Anime Festival Asia จัดเต็ม! ขนทัพอนิเมะ คอสเพลย์ เกม และคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ บุกไทยพฤษภาคมนี้

Anime Festival Asia Thailand 2026 (#AFATH26) เตรียมกลับมาเยือนกรุงเทพฯ อีกครั้งในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2026 นี้! โดยอีเวนต์ที่ทุกคนตั้งตารอจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) เพื่อรวมตัวเหล่าแฟนคลับและผู้นำในอุตสาหกรรมมาร่วมเฉลิมฉลองวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นแบบจัดเต็ม ทั้งด้านอนิเมะ คอสเพลย์ และเกม!
ล่าสุด AFATH26 เพิ่งเสร็จสิ้นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ณ SCBX NEXT TECH สยามพารากอน โดยได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่าง Thames Malerose คอสเพลย์เยอร์ชื่อดัง และนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ กอล์ฟ - พิชญะ มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมเผยไฮไลต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟและประกาศสำคัญที่ไม่ควรพลาดก่อนถึงวันงานจริง
สำหรับไลน์อัปศิลปินในวันเสาร์ที่จัดโดย Crunchyroll บอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะเป็นการรวมตัวของศิลปินชื่อดังที่หลายคนคุ้นเคยกับเพลงฮิตติดหู และส่วนใหญ่ยังเป็นการเดินทางมาเปิดแสดงครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย!
● HIMEHINA: เจ้าของเพลงไวรัลสุดฮิตอย่าง “Heart Pie Dancehall”
● Shouta Aoi: ผู้พากย์เสียงและร้องเพลง “Bad End” จากอนิเมะดัง เกิดใหม่เป็นนางร้ายในเกมจีบหนุ่ม
● SPYAIR: วงร็อกระดับตำนาน เจ้าของเพลง “Orange” จากอนิเมะ Haikyuu!!
● TeddyLoid: โปรดิวเซอร์มือทองผู้ทำเพลงประกอบให้กับ Panty & Stocking with Garterbelt
วันอาทิตย์ก็เตรียมพบกับไลน์อัปศิลปินสุดตระการตา! โดยจะเปิดให้เข้าฮอลล์เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง ในเวลา 18:00 น. และเริ่มการแสดงเวลา 19:00 น.
● HoneyWorks: ขนทัพศิลปินชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบุกกรุงเทพฯ ด้วย 7 นักร้องนำและ 4 สมาชิกวงดนตรีแบบฟูลทีม!
🎤 CHiCO (จาก CHiCO with HoneyWorks)
🎤 HaKoniwalily
🎤 Momoko Hashimoto & Momona Matsumoto (จากวง TAKANE NO NADESHIKO)
🎤 Rio Nagao & Yura Nishihara (จากวง Karen na Ivory)
🎸 กีตาร์: Oji / เบส: kyo / คีย์บอร์ด: Keiki Uto / กลอง: AtsuyuK!
● KAF: ศิลปิน Virtual Singer ชื่อดัง เจ้าของเพลง “Kako wo Kurau”
● kz(livetune): ดีเจและโปรดิวเซอร์ระดับโลก ผู้สร้างชื่อจากการร่วมงานกับ Hatsune Miku
● Reona: เจ้าของเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ในเพลงประกอบอนิเมะ Sword Art Online
เตรียมพบกับโปรเจกต์อนิเมะใหม่แกะกล่อง MARRIAGETOXIN พร้อมต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษ Shion Wakayama ผู้ให้เสียงพากย์ตัวละคร Mei Kinosaki
เรื่องราวของ ฮิคารุ เกโระ ทายาทตระกูล "เกโระ" ผู้เชี่ยวชาญด้านยาพิษและหนึ่งในนักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลก เมื่อเขาตัดสินใจแต่งงานเพื่อปกป้องน้องสาว ปฏิบัติการหาคู่สุดระทึกจึงเริ่มขึ้น โดยเขาได้ยื่นข้อเสนอขอแต่งงานสุดช็อกให้กับ เมย์ คิโนซากิ นักต้มตุ๋นผู้เชี่ยวชาญการแต่งงานที่เขาเพิ่งได้รับคำสั่งให้ไปเก็บ!
