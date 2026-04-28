“เตชินท์” คัมแบ็คในรอบ 13 ปี ส่งซิงเกิลใหม่ “มีอะไรต้องรู้ไหม?” ดึงภรรยาสาว “หยวน ชยุติ” สวมบทนางเอก MV

ทำเอาแฟนเพลงหายคิดถึง! “เตชินท์ ชยุติ” ศิลปินหนุ่มเสียงนุ่มเจ้าของเพลงฮิตติดหู กลับมาทวงบัลลังก์เจ้าพ่อเพลงรักอีกครั้งในรอบ 13 ปี กับซิงเกิลล่าสุดที่ขอฉีกกฎการทำมิวสิกวิดีโอ สร้างสรรค์ MV ผ่านเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) เต็มรูปแบบ พร้อมเซอร์ไพรส์ดึงภรรยาสาวสวย “หยวน ชยุติ” มารับบทนางเอกคู่กันครั้งแรกในลุคที่สวยสง่าราวกับหลุดออกมาจากซีรีส์จีน
ซิงเกิลใหม่ “มีอะไรต้องรู้ไหม?” นี้ยังคงเอกลักษณ์ความละมุนในแบบของเตชินท์ กับแนวเพลง Soft Pop / Chill Love Song ที่ฟังสบายแต่บาดลึกด้วยเนื้อหาที่ถ่ายทอดมุมมองความรักที่เจ็บปวด (อกหัก) ผ่านดนตรีที่มีความร่วมสมัย โดยงานนี้เจ้าตัวลงมือดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิดในฐานะโปรดิวเซอร์ร่วมกับ ปรเมศวร์ เหมือนสนิท ไฮไลท์สำคัญ คือการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เนรมิตภาพในมิวสิกวิดีโอให้กลายเป็นโลกเสมือนจริงในสไตล์ “ซีรีส์จีนย้อนยุค” โดยได้ฝีมือการสร้างสรรค์จาก “แซม-ณัฐชวิศร์” (IG: samnutchawhich) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพ AI มานั่งแท่นผู้กำกับภาพ
เตชินท์ ชยุติ เล่าว่า “การกลับมาครั้งนี้ผมอยากทำอะไรที่พิเศษและแตกต่างจากเดิมครับ เพลงนี้เป็นเพลงที่ผมแต่งเองทั้งเนื้อร้องและทำนอง จุดเริ่มต้นคืออยากกลับมาร้องเพลงอีกครั้ง เลยนั่งแต่งเล่นๆ ก่อนนอนครับ แต่พอต้องมาร้องจริงยอมรับเลยว่าร้องยากมาก ซิงเกิลนี้ผมตั้งใจให้มีความทันสมัยมากขึ้น เลยให้หลานๆ และเพื่อนหลาน (เคนโด้) ลูกพี่จ๊อบ นิธิ มาช่วยเพราะอยากให้ดนตรีมีความเป็นฝั่งวัยรุ่นขึ้น และมีพี่ช่วย ปรเมศวร์ ช่วยดูความเรียบร้อยให้อีกที
ส่วนเรื่อง MV การได้ร่วมงานกับหลิน (ภรรยา) เป็นอะไรที่อบอุ่นมากครับ บวกกับเราอยากนำเสนอภาพในรูปแบบใหม่ๆ เลยเลือกใช้ AI มาช่วยสร้างโลกในจินตนาการให้เป็นจริง ซึ่งภาพที่ออกมามันสวยงามและดูอินเตอร์มาก อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามกันครับ เพลงนี้ผมทุ่มเททำเองทุกขั้นตอนจริงๆ ครับ อยากให้ทุกคนลองเปิดใจเข้าไปดูภาพสวยๆ และฟังเพลงที่ผมตั้งใจแต่งขึ้นมา ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้การกลับมาครั้งนี้ของผมด้วยนะครับ ที่ช่อง YouTube: techinsinger หรือคลิกดูได้เลยที่ https://youtu.be/tAjaOqKf8RA?si=7ToKb5bYvrfBPcI2 ครับ”
