“ปู มัณฑนา” ไม่อายถูกใส่กำไล EM เมินช่อง 3 จะฟ้อง ด่า “บุ๋ม ปนัดดา” ขึ้นอีในโซเชียลเพราะมีจุดยืน ใครดีมาก็ดีตอบ

“ปู มัณฑนา” ขออนุญาตไม่พูดถึงการถูกใส่กำไล EM ที่ข้อเท้า ลั่นไม่อายและไม่อึดอัด แจงทำไมถึงคิดว่า “หนุ่ม กรรชัย” ส่ง ภรรยา “ทนายตุ๋ย” มาสอดแนม ปั่นป่วนยั่วยุตนในศาล เมินช่อง 3 จ่อฟ้อง อยากฟ้องก็ฟ้องมาเลย ลั่นเลือดนักสู้ เหมาหมดทุกศาล ด่า “บุ๋ม ปนัดดา” หนักในโซเชียลเพราะมีจุดยืน ใครดีมาก็ดีตอบ
วันนี้ (28 เม.ย.69) ณ ศาลอาญากรุงเทพใต้ “ลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี”พร้อมด้วย “ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์” ได้มาติดตามคดีที่ฟ้อง “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ในข้อหาแจ้งความเท็จ คดีที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีการดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายก่อนหน้านี้
หลังจากเสร็จขึ้นกระบวนการศาล ปู มัณฑนา ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่ถูก ลูกหมี พร้อมภรรยา “ทนายตุ๋ย พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์” และพวกรวมประมาณ 20 คน คุกคามภายในบริเวณศาลประเด็นที่สังคมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมในสถานที่ราชการ
-วันนี้ปูมาในคดีฟ้องลูกหมี ข้อหาแจ้งความเท็จ ในคดีแพ่งทนายเดชา (เดชา กิตติวิทยานันท์) ได้พูดยุยงปูในศาล ทำไมคุณปูไม่ไปแจ้งความลูกหมีปล่อยให้กู้เงินเกินอัตรากฎหมายกำหนด ลูกหมีผิดนะ ติดคุกได้ เลยบอกกับท่านผู้พิพากษากับทนายเดชาว่าไม่อยากแจ้งความ เพราะคดีปล่อยเงินกู้เกินอัตรากฎหมายกำหนดเป็นดคีที่ยอมความไม่ได้ ถ้าแจ้งความแล้วจะถอนแจ้งความไม่ได้ เราก็ไม่ได้อยากให้เขาติดคุก แต่ด้วยวันนั้นทนายเดชายั่วยุมากเลย ทำให้ปูไปแจ้งความเขา ก็ไม่รู้ว่าเป็นแผนของทนายเดชาหรือเปล่า ที่อยากจะเพิ่มคดีให้ปู พอปูไปแจ้งความเขาก็มาฟ้องปูเลยว่าปูแจ้งความเท็จ
-ยืนยันว่าปูแจ้งความตามข้อเท็จจริง ไม่ได้โกหก ไม่กังวลอะไรเลยเพราะเราแจ้งความตามข้อเท็จจริง หลักฐานแชตไลน์ สเตทเมนต์มันโกหกกันไม่ได้ มันเป็นข้อเท็จจริงที่ลูกหมีกับปูรู้ดี เราสองคนรู้กันดีว่าอะไรเป็นยังไง
-เขารู้อยู่แล้วว่างานอดิเรกปูคือรับจำนำกระเป๋า นาฬิกา ปูทำแบบง่ายๆ รับแค่คนกลุ่มเล็กๆ ที่เดือดร้อนเรื่องเงิน ไม่ได้มีหน้าร้านอะไรแต่เขาก็บิดรูปคดีไปฟ้องปูว่าฉ้อโกงว่าเราไม่ได้มีธุรกิจอยู่จริง ซึ่งปูก็แพ้เขา ปูเลยมาสู้ทางนี้ แล้ววันนั้นเขาบอกดูหน้าปูเศร้า สลด ร้องไห้ที่แพ้คดี ก็บอกเลยว่าไม่เป็นความจริง ปูยืนฟังด้วยท่าทีปกติทั่วไป
ขออนุญาตไม่พูดถึงการถูกศาลสั่งให้ใส่กำไล EM ที่ข้อเท้า ลั่นไม่อายและไม่อึดอัด