เกี่ยวกับแขกรับเชิญ: Shion Wakayama เป็นเจ้าของเสียงพากย์บทนำอย่าง Momo Ayase จากอนิเมะสุดฮิต DAN DA DAN และยังมีผลงานโดดเด่นอีกมากมาย
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญบนเวที Next Stage คืออนิเมะระดับปรากฏการณ์ CHAINSAW MAN ที่จะมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษ Kikunosuke Toya ผู้พากย์บทพระเอกสุดระห่ำอย่าง เด็นจิ
จากซีรีส์อนิเมะที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม สู่การผจญภัยครั้งใหม่ที่เต็มไปด้วยแอ็กชันสุดเดือด ท่ามกลางสงครามที่โหดร้ายระหว่างปีศาจและเหล่านักล่า การต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในหัวใจของเด็นจิเมื่อเขาได้พบกับหญิงสาวลึกลับนามว่า เรเซ่ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูในเงามืดและต้องต่อสู้เพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ เด็นจิจึงต้องเร่งเครื่องเลื่อยยนต์เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เกี่ยวกับแขกรับเชิญ: Kikunosuke Toya แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากบทนำครั้งแรกในบทเด็นจิ ซึ่งการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาทำให้เขาสามารถคว้ารางวัล นักพากย์หน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Best Rookie Voice Actor) จาก Seiyu Awards ปี 2024 และตอกย้ำความสำเร็จด้วยรางวัล นักพากย์นำชายยอดเยี่ยม (Best Lead Voice Actor) ในปี 2026 ล่าสุดนี้เอง
เตรียมต้อนรับการกลับมาของอนิเมะชิงไหวชิงพริบสุดเข้มข้น Classroom of the Elite (ขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคน) ซีซัน 4 ที่กำลังจะมาถึง พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ Ayana Taketatsu ผู้ให้เสียงพากย์ตัวละครขวัญใจแฟนๆ อย่าง Kei Karuizawa
โรงเรียนมัธยมปลายโคโดอิคุเซ สัญญาว่าจะมอบอนาคตที่สมบูรณ์แบบให้ แต่มีเพียงนักเรียนที่เก่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด หลังจากตกลงจากห้อง C มายังห้อง D อายาโนะโคจิและเพื่อนร่วมชั้นได้เริ่มต้นชีวิตปีสองจากจุดที่ต่ำที่สุด การรวมกลุ่มพันธมิตรใหม่ บททดสอบเด็กปีหนึ่งสุดลึกลับ และสายลับจาก White Room กำลังรอพวกเขาอยู่
กิจกรรมไฮไลต์: ร่วมฟังทอล์กโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Ayana Taketatsu นักพากย์สาวเจ้าของผลงานชื่อดังมากมาย อาทิ Nino Nakano (เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้า) และ Aura (คำอธิษฐานในวันที่จากลา Frieren)
เอาใจสายมังงะ! "mokumokuren" ผู้เขียน "หน้าร้อนที่ฮิคารุจากไป" เตรียมบินตรงร่วมงาน ถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับแฟนคลับมังงะเรื่อง The Summer Hikaru Died (หน้าร้อนที่ฮิคารุจากไป) เมื่ออาจารย์ mokumokuren ผู้เขียนเรื่องนี้ จะมาปรากฏตัวบนเวที Next Stage ให้แฟนชาวไทยได้กระทบไหล่กันแบบใกล้ชิด!
เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง โยชิกิ และ ฮิคารุ สองเพื่อนซี้ที่เติบโตมาด้วยกันในหมู่บ้านเล็กๆ จนกระทั่งวันหนึ่ง โยชิกิเริ่มมั่นใจว่า "ฮิคารุ" ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขา ถูกแทนที่ด้วย "บางสิ่งบางอย่าง" ไปเสียแล้ว ทว่าเขาก็ยังเลือกที่จะอยู่เคียงข้างสิ่งนั้นต่อไป แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ประหลาดค่อยๆ คืบคลานเข้ามาสั่นคลอนความสงบสุขของหมู่บ้านก็ตาม
พบกับ "LAM" ศิลปินลายเส้นสุดจัดจ้าน ผู้อยู่เบื้องหลังดีไซน์ Seika-chan โฉมใหม่!
AFATH26 ภูมิใจนำเสนอ LAM อาร์ตทิสต์และนักวาดภาพประกอบชื่อดังจากญี่ปุ่น เจ้าของลายเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งเท่และโดดเด่นจนได้รับความนิยมอย่างสูงไปทั่วโลก
ผลงานสร้างชื่อของ LAM มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมตู้แนวดนตรีอย่าง "WACCA", โปรเจกต์อนิเมะและเกมมือถือ "takt op." รวมถึงการเป็นผู้ออกแบบตัวละครให้กับ Kureiji Ollie สมาชิกจาก hololive Indonesia ที่แฟนๆ ชื่นชอบ
● พิเศษสุดสำหรับปีนี้: LAM ยังเป็นผู้วาดภาพประกอบให้กับ Seika-chan มาสคอตประจำงาน AFATH26 ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอีกด้วย!
