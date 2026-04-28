เปิดโลก DNA สู่ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต GENOMICS DAY 2026 กระแสแรง คนรุ่นใหม่แห่ร่วมงานแน่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปิดฉากลงอย่างสวยงามสำหรับงาน GENOMICS DAY 2026: From Legacy to Liberty ที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยระบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ผ่านมา ณ ลาน Eden 1 เซ็นทรัลเวิลด์ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักของคนรุ่นใหม่ ครอบครัว และผู้สนใจด้านสุขภาพ ที่เข้ามาร่วม “ถอดรหัสชีวิต” ผ่านโลกของจีโนมิกส์อย่างใกล้ชิด

ตั้งแต่วันแรก ของการจัดงานได้สร้างความสนใจอย่างล้นหลาม ด้วยการเปิดเวทีเสวนา “จีโนมิกส์: รู้อนาคตสุขภาพจากรหัสลับในตัวเรา” ที่พาผู้เข้าร่วมงานเข้าใจว่า DNA ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป แต่คือกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาคือช่วง “GENOMICS Detective: แกะรอยรหัสฆาตกร” โดย หมอตังค์ เวรชันสูตร ที่นำวิทยาศาสตร์การแพทย์มาผสานกับเรื่องราวสืบสวน สร้างสีสันให้ DNA กลายเป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย และชวนติดตาม

นอกจากนี้ เวที “DNA as The Next Data Storage” ยังเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้เข้าร่วม ว่า DNA อาจไม่ใช่แค่รหัสชีวิต แต่คืออนาคตของการเก็บข้อมูลระดับโลก สะท้อนให้เห็นศักยภาพของเทคโนโลยีจีโนมิกส์ที่กำลังก้าวไกลเกินกว่าที่เคยจินตนาการ และเวที “Genomics Uncut” ที่นักวิทยาศาสตร์และคุณหมอตัวจริงด้านพันธุศาสตร์ มาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ รุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากเรียนเรื่องจีโนมิกส์ว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด ตัวบรรยากาศในวันแรกยังเต็มไปด้วยกิจกรรม Interactive นิทรรศการ เกม และ Cosplay ที่ดึงดูดกลุ่ม Gen Z ให้เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้ “งานวิทยาศาสตร์” กลายเป็นพื้นที่แห่งความสนุกและแรงบันดาลใจ

ต่อเนื่องสู่วันที่สอง ยังคงคึกคักไม่แพ้กัน ไฮไลต์อยู่ที่ช่วง “The DNA Story: From Pus to Precision” โดย ทนพญ.กวินนา จากเพจ The Dark Lab ที่เล่าการค้นพบ DNA จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ตามด้วยเวที “Superhuman Next Gen” โดย หมอเอ้ว ชัชพล กูรูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มาตั้งคำถามถึงอนาคต เมื่อมนุษย์อาจสามารถออกแบบพันธุกรรมได้เหมือนการเลือกตัวละครในเกม จุดประกายความคิดเรื่องเทคโนโลยีและจริยธรรมในโลกอนาคต ก่อนปิดท้ายด้วยกิจกรรม “Geno-Fusion: Decode your DNA, Design your Style” ที่ผสานแฟชั่น คอสเพลย์ และวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ เปลี่ยน DNA ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการแสดงตัวตน

ตลอดทั้ง 2 วัน งาน GENOMICS DAY 2026 ได้พิสูจน์ว่า “จีโนมิกส์” ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือส่วนหนึ่งของชีวิตและอนาคตของทุกคน พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในการก้าวสู่ยุค การแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) อย่างเป็นรูปธรรม

งานนี้จึงไม่ใช่เพียงนิทรรศการวิชาการ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนมุมมองของสังคม ให้เข้าใจว่า “DNA กำลังเล่าเรื่องของเรา” และอนาคตสุขภาพที่ดี อาจเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองให้ลึกขึ้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 027 9701 เว็บไซต์ https://www.hsri.or.th Facebook: https://www.facebook.com/genomicsth







