กระชากหน้ากากเมืองคนดี Normal เมืองธรรมดานรกเรียกพ่อ

ถ้าคุณเคยคิดว่า “ความสงบสุข” คือสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดในชีวิต ภาพยนตร์เรื่อง Normal หรือในชื่อไทยสุดจัดจ้านอย่าง “เมืองธรรมดานรกเรียกพ่อ” จะทำให้คุณต้องกลับไปทบทวนความคิดนั้นใหม่เสียใหม่ เพราะในเมืองเล็กๆ ที่ดูแสนจะธรรมดาและเงียบสงบแห่งนี้ มีบางอย่างที่ “ผิดปกติ” อย่างรุนแรงซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มที่เป็นมิตรและรั้วบ้านทาสีขาวสะอาดตา
นี่ไม่ใช่ภาพยนตร์แอ็กชันทริลเลอร์ที่เน้นแค่ความสะใจชั่วคราว แต่มันคือการวางหมากเกมจิตวิทยาที่ค่อยๆ ลอกผิวหนังความจริงออกทีละชั้น จนเราเห็นความเน่าเฟะที่ซ่อนอยู่ภายใน และเชื่อเถอะว่าเมื่อคุณก้าวเท้าเข้าสู่เมืองนี้แล้ว การจะหาทางออกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด
หัวใจสำคัญที่ทำให้หนังเรื่องนี้น่าสนใจ คือการรวมตัวกันของ “ดรีมทีม” สายระทึกขวัญระดับพระกาฬ เริ่มต้นจากผู้กำกับวิสัยทัศน์ไกลอย่าง “เบน วีตลีย์” ที่คอหนังอินดี้แนวไซไฟหลุดโลกต่างรู้จักกันดี เขาขึ้นชื่อเรื่องการสร้างบรรยากาศที่น่าอึดอัดและงานภาพที่มีสไตล์เฉพาะตัว เมื่อมาผนึกกำลังกับทีมสร้างผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ John Wick และ Nobody ผลลัพธ์ที่ได้จึงกลายเป็นความระทึกขวัญรูปแบบใหม่ที่ทั้งนิ่ง สุขุม แต่แฝงไปด้วยความดุดันและคาดเดาไม่ได้
หนังพาเราไปสำรวจความกลัวผ่านมุมมองของนายอำเภอคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาประจำการ และพบว่าทุกคนในเมืองนี้ดูเหมือนจะ “พยายาม” เป็นคนดีจนดูน่าสงสัย ความสนุกมันอยู่ตรงการเฝ้าสังเกตความผิดเพี้ยนที่เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดระเบิด
การได้นักแสดงเจ้าบทบาทอย่าง “บ็อบ โอเดนเคิร์ก” มารับบทนำ ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับหนังเรื่องนี้อย่างมหาศาล หลังจากที่เราเคยเห็นเขาฟาดฟันในบททนายจอมกะล่อนหรือคุณพ่อวัยเกษียณสายโหดมาแล้ว ในเรื่องนี้เขานำเสนอการแสดงที่ดูอ่อนล้าแต่เฉียบแหลม เป็นตัวแทนของคนดูที่คอยตั้งคำถามกับทุกอย่างรอบตัว
ยิ่งเมื่อต้องมาประชันบทบาทกับนักแสดงระดับตำนานอย่าง “เลนา เฮดดีย์” ราชินีสายดราม่าที่มักจะได้รับบทตัวละครที่ซับซ้อนและน่าเกรงขาม รวมถึงนักแสดงรุ่นเก๋าอย่าง “เฮนรี วินเกลอร์” ยิ่งทำให้มิติของตัวละครในเมืองนี้ดูมีน้ำหนักและน่าขนลุกเข้าไปใหญ่ ทุกตัวละครดูเหมือนจะมีความลับที่บอกใครไม่ได้ และนั่นคือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราไม่อาจละสายตาจากหน้าจอได้แม้แต่วินาทีเดียว
ความน่าสนใจอีกอย่างคือการที่หนังเลือกเล่นกับ “ความแปลกแยกที่คุ้นเคย” หรือบรรยากาศแบบเมืองในอุดมคติที่ดูสว่างสดใสจนเกินจริง ทีมผู้สร้างจงใจใช้สีสันและแสงแดดที่ดูสวยงามเพื่อปิดบังความมืดบิดเบี้ยวที่อยู่เบื้องหลัง มันสร้างความรู้สึกย้อนแย้งที่รุนแรงให้กับผู้ชม เราจะรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่แทรกซึมอยู่ในทุกบทสนทนาและทุกฝีก้าวของตัวละคร
หนังไม่ได้พยายามหลอกให้เราตกใจด้วยเทคนิคเดิมๆ แต่กลับใช้ความนิ่งและความ “ปกติ” เป็นเครื่องมือในการสั่นประสาท ทำให้เราตั้งคำถามกับสังคมรอบข้างว่า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่เราเห็นอยู่นั้น แท้จริงแล้วมันคือหน้ากากที่ถูกฉาบไว้เพื่อรอวันที่จะพังทลายลงมาหรือไม่
Normal คือภาพยนตร์ที่ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความบันเทิงและการลับคมทางความคิด ด้วยการรวมตัวของทีมงานเบื้องหลังมือรางวัลและนักแสดงฝีมือระดับครู ทำให้ทุกองค์ประกอบของหนังถูกร้อยเรียงออกมาได้อย่างมีชั้นเชิง หากคุณกำลังมองหาสกู๊ปหนังที่ครบรส ทั้งแอ็กชันที่เฉียบขาด งานภาพที่งดงามแต่ชวนขนลุก และพล็อตเรื่องที่หักมุมจนหัวหมุน หนังเรื่องนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด เตรียมตัวไปสัมผัสกับนิยามใหม่ของคำว่า “ธรรมดา” ที่จะทำให้คุณต้องสยองจนถึงขีดสุด แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเมืองที่แสนจะสงบสุขแห่งนี้ ถึงถูกขนานนามว่านรกเรียกพ่ออย่างแท้จริง