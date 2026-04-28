“เติ้ล–เฟิร์สวัน” นั่งแท่น Face of Brand แอตแลนต้า จัดเต็มโมเมนต์สุดฟิน เสิร์ฟความเฟรชทะลุจอ

เติมพลังความสดชื่นให้ชีวิตเฟรชแบบฟิน ๆ แอตแลนต้า (ATLANTA) วิตามินเม็ดฟู่ มาตรฐานการผลิตจากประเทศเยอรมนี ก้าวสู่ปีที่ 2 เปิดตัวสองนักแสดงหนุ่มสุดฮอต เติ้ล–มติมันท์ ศรีบุญเรือง และ เฟิร์สวัน–วรรณกร เรืองรัตน์ คู่จิ้นมาแรงแห่งยุค ที่เคมีลงตัวสุด ๆ นั่งแท่น Face of Brand ตัวแทนของการใส่ใจตัวเอง และความสดใสแบบไม่ต้องปรุงแต่ง สู่ความเฟรชที่ทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมจัดงานเปิดตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ATLANTA REMOMENT เฟรชฟู่ กับคู่ TLE – FIRSTONE” ณ Union Mall ชั้น G จัดเต็มทุกโมเมนต์ไปกับมินิคอนเสิร์ตและโชว์สุดพิเศษ เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นและบูสต์ เอนเนอร์จี้ตลอดงาน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตยา อำนวยสกุล เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดดิจิทัล บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด กล่าวว่า “ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 แอตแลนต้า พร้อมเดินหน้ายกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ให้ชัดเจน และเข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากขึ้น ผ่านคาแรคเตอร์แบรนด์ The Professional Authority ที่คงความน่าเชื่อถือ และ The Modern Energetic สะท้อนความสดใส มีพลัง และเข้าถึงง่าย เพื่อตอกย้ำจุดยืนของแอตแลนต้า ที่พร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพที่ทันสมัย และยังไว้ใจได้ในทุกมิติ พร้อมเปิดตัว ‘เติ้ล–เฟิร์สวัน’ ในฐานะ ATLANTA Face of Brand สะท้อนแนวคิดแบรนด์ที่ไม่ได้มองหาเพียงคนดัง แต่ให้ความสำคัญกับพลังงานที่สะท้อนคุณภาพ ซึ่งทั้งคู่ถ่ายทอด ‘Chemistry of Trust’ เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่น การดูแลตัวเอง และความสดใสที่ไม่ได้ปรุงแต่ง ตรงกับ DNA ของ แอตแลนต้า นอกจากนี้ ทางแบรนด์ยังต้องการที่จะปรับภาพลักษณ์เดิม สู่การเป็นแบรนด์ที่มีความเฟรช เข้าถึงง่าย และเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ การร่วมงานกับ เติ้ล–เฟิร์สวันในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การแต่งตั้ง Face of Brand แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ ที่แอตแลนต้ามุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในการดูแลสุขภาพทั้งกายและสุขภาพใจ Healthy & Happy ไปด้วยกันแบบยาว ๆ”
มาถึงช่วงไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดตัว “เติ้ล มติมันท์” และ “เฟิร์สวัน วรรณกร” ในฐานะ ATLANTA Face of Brand พร้อมแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แบบสดชื่นทะลุจอ และร่วมทำกิจกรรมเติมความเฟรชแบบฟิน ๆ กับลักกี้แฟนในโมเมนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต ที่เสิร์ฟทั้งความสนุกและพลังความสดใสแบบจัดเต็ม
เติ้ล–เฟิร์สวัน เล่าพร้อมรอยยิ้มว่า “วันนี้ดีใจมาก ๆ ที่ได้มาเจอกับทุกคน ก่อนหน้านี้พวกเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับแอตแลนต้ามาแล้ว แต่ครั้งนี้พิเศษแบบสุด ๆ เพราะมาในฐานะ Face of Brand บอกเลยว่าตื่นเต้นและเป็นเกียรติสุด ๆ ครับ ที่สำคัญ วิตามินเม็ดฟู่ แอตแลนต้า เป็นไอเทมลับที่เป็นตัวช่วยของพวกเรา เพราะตั้งแต่ได้ลองทานก็อยู่ติดตัวตลอด อย่างช่วงที่ PM 2.5 หนัก ๆ มลภาวะเยอะ ก็จะดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วย ATLANTA Quercetin Plus หลอดสีเขียว รส Tropical Fruit ส่วนช่วงไหนที่ต้องจำบทหนัก ๆ พวกเราก็จะดูแลด้วย ATLANTA Cyncobal หลอดสีม่วง รสราสป์เบอรี่และสตรอว์เบอร์รี่ และที่ขาดไม่ได้คือ ATLANTA Physocal หลอดสีส้ม เวลาเดินทางหรือทำงานเยอะ ๆ ตัวนี้ช่วยเติมความสดชื่น และทำให้รู้สึกบาลานซ์มากขึ้นครับ”
มาร่วมเติมความเฟรช และดูแลร่างกายให้พร้อมในทุกวันผ่าน แอตแลนต้า (ATLANTA) วิตามินเม็ดฟู่ทั้ง 3 สูตร ได้แล้ววันนี้ที่ Watsons, ร้านนายอินทร์ และร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Atlanta Wellness ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง
