“สังข์ ดอกสะเดา” เตรียมเข้าผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอด หลังถูกหามส่งไอซียูด่วน

กลายเป็นประเด็นที่แฟนตลกและชาวเน็ตต่างร่วมส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม เมื่อนักแสดงตลกชื่อดัง “สังข์ ดอกสะเดา” ได้โพสต์อัปเดตอาการป่วยผ่านโซเชียลมีเดีย ขณะกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด “สังข์ ดอกสะเดา” ได้เผยภาพขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ โดยมีการสวมเครื่องพ่นยาและใส่สายออกซิเจน (หนวดกุ้ง) ไว้ตลอดเวลา พร้อมระบุข้อความอัปเดตอาการในช่วงเช้าว่า ยังคงมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ ต้องพ่นยา ฉีดยาฆ่าเชื้อ และเจาะเลือดเพื่อติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าตัวเผยว่าต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
สำหรับความคืบหน้าเรื่องการรักษา ก้อนเนื้อในปอด ที่ตรวจพบก่อนหน้านี้ ทางทีมแพทย์ได้ตัดสินใจขยับกำหนดการผ่าตัดให้เร็วขึ้น โดยเปลี่ยนจากเดิมวันที่ 30 เมษายน มาเป็น วันที่ 29 เมษายนนี้ เพื่อทำการตรวจชิ้นเนื้อและรักษาในขั้นตอนต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่าก้อนเนื้อดังกล่าวนั้นเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งปอดหรือไม่ ต้องรอผลตรวจหลังการผ่าตัดอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ สังข์ ดอกสะเดา เคยถูกนำตัวส่งห้องไอซียูอย่างเร่งด่วนมาแล้วครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจติดขัดอย่างหนักจนน่าเป็นห่วง แต่ต่อมาอาการเริ่มคงที่และพ้นขีดอันตราย จนสามารถออกมาพักฟื้นที่ห้องปกติเพื่อเตรียมตัวรับการผ่าตัดในวันพรุ่งนี้