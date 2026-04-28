“ขวัญ-อ.เบียร์” โต้ข่าวลือซุ่มคบ 6 เดือน! ฝ่ายชายลั่นแรง “คบไปคงประสาท”

กลายเป็นประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตจับตามองและแซวกันไม่หยุด สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาว “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” และ “อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรม” จนล่าสุดทั้งคู่ต้องออกมานั่งเคลียร์ประเด็น “แอบคบกัน 6 เดือน” ผ่านไลฟ์สดแบบฮากระจาย ชนิดที่ว่าดับจิ้นกันถ้วนหน้า
อาจารย์เบียร์เปิดประเด็นถึงข่าวลือที่ว่าแอบซุ่มคบกับนางเอกสาวมานานกว่าครึ่งปี โดยเจ้าตัวยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะความจริงเพิ่งเคยเจอหน้ากันไม่นานมานี้เอง เจอกันครั้งแรกที่บ้าน ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ยังไม่ถึง 6 เดือนเลย ตอนนั้นไม่ได้สนิท ไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำ แต่คนไปลือว่าคบกันมา 6 เดือนแล้ว ขณะที่ขวัญถึงกับหัวเราะร่าพร้อมบอกว่า “ใครเป็นคนคิดพล็อตนี้ เอาสมุดปากกาไปเขียนบทหนังสั้นเลยดีกว่า”
ในช่วงหนึ่งของไลฟ์ ขวัญ อุษามณี ได้แกล้งยิงคำถามหยอดใส่ว่า “ตกลงเราคบหรือไม่คบ?” ซึ่งอาจารย์เบียร์ก็ตอบกลับแบบตรงไปตรงมาตามสไตล์คนตื่นธรรมว่า “ไม่คบจ้า!” พร้อมเหตุผลสุดพีกที่ทำเอาคนดูขำฮากระจาย “สภาพกูดำเป็นหมาเผาขนาดนี้ ไม่ดูเลย... ถ้ากูอยู่กับอีนี่นะ กูเป็นโรคประสาทตาย วันๆ ไม่ทำอะไร แถมยังสายเป็นชั่วโมง ถ้าวันนี้แม่แตร (กระแต อาร์สยาม) ไม่ตามมา ก็คงยังไม่มา”