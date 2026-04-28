“ปู มัณฑนา” ลั่นพยายามจะไม่โพสต์ด่าใครแต่คู่กรณีกวนตีxตนไม่เลิก ปล่อยผ่านคนมองโทษทุกคนยกเว้นตัวเอง (คลิป)

“ปู มัณฑนา” ลั่นมีเลือดนักสู้ ไม่หวั่นคู่กรณีเยอะ เหมามาทุกศาล ลั่นที่ผ่านมาพยายามจะไม่ตอบโต้ แต่คู่กรณีกวนตีxตนไม่เลิก ไม่เป็นไรหากใครจะมองโทษทุกคนยกเว้นตัวเอง แจงเหตุผลที่ไม่ใช้หนี้เพราะให้คู่กรณีแล้วเขาไม่เอา
คนที่รัก หรือแม้แต่คู่กรณี ไม่ว่าจะเป็นใครต่างออกมาพูดเหมือนกันหมดถึงทางออกของ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ว่าต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติ ทุกอย่างจะดีขึ้นหากเจ้าตัวหยุดเล่นโซเชียล จะได้เลิกด่าคนอื่น เมื่อถามเรื่องนี้กับปู เจ้าตัวเผยว่า
“ปูชี้แจงข้อเท็จจริง ในสิ่งที่ปูโพสต์ไป เป็นการที่พวกเขาโพสต์มาก่อนตลอด ปูก็เลยโพสต์ชี้แจงข้อเท็จจริง ปูพร้อมสู้ในทุกคดีอยู่แล้ว คนปกติที่ไหนจะฟ้องมา 20 กว่าคดี นี่มันคือการกลั่นแกล้ง ถ้าปูผิดจริงลูกหมี (รัศมี ทองสิริไพรศรี) ควรใช้สิทธิ์ทางศาลเท่านั้น คุณไม่มีสิทธิ์มาประจานปูตามรายการต่างๆ มันไม่ใช่การรายงานข่าว แต่มันคือการบิดเบือนข้อเท็จจริง
แล้วปูไม่ใช่คนแรกที่เขาบิดเบือนจนทำให้ชีวิตเกิดความเสียหาย การที่เขานำฝั่งตรงข้ามไปออกรายการ ขึ้นศาลแล้วศาลยกฟ้อง บางคนต้องติดคุกไปแล้วศาลก็ยกฟ้อง คนนั้นต้องติดคุกฟรี เช่น กฤษอนงค์ ที่ถูกกล่าวหาว่าตบทรัพย์คดีดิไอคอล เขาก็ติดคุกฟรี เคสน้องปุย โดนหนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) ชวนคู่กรณีไปออกรายการ ไปกล่าวหาคุณพ่อเขาที่รับราชการว่าเป็นมาเฟีย”
“จากนี้จะพยายามเบาเรื่องโพสต์ลงถ้าไม่มีใครมาพาดพิงเราก่อน ก็ไม่จำเป็นจะต้องโพสต์หรือออกมาชี้แจงใดๆ ถ้าเขาพาดพิง บิดเบือนข้อเท็จจริงก็มีความจำเป็นต้องออกมาโพสต์
ล่าสุดลูกหมีก็โพสต์ภาพปูนึ่ง แล้วก็ภาพทุบปู ภรรยาทนายตุ๋ย (พรศักดิ์ วิภาสอาภานนท์) ลงภาพปูแขนหัก ทนายกุ้ง (อำนวยพร มณีวรรณ์) ลงรูปกินปู มันก็หมายถึงปูอยู่แล้ว ทำไม เป็นหมาหมู่เหรอ ตั้งใจจะมารุมพี่ปูเหรอทนายตุ๋ยกับภรรยาลงโพสต์แขวะปูแทบทุกวัน ยืนยันไม่เคยหาเรื่องใครก่อนแต่ถ้าคุณมาหาเรื่อง มาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องปูก็ต้องต่อสู้ ปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ใครจะยอมให้มาด่าเราฝ่ายเดียว (โพสต์ด่ามันกลายเป็นเพิ่มคดีให้เรา?) ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง ถ้าคนมีจิตใจปกติมันไม่ฟ้องมาเยอะขนาดนี้หรอกค่ะ