พรีเมียร์ที่แรกในเอเชีย! "Sparks of Tomorrow" พร้อมแขกรับเชิญ "ยูมะ อุจิดะ"
เตรียมพบกับอนิเมะเรื่องใหม่ที่น่าจับตามองอย่าง Sparks of Tomorrow โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก ยูมะ อุจิดะ (Yuma Uchida) ผู้ให้เสียงพากย์ตัวละครหลัก คิฮาชิ ซากาโมโตะ มาร่วมปรากฏตัวบนเวที!
เรื่องราวการผจญภัยของเด็กหนุ่มและเด็กสาวผู้ฝันถึงยุคสมัยแห่งไฟฟ้าในโลกที่ปกคลุมด้วยกลุ่มควัน: ย้อนกลับไป ณ เมืองเกียวโตในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ในเส้นประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากที่เรารู้จัก โลกที่เทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้ำรุดหน้าไปไกลจนเมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมด้วยเขม่าควัน เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มและเด็กสาวคู่หนึ่งได้มาพบกันขณะกำลังตามหาความลับของ "บัญชีรายชื่อไฟฟ้าแห่งศตวรรษที่ 20" (20th Century Electrical Catalog) ซึ่งเป็นภาพวาดแห่งความฝันของพวกเขา
● ไฮไลต์ห้ามพลาด: เตรียมพบกับการฉายรอบ Asian Premiere ของอนิเมะ Sparks of Tomorrow (ตอนที่ 1 และ 2) เป็นครั้งแรกในเอเชีย เฉพาะที่งาน AFA Thailand Next Stage เท่านั้น!
● เกี่ยวกับแขกรับเชิญ: ยูมะ อุจิดะ คือนักพากย์ชายยอดนิยมที่มีผลงานในอนิเมะฮิตมากมาย อาทิ ฟุชิงุโระ เมงุมิ จาก มหาเวทย์ผนึกมาร (Jujutsu Kaisen), ซากุระ ฮารุกะ จาก WIND BREAKER และ โยดากะ จุน จาก Medalist
NIJISANJI ส่ง "3SKM" บุกเวที: พบการแสดงสุดประทับใจ!
เตรียมเสียงกรีดร้องให้พร้อมสำหรับ 3SKM กลุ่มศิลปินชายจาก NIJISANJI ที่ประกอบด้วยสามหนุ่มสามสไตล์: คิตามิ ยูเซย์ (Kitami Yusei) ผู้ใช้เวทมนตร์, ไคเซย์ (Kaisei) ช่างกุญแจฝีมือฉกาจ และ ซากากิ เนส (Sakaki Ness) พ่อบ้านสุดเนี้ยบ
พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในเมือง "เวอร์ชวล โยโกฮาม่า" และได้มาพบกันผ่านเหตุการณ์บางอย่าง จนกลายเป็นกลุ่มเพื่อนที่ออกไปไหนมาไหนด้วยกันเพื่อมุ่งทำตามเป้าหมายของแต่ละคน โดยในครั้งนี้พวกเขาจะมาโชว์พลังเสียงในเพลงออริจินัลบนเวที 3SKM stage ให้แฟนๆ ได้ชมกันแบบสดๆ!
"BY THE BEAT" จาก NIJISANJI EN: โชว์พิเศษเฉพาะที่ AFATH26 เท่านั้น!
ฝั่ง NIJISANJI EN ก็ไม่น้อยหน้า ส่งกลุ่ม BY THE BEAT ที่ประกอบด้วย Zeal Ginjoka, Freodore, Seible และ Kaelix Debonair มาร่วมสร้างสีสัน กับภารกิจสำคัญในการส่งต่อเสียงดนตรีของพวกเขาไปให้ถึงผู้ฟังทั่วโลก
เตรียมพบกับช่วงทอล์กโชว์สุดสนุกและการแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่เตรียมมาเพื่อแฟนๆ ในงาน AFATH26 โดยเฉพาะ บนเวที BY THE BEAT stage บอกเลยว่างานนี้แฟนคลับสาย VTuber ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!
