mix, Summer Mix Machine และ Dreamy Fruit Tea Bar ที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มิกซ์ความสดชื่นในแบบของตัวเอง ซึ่ง Dreamy Fruit Tea ถือเป็นชาผลไม้ปรุงสำเร็จที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ด้วยจุดเด่นเรื่องความสะดวก ดื่มง่ายเพียงชงในน้ำเย็นและเพิ่มความสดชื่นด้วยการเติมน้ำแข็ง พร้อมได้รับคุณค่าจากวิตามินซี และการใช้หญ้าหวานช่วยให้ความหวาน ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่รักสุขภาพ ซึ่งมีให้เลือกถึง 5 รสชาติ ได้แก่ แอปเปิ้ล, ส้มยูซุ, พีช, น้ำผึ้งมะนาว และมิกซ์เบอร์รี
การจัดงาน Dreamy Fruit Tea x PiXXiE Summer เวอร์สุด Mix ในครั้ง ตอกย้ำการเป็นเครื่องดื่มไลฟ์สไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างเต็มตัว พร้อมใช้พลังของแฟนด้อมและศิลปินอย่าง PiXXiE มาเชื่อมต่อแบรนด์เข้ากับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงอีเวนต์ความบันเทิงแต่คือ การยกระดับเครื่องดื่มสู่ประสบการณ์ ไลฟ์สไตล์ ที่รวมความสนุก สุขภาพ และความเป็นตัวเอง ของคนรุ่นใหม่ไว้ในที่เดียว ติดตามกิจกรรมสุดสร้างสรรคค์จาก ดรีมมี่ ฟรุตที ได้ที่ https://www.facebook.com/DreamyMix.TH