-ขออนุญาตไม่พูดตรงนี้ดีกว่า ปูก็พร้อมทำตามคำศาลเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ไม่อึดอัด ไม่อาย ด้วยข้อเท็จจริงปูเชื่อว่าปูไม่ผิด แต่ด้วยพยานหลักฐานของเราอาจจะยังไม่เพียงพอ ก็ไม่เป็นไร เคารพคำพิพากษาของศาล ลูกหมีรู้อยู่แล้วว่านำเงินมาทำอะไรกัน ปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ตัวเขารู้ดี ซึ่งปูก็พร้อมทำตามขั้นตอนทางกฎหมาย
แจงทำไมถึงคิดว่า “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ส่งคนเข้ามาสอดแนม เข้ามาปั่นป่วนยั่วยุในศาล
-วันนั้นลูกหมี ไปพร้อมกับภรรยาทนายตุ๋ย แล้วก็มีคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตเหมือนนักข่าว ขอยืนยันว่ากลุ่มพวกนี้ตั้งใจเข้าไปป่วนจริงๆ ค่ะ ในวันนั้นที่บังลังก์คนเยอะมากจริงๆ จนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาบอกว่าผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคุณปู คุณลูกหมี ขอเชิญออกไปนั่งข้างนอก เตือนครั้งที่ 1 พวกเขาก็ยังไม่ออกไป พอเตือนครั้งที่ 2 ลูกหมีพูดว่าทำไมจะอยู่ไม่ได้ เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นญาติเป็นกัลยาณมิตรของเขา เจ้าหน้าที่หน้าบังลังก์เลยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของศาล พอตำรวจขึ้นมาคนที่ใส่แจ็คเก็ตก็โวยวายว่าทำไมจะอยู่ไม่ได้ ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ใช้อำนาจขอเชิญทุกคนออกไป
-โกหกไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้นมีกล้องวงจรปิด ซึ่งถ้าเขาฟ้องมา ยังไงก็ต้องเปิดกล้องวงจนปิดอยู่แล้ว มันเหนื่อยใจทุกครั้งเลยแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกหมีพาภรรยาทนายตุ๋ยเข้ามา มาที 10 คนบ้าง 20 คนบ้าง เขาตั้งใจไปก่อกวนปู
-ทนายตุ๋ยเป็นลูกน้องหนุ่ม กรรชัย เขาทำคดีให้หนุ่ม กรรชัยทุกคดีที่แจ้งความปู แล้วภรรยาทนายตุ๋ยก็มาด้วยกันตลอดแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ช่วยทนายตุ๋ย ซึ่งเขารู้อยู่แล้ว เขามาทำไมในเมื่อไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับคดีของลูกหมี ทนายกุ้ง ทนายเดชาเลย ก็คือตั้งใจมากวนตีxปูดีกว่า ภรรยาทนายตุ๋ยกับทนายตุ๋ยคือหลายครั้งแล้ว ภรรยาทนายตุ๋ยก็คือหนึ่งลูกน้องหนุ่ม กรรชัย ปูมีพยานหลักฐานในฝั่งปูเหมือนกันว่าเขาคือคนของ หนุ่ม กรรชัย
-จะฟ้องก็ฟ้องมาเลยทุกวันนี้เขาก็ฟ้องมาหลายคดีอยู่แล้ว จะฟ้องเพิ่มอีก 1 คดีมันก็เรื่องของเขา ปูอยากให้เขายอมรับแบบแมนๆ เป็นลูกผู้ชายออกมาเลยว่าเขาทำให้ปูได้รับความเสียหายทั้งชื่อเสียง ธุรกิจ และชีวิตครอบครัว เขาโกหกบิดเบือนข้อเท็จจริง ตัวหนุ่ม กรรชัย รู้ดี ทำแบบนี้ไม่มีความเป็นลูกผู้ชาย เขานำเรื่องส่วนตัวของปูไปพูดในรายการมันก็ไม่ถูกต้องแล้ว ถ้าคุณไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงดีทั้งหมด คุณกล่าวหา ใส่ร้ายพี่ปูจนเรื่องราวบานปลาย