FIFTY-FIFTY เตรียมขนโชว์ล่าสุดมาบุกงาน AFATH 2026 โดยทุกศิลปินจะขึ้นแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก!
SEIREI SHIMEI JOSHI【SSJ】 เกิร์ลกรุ๊ปเพอร์ฟอร์แมนซ์รุ่นใหม่ที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น ด้วยโปรดักชันบนเวทีที่สร้างสรรค์และการแสดงที่พร้อมเพรียงอย่างไร้ที่ติ ทำให้พวกเธอสะกดสายตาผู้ชมได้ในทุกที่ที่ไป
VII (Septem) บอยแบนด์ไอดอล 5 สมาชิก ชื่อวงเป็นตัวแทนของเสน่ห์ที่สดใส (Vibrant), ทัศนียภาพที่สวยงามที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้น (Vista) และความปรารถนาที่จะพารากแฟนๆ เข้าไป (In) สู่โลกใบนั้น
Shun Nakanishi คอมโพสเซอร์และดีเจที่ผสมผสานท่วงทำนองเปียโนอันละเอียดอ่อนเข้ากับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แนวอาวองการ์ด เขาได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วเอเชียจากรายการเรียลลิตี้เดททาง Netflix เรื่อง The Boyfriend ในฐานะคู่รักสุดฮอต "DaiShun"
SugarNote วงไอดอลสไตล์คลาสสิกที่น่าจับตามอง สมาชิกในวงมีภูมิหลังที่หลากหลาย ตั้งแต่ผู้เข้าแข่งขันรายการ PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS, นักเรียนมัธยมปลาย ไปจนถึงนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต
พบกับการปรากฏตัวของพวกเขาได้ทั้งบนเวที NEXT STAGE และ CHO-BON Stage ติดตามตารางเวลาการแสดงได้เร็วๆ นี้ นอกจากนี้ แฟนๆ ยังสามารถแวะไปที่บูธในโซน Exhibition เพื่อซื้อสินค้าและร่วมกิจกรรมกับสมาชิกอย่างใกล้ชิดได้อีกด้วย!
Music Creators: ขนทัพนักทำเพลงชื่อดังจากญี่ปุ่นบุกไทย
พบกับเหล่าโปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังบทเพลงฮิตในโลกโซเชียลที่จะมาเปิดประสบการณ์ดนตรีรูปแบบใหม่:
● picco: แทร็กเมกเกอร์ (Trackmaker) และโปรดิวเซอร์เพลง Vocaloid จากโตเกียว ผู้มาพร้อมนิยามทางดนตรีส่วนตัวอย่าง “Hyper kawaii Music” ด้วยสไตล์เพลงที่เข้าถึงง่ายและมีเอกลักษณ์ ทำให้เธอได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในกลุ่มแฟนคลับสายซับคัลเจอร์และแวดวงดนตรีออนไลน์
● Yoshida Yasei: โปรดิวเซอร์ Vocaloid ที่ถูกจับตามองอย่างมากจากผลงานระดับมาสเตอร์พีซอย่าง "Override" นอกจากนี้เขายังมีผลงานเพลงฮิตอีกมากมายที่เป็นที่รู้จักในหมู่แฟนๆ เช่น "I know 愛脳" และ "Simulcaster"
● SatapanP: โปรดิวเซอร์สาย Hyper-Vocaloid ผู้มีทักษะอันโดดเด่นในการผสมผสานแนวดนตรีที่หลากหลายเข้ากับองค์ประกอบที่ดูวุ่นวายแต่ตื่นเต้นและติดหูได้อย่างไม่น่าเชื่อ ความฮอตของเขาพิสูจน์ได้จากยอดผู้ติดตามใน YouTube ที่ทะลุ 1 ล้านคน ภายในเวลาเพียง 2 ปีหลังจากเดบิวต์เท่านั้น!
ต้อนรับ "Iori Moe" แอมบาสเดอร์สุดฮอตระดับซูเปอร์สตาร์
Iori Moe คือคอสเพลย์เยอร์, กราเวียร์ไอดอล และสตรีมเมอร์ชื่อดังจากญี่ปุ่น ผู้มีผลงานโดดเด่นและทำกิจกรรมไปทั่วภูมิภาคเอเชีย ด้วยเสน่ห์ที่ล้นเหลือและความสามารถที่หลากหลาย ทำให้เธอมียอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียรวมกันกว่า 5.5 ล้านคน การันตีความนิยมระดับปรากฏการณ์ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ!