หลายๆ คนก็เป็นห่วงไม่อยากให้ปูโต้ตอบพวกเขา แต่บางครั้งมันก็อดไม่ได้กับการที่มาโกหก ปูพยายามที่จะไม่ตอบโต้อยู่ค่ะ แต่พวกเขาไม่หยุดกวนตีxปู”
“ปูอยู่ของพี่ปูเฉยๆ ปูไม่ได้ทำอะไรผิด หรือถ้าคิดว่าปูผิดก็ควรใช้สิทธิ์ทางศาล ไม่ใช่มาประจานปูแบบนี้ มันไม่ถูกต้องที่ปูต่อสู้เพราะเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ค่าทนาย ค่าประกันตัวของปูมันบานปลาย เยอะมาก ยอดที่ต้องเคลียร์กับเขามันประมาณ 1.5 ล้าน แต่ตอนนี้มันบานปลายไปเยอะมาก แต่ปูก็ต้องสู้เพื่อความถูกต้อง
ปูไม่หวั่นใจอะไรค่ะ ปูมีเลือดนักสู้อยู่แล้ว ถ้าเห็นอะไรไม่ถูกต้อง เราต้องสู้ ไม่ว่าจะหมดเงินแค่ไหนเราก็ต้องสู้เพื่อความถูกต้อง หนุ่ม กรรชัยทำให้ธุรกิจ ชื่อเสียงปูพังพินาศมาก จากรายการโหนกระแสทางช่อง 3 ปูได้รับผลกระทบจากรายการจริงๆ ปูก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงไม่ได้บิดเบือน ถ้าเข้าสู่กระบวนการศาลปูก็พร้อมชี้แจง แม้จะแพ้คดีหลายคดีปูก็ไม่ได้สูญเสียความมั่นใจเลย ถือว่าเป็นประสบการณ์ ก็โทษตัวเราเองที่ไม่ได้เตรียมเอกสารให้ทนายมากพอที่จะไปต่อสู้ให้เรา ตรงนี้ก็โทษตัวเอง ยืนยันปูไม่ได้เป็นคนเริ่มและหาเรื่องใครก่อน”
“ไม่เป็นไรค่ะ เขาจะคิดยังไงมันก็เป็นความคิดของเขา ปูไปห้ามไม่ได้แต่ในสิ่งที่ปูพูดคือความจริงทุกอย่าง เรื่องจริงจะพูดกี่ครั้งก็พูดเหมือนเดิม ไม่เหมือนลูกหมีที่พูดไม่เหมือนเดิมเลย ปูเคยดูคอมเมนต์ตามโซเชียลนะคะ ดูแล้วก็รับไม่ได้ก็ป่วยเข้าโรงพยาบาล ยอมรับว่ารับไม่ได้กับคอมเมนต์ ตอนนี้เลยปิดคอมเมนต์ไม่ดูเลย บางคนไม่รู้ข้อเท็จจริงเขาก็จะโจมตีเรา
คนถามทำไมไม่ใช้หนี้ เราก็พยายามตอบไปแล้วว่า ณ วันนั้นเราให้เขาแล้วแต่เขาไม่เอา เขาตั้งใจจะไม่จบคดี แล้วมาพูดให้สัมภาษณ์สื่ออีกแบบ ในสื่อบอกให้มาเท่าไหร่ก็จะเอา พออยู่ต่อหน้าศาลบอกจะเอาเต็มก้อน 2 ล้าน ซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่า 2 ล้านมันเป็นไปไม่ได้ มันไม่ใช่ยอดจริง แต่พอพูดออกสื่อคือเอาดีเข้าตัว มาในชั้นศาลบอกไม่เอา คือเขาไม่ยอมจบไง ถ้ารับยอดตามความจริงมันก็จบไปนานแล้ว”