-และอยากให้ช่อง 3 ออกมายอมรับผิดด้วย หากรายการโหนกระแส และหนุ่ม กรรชัย บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่อง 3 ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเหมือนกัน
กับเคส “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ตนไม่พอใจที่ไปยุยงให้ “ลิลลี่ เหงียน“ มาฟ้องตน ยันรายการเคลียร์ชัดชัด ไม่เคยติดต่อตนไปออกรายการ
-คดีนี้มันมาจากที่ทนายกุ้งพูดพาดพิงถึงปูในรายการของ บุ๋ม ปนัดดา ในเมื่อเขาพาดพิงถึงปู ก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริง แล้วก็มีเพจคุณหญิงกอบโกยมาชมว่าปูสวยกว่า บุ๋ม ปนัดดา บุ๋มก็เขัาไปคอมเมนต์ เขาด่าปารีณาไม่ได้หมายถึงปู ในสิ่งที่เขาพาดพิงมาปูถึงชี้แจง
-บุ๋ม ปนัดดา ยุให้ลิลลี่ เหงียนมาฟ้องปู มีคำว่าเธอไปฟ้องเขาสิ แล้วขอบอกว่าทางรายการเคลียร์ชัดชัดที่ บุ๋ม ปนัดดา เป็นพิธีกรรายการไม่เคยติดต่อปูมานะคะ แต่บุ๋มโกหกว่าติดต่อมาแล้ว ทางรายการจะติดต่อทนายไปออกก็เป็นเรื่องของทนายค่ะ ไม่เกี่ยวกับปู ยืนยันว่าปูไม่ได้รับการติดต่อให้ไปออกรายการนี้ เขาจะแถยังไงก็ทำได้หมด ในช่วงนั้นปูอยู่โรงพยาบาล ไม่ทราบว่าใครติดต่ออะไรยังไง เป็นเรื่องระหว่างบุคคลนั้น
ไม่มีอะไรต้องเคลียร์กับ “บุ๋ม ปนัดดา” แต่มีคำถามอยากถามว่า รู้ไหมใครเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เพจอวตาร
-เราไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัว ไม่มีอะไรต้องเคลียร์ อยากฝากไปถามเขาดีกว่าค่ะว่าใครเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เพจอวตาร ฝากถามด้วยแล้วกัน ก็ดูในรายการตี 10 ก็พอจะรู้ว่าเขารู้ บุ๋มเขาก็บอกว่าจะโจมตีใคร โจมตีไม่ได้ ด่าไม่ได้ ก็มีความจำเป็นจะต้องให้คนที่อยู่เมืองนอกให้โจมตีบุคคลหลากหลายวงการ คือเขาทราบ และปูเชื่อว่าหลายคนก็ทราบว่าใครอยู่เบื้องหลัง กฎหมายในเมืองไทยทำให้เขาลงด่าเองไม่ได้
-แล้วมันเชื่อมโยงกับปูยังไง ทุกคนก็ทราบว่าปูโดนเพจอวตารด่า ซึ่งปูแจ้งความเอาไว้แล้วเหมือนกัน ใครอยู่เบื้องหลังคิดว่าทุกคนทราบดี บุ๋มเองทราบดีอยู่แล้วเพราะเขาได้ยอมรับในรายการ เผลอๆ หนุ่ม กรรชัย ก็อาจจะทราบด้วย ก็ไม่รู้เหมือนกัน
-ปูก็ตั้งไว้เป็นคำถามว่าไปถามบุ๋ม ถามหนุ่ม กรรชัย หน่อยว่าทราบไหมที่เพจอวตารมาโจมตีปู ครอบครัวปู ใครอยู่เบื้องหลัง พอจะทราบไหมคะ (จะหมายถึงว่าทั้งสองคนนี้ทราบและรู้เห็นเป็นใจด้วย?) ไม่เกี่ยวค่ะ ไม่ได้ไปว่าเขาว่าเขารู้เห็นเป็นใจ ปูแค่ถามว่าทราบไหมใครอยู่เบื้องหลังเพจอวตารที่ด่าปู
ด่า “บุ๋ม ปนัดดา“ หนักในโซเชียลเพราะตนมีจุดยืน ใครดีมาก็ดีตอบ
-ปูมีจุดยืน ใครดีมาก็ดีตอบ ใครทำไม่ดีกับพี่ปู เขาก็ต้องได้รับสิ่งนั้น (เราไปโพสต์เรียกเขาว่า อีบุ๋ม กลัวผลกระทบที่จะตามมา?) ไม่กลัวค่ะ ชี้แจงข้อเท็จจริงได้อยู่แล้ว ที่สำคัญไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนด้วย สิ่งที่เราโพสต์เพราะเขาพาดพิงเราก่อน