แฟนๆ ชาวไทยเตรียมตัวมากระทบไหล่และสัมผัสออร่าความน่ารักของเธอได้แบบใกล้ชิดที่งาน #AFATH26 พฤษภาคมนี้!
มาร่วมต้อนรับตำนานคอสเพลย์แห่งเมืองไทย! Thames Malerose จะมาร่วมงานกับเราในฐานะ Guest Cosplayer
ด้วยประสบการณ์ในวงการยาวนานกว่า 20 ปี นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้ในปี 2006 Thames Malerose ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้วยฝีมือการสร้างสรรค์ชุดที่ประณีตและการแสดงบนเวทีที่ทรงพลัง แต่เขายังการันตีความสามารถด้วยรางวัล Best Cosplay Influencer Award และล่าสุดกับรางวัล The Most Popular Game Cosplayer Award อีกด้วย!
Ayana Taketatsu เตรียมจัดกิจกรรม Meet & Greet สุดพิเศษในงาน AFA Thailand 2026! เกาะติดหน้าจอรอประกาศรายละเอียดการจำหน่ายบัตรได้เร็ว ๆ นี้ ห้ามพลาดเด็ดขาด!
เหล่าแฟนคลับของ Iori Moe เตรียมตัวให้พร้อม! เพราะเธอจะจัดกิจกรรม Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน AFA Thailand 2026 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้!
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เพลิดเพลินกับช่วง Talk Session แบบเป็นกันเองในห้องส่วนตัว พร้อมรับของที่ระลึกสุดพิเศษและ Poster พร้อมลายเซ็นสด นอกจากนี้ยังจะได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ (Group Photo) และโอกาสสุดพิเศษที่จะได้ถ่ายรูปเซลฟี่คู่ (Solo Selfie) กับ Iori Moe แบบตัวต่อตัวอีกด้วย!
สาวก Chainsaw Man ห้ามพลาด! Kikunosuke Toya ผู้ให้เสียงพากย์ Denji เตรียมจัดกิจกรรม Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน AFA Thailand 2026
สำหรับรายละเอียดการแลกรับสิทธิ์เข้าร่วมงานจะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้ เตรียมเกาะติดหน้าจอรอติดตามที่ @crunchyroll_TH ไว้ให้ดี เพราะนี่คือโอกาสที่คุณจะได้กระทบไหล่กับ Kikunosuke Toya กันแบบ FREE! (ฟรี)
แฟน ๆ The Summer Hikaru Died เตรียมตัวให้พร้อม! มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในกิจกรรม Meet & Greet กับอาจารย์ mokumokuren ในงาน AFA Thailand 2026
กิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ ในวันที่ 30 พฤษภาคม โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับของสมนาคุณสุดพรีเมียม ดังนี้:
● Sign Board พร้อมลายเซ็นสดจากอาจารย์ผู้เขียน
● Tote Bag รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน (สูง 39 ซม.)
● Acrylic Blocks จำนวน 2 ชิ้น (ขนาดสูง 10 ซม. x กว้าง 7 ซม. ต่อชิ้น)
● Hologram Ticket (ขนาดสูง 7 ซม. x กว้าง 15 ซม.)
● AFA Thailand 2026 Exhibition Ticket สำหรับวันที่ 30 พฤษภาคม จำนวน 1 ใบ ซึ่งสามารถใช้เข้าชมในส่วนของ Exhibition Hall และ NEXT STAGE ได้ทันที!
Shion Wakayama เตรียมบินลัดฟ้ามาพบแฟนๆ ในกิจกรรม Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่งาน AFA Thailand 2026 วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้!
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เพลิดเพลินกับช่วง Talk Session และ Q&A แบบใกล้ชิดในห้องส่วนตัว พร้อมรับ Shikishi พร้อมลายเซ็นสดสุดพิเศษ และปิดท้ายด้วยการร่วมถ่ายภาพหมู่ (Group Photo) ร่วมกับ Shion Wakayama เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกอย่างน่าประทับใจ!
Thames Malerose เตรียมจัดกิจกรรม Meet & Greet สุดเอ็กซ์คลูซีฟในปีนี้ที่งาน AFA Thailand 2026!
