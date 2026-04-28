“ศรีริต้า” ลุคเดินตลาดซื้อผลไม้ สวยเป๊ะออร่าพุ่งนึกว่าเดินรันเวย์ (คลิป)

ทำเอาแผงผลไม้มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันที เมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งดีกรีนางเอกแถวหน้าอย่าง “ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” ออกมาเผยโมเมนต์สุดชิลแต่ดาเมจแรงเกินต้าน ในลุคเดินตลาดเลือกซื้อผลไม้ที่สวยเป๊ะจนแฟนคลับต้องอึ้ง
งานนี้ศรีริต้าปรากฏตัวในชุดเสื้อสายเดี่ยวสีชมพูพาสเทลสุดหวาน ดีไซน์ขอบระบายลูกไม้ที่ช่วยขับผิวออร