แฟน ๆ เตรียมพบกับช่วง Q&A ที่จะได้พูดคุยกันอย่างใกล้ชิด พร้อมรับสิทธิ์ Individual Interaction พูดคุยแบบตัวต่อตัวนานถึง 2 นาที และปิดท้ายด้วยช่วง Hi-Bye Session ส่งท้ายสุดประทับใจ โดยผู้ถือบัตรทุกคนจะได้รับ Poster พร้อมลายเซ็นสด และ Thames Towel (ผ้าขนหนู) ลายพิเศษเฉพาะตัว รวมถึงโอกาสในการถ่ายภาพหมู่ (Group Photo) ร่วมกับ Thames Malerose อีกด้วย!
Cho-Bon Dance Powered by Dwango คือวงล้อแห่งการเฉลิมฉลองในรูปแบบ Interactive ที่จะมาเชื่อมโยงหัวใจ ความสามัคคี และช่วงเวลาดี ๆ เข้าด้วยกัน — หลังจากที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในงาน AFA Singapore 2025 ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะมาสร้างความสนุกที่ AFA Thailand!
เตรียมพบกับการแสดงสุดพิเศษจาก Takafuji Ukon, DJ Mr.Akihabara Sasakichi, Hink, Housho Madoka และศิลปินอื่น ๆ อีกมากมาย!
ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับโอกาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟในการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกอย่างเป็นทางการ (Official Merchandise) เพื่อฉลองการกลับมาของ AFATH26 และย้อนรำลึกถึง AFATH25 MUSIC FEST พบกับสินค้าลิมิเต็ดเอดิชันที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของสะสมสุดพรีเมียม ซึ่งจะมีวางจำหน่ายเฉพาะที่ AFHASHOP และบูธ SOZOLIVE เท่านั้น!
สปอตไลท์เตรียมส่องไปที่ Bocchi the Rock! Collab Collection คอลเลกชันสินค้าลิมิเต็ดสุดพิเศษที่รังสรรค์มาเพื่อแฟนคลับของซีรีส์ฮิตเรื่องนี้โดยเฉพาะ!
พบกับกองทัพสินค้าคุณภาพ ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, แอคเซสเซอรี และของสะสมสุดพรีเมียมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครในเรื่อง — พิเศษยิ่งกว่า! กับการเปิดตัว 2 ไอเทมใหม่ล่าสุด เป็นครั้งแรกเฉพาะที่งาน AFATH26 เท่านั้น โดยคอลเลกชันคอลลาโบเรชันในครั้งนี้ได้รวบรวมเอาทั้งพลังและความน่ารักอันเป็นเสน่ห์ของ Bocchi และเพื่อนร่วมวงมาไว้อย่างครบถ้วน
JOJOCARAVAN Collection เตรียมบุกงาน AFATH26 พร้อมโอกาสสุดหายากที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด! เพราะนี่ถือเป็นครั้งที่ 2 เท่านั้นที่คอลเลกชันนี้ถูกนำออกไปวางจำหน่ายนอกประเทศญี่ปุ่น
พบกับไลน์อัปสินค้าสุดพรีเมียม ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, แอคเซสเซอรี และไอเทมธีมตัวละครสุดเท่ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฟรนไชส์ระดับตำนานอย่าง JoJo’s Bizarre Adventure แบบจัดเต็ม!
นักวาดภาพประกอบชื่อดังระดับโลกอย่าง LAM เตรียมนำผลงานศิลปะสุดล้ำมาจัดแสดงในงาน AFATH26 พร้อมกับ LAM Exhibition Collection คอลเลกชันสินค้าลิมิเต็ดที่ถ่ายทอดลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาได้อย่างโดดเด่น ในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการออกแบบ SEIKA โฉมใหม่ ผลงานของ LAM จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของอัตลักษณ์งานเทศกาลในปีนี้
นอกจากการวางจำหน่ายสินค้าที่ระลึกแล้ว แฟน ๆ ยังเตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษ ทั้งช่วงแจกลายเซ็น (Autograph Session) และการปรากฏตัวบนเวที NEXT STAGE โดยรายละเอียดทั้งหมดจะประกาศให้ทราบเร็ว ๆ นี้!
โลกของ Hatsune Miku: Colorful Stage! พร้อมมีชีวิตชีวาอีกครั้งที่งาน AFATH26 ด้วยไลน์อัปสินค้าลิมิเต็ดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมดนตรีสุดฮิต พบกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, แอคเซสเซอรี และของสะสมธีมตัวละครที่รวบรวมพลังและความสดใสของเหล่าไอดอลเสมือนจริงและการแสดงของพวกเขาไว้อย่างครบครัน!
animate Bangkok จุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในไทยสำหรับสินค้าป๊อปคัลเจอร์ญี่ปุ่น เตรียมเข้าร่วมงาน AFATH26 พร้อมการจัดแสดงสินค้าลิมิเต็ดและสินค้าออฟฟิเชียลที่คัดสรรมาเพื่อแฟนๆ โดยเฉพาะ!
พบกับดีลที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียงระดับ Audiophile รวมถึงสินค้ารุ่นพิเศษที่คอลลาโบเรชันกับอนิเมะชื่อดัง เฉพาะที่บูธ AVIOT เท่านั้น! เตรียมพบกับไฮไลต์อย่าง AVIOT x Evangelion, Puella Magi Madoka Magica, Jujutsu Kaisen และอื่น ๆ อีกมากมาย — แวะมาเช็กไอเทมเด็ดกันได้ที่บูธของพวกเขาในงาน AFA Thailand!
เพิ่มไอเทมใหม่ลงในหอคอยโอชิของคุณด้วยสินค้าออฟฟิเชียลและสินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก Colleize! แวะมาชมสินค้าสุดพิเศษของพวกเขาได้ที่งาน AFATH26!
Crunchyroll ภูมิใจนำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Chainsaw Man ในงาน AFA Thailand 2026! เชิญมาเช็กอินที่โซนถ่ายภาพในธีม Crossroads Café พร้อมแชะภาพคู่กับ Denji และ Reze เพียงอัปโหลดรูปภาพของคุณลงโซเชียลมีเดีย ก็รับสิทธิ์แลกรับที่คาดผม Chainsaw Man ไปได้เลย
นอกจากนี้ เตรียมพบกับความน่ารักของ Pochita ตัวเป็น ๆ ที่บูธในช่วงกิจกรรม Meet & Greet เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเลือกสะสมสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย!
ร่วมเฉลิมฉลองปาร์ตี้อนิเมะตลอดทั้งเดือนไปกับแคมเปญ Ani-May ที่ Crunchyroll ขนมาไว้ในงาน AFA โดยเฉพาะ ท้าทายความสามารถไปกับกิจกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก BLUE LOCK และ Solo Leveling พร้อมร่วมแชร์ความรักที่มีต่อ Attack on Titan ผ่านการเขียนข้อความหรือวาดรูปเล่น สะสมแต้มในบัตรแสตมป์ให้ครบเพื่อปลดล็อกรับของสมนาคุณสุดพิเศษ
เตรียมยกระดับของสะสมของคุณให้ล้ำไปอีกขั้น! Kinokuniya พร้อมเสิร์ฟสุดยอดไอเทมป๊อปคัลเจอร์ส่งตรงถึงมือคุณที่งาน AFA 2026!
Kidz & Kitz เตรียมเข้าร่วมงาน AFA เพื่อจัดแสดงการ์ดเกมจาก Bandai และ One Piece พร้อมเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสอนเล่นการ์ดกันแบบใกล้ชิด!
โก๋แก่ แบรนด์ถั่วระดับตำนานของไทย เตรียมเข้าร่วมงาน AFA Thailand เพื่อส่งมอบความมันและความอร่อยในแบบฉบับ "มันทุกเม็ด" ให้กับกลุ่มวัยรุ่นและคอมมูนิตี้อนิเมะในระดับภูมิภาค!
สัมผัสประสบการณ์โลกของ MANGA Plus by Shueisha ได้ที่งาน AFATH26! ภายในบูธจะมีการจัดแสดงสุดพิเศษ กิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟ และไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ดื่มด่ำไปกับจักรวาลมังงะอันมีชีวิตชีวาอย่างเต็มอิ่ม!
Medialink เตรียมเข้าร่วมงาน AFA Thailand เพื่อขนทัพสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากอนิเมะเรื่องดังมาให้แฟน ๆ ได้เลือกช้อปกันแบบจุใจ มีครบตั้งแต่การ์ดสะสมไปจนถึงตุ๊กตา Linku ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา!
สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นอย่าง Kadokawa เตรียมขนทัพผลงานยอดฮิตบุกงาน AFA Thailand! ห้ามพลาดโอกาสเป็นเจ้าของสินค้าออฟฟิเชียลลิขสิทธิ์แท้จาก KADOKAWA ที่คุณชื่นชอบ!
Gloomy Bear คือตัวละครสุดยูนีคจากญี่ปุ่นที่ผสมผสานความน่ารักที่ปฏิเสธไม่ได้เข้ากับด้านที่ดิบและดุร้าย ส่วน Kanahei’s Small Animals ก็เป็นตัวละครที่แสนอบอุ่นและสบายๆ ซึ่งช่วยเติมความสดใสให้กับชีวิตประจำวัน และเป็นเพื่อนที่แสนดีผ่านเครื่องมือต่างๆ อย่างสติกเกอร์ LINE ทั้งคู่ถือเป็นไอคอนของ "วัฒนธรรมคาวาอี้" ที่กำลังแพร่ขยายไปทั่วโลกและได้รับการยอมรับอย่างลึกซึ้งจากคนรุ่นโซเชียลมีเดีย
ในขณะเดียวกัน METEORA GRAVITY และ Gal VR กำลังร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมอากิฮาบาระที่ล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเชื่อมต่อกรุงเทพฯ และอากิฮาบาระเข้าด้วยกันผ่านประสบการณ์ยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มวัยรุ่น ห้ามพลาดประสบการณ์ที่หลากหลายเหล่านี้ได้ที่บูธ Real Akiba!
ลำดับถัดไป เตรียมพบกับ Tokyo Figure ที่จะมาเข้าร่วมงาน AFA Thailand เพื่อนำคอลเลกชันฟิกเกอร์อนิเมะคุณภาพสูงจากซีรีส์ยอดฮิตมาให้แฟน ๆ ได้สัมผัสและเป็นเจ้าของกัน!
VibeMax ผู้จัดจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง miHoYo, Kuro Games และ Paper Games พร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมงาน AFA Thailand 2026 ในฐานะศูนย์รวมชั้นนำสำหรับเหล่าแฟนคลับอนิเมะและเกมเมอร์ตัวจริง!
เหล่าสำนักพิมพ์ชื่อดังในไทยที่คุณชื่นชอบจะมารวมตัวกันที่งาน AFATH26 เช่นกัน! เตรียมมาเติมเต็มคอลเลกชันมังงะญี่ปุ่นฉบับแปลไทยของคุณให้ครบถ้วนกันได้เลย!
เหล่าคอสเพลย์เยอร์ชื่อดังระดับภูมิภาคพร้อมแล้วที่จะมาพบปะกับแฟนๆ รวมถึงกลุ่มคอสเพลย์เยอร์หน้าใหม่ที่หลายคนตั้งตารอคอย ซึ่งจะมาปรากฏตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกด้วย!
เหล่านักสร้างสรรค์ (Creators) ระดับนานาชาติเตรียมตบเท้าเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน AFATH26! และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายชื่อที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้เท่านั้น โดยจะมีการประกาศรายชื่อเพิ่มเติมให้ทราบอีกเร็ว ๆ นี้!
ห้ามพลาดโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับนับพันในประเทศไทย! ซื้อบัตรของคุณได้แล้วตอนนี้!
เปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ https://bit.ly/AFATH26Tickets
บัตร VIP แบบ 1 วัน - 3,750 บาท / วัน
แพ็กเกจประกอบด้วย: บัตร VIP 1 ใบ (วันเสาร์หรือวันอาทิตย์)
สิทธิประโยชน์:
- ที่นั่งแบบระบุหมายเลข และมุมมองที่ดีที่สุดสำหรับคอนเสิร์ต
- สิทธิ์ในการลุ้นรับโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นจากศิลปิน
- สิทธิ์ในการเข้าชมโซน Exhibition และ Next Stage สำหรับวันที่เลือก
บัตรคอนเสิร์ตแบบยืน (GA) - 2,750 บาท / วัน
แพ็กเกจประกอบด้วย: บัตรยืน 1 ใบ (วันเสาร์หรือวันอาทิตย์)
สิทธิประโยชน์:
- โซนยืนสำหรับชมคอนเสิร์ต
- สิทธิ์ในการเข้าชมโซน Exhibition และ Next Stage สำหรับวันที่เลือก
นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายบัตรสำหรับเข้าชมส่วน Exhibition และ NEXT STAGE โดยเฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ทุกกลุ่มได้มาร่วมสนุกกัน! บัตร Early Bird มีจำนวนจำกัด และจะจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้น
*ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการจอง โปรดทราบว่ารายชื่อศิลปินอาจมีการเปลี่ยนแปลง และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินหรือแลกเปลี่ยนเมื่อซื้อแล้ว
✨Anime Festival Asia Thailand 2026
📅 30 - 31 พฤษภาคม 2026
📍 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
🌐 https://animefestival.asia/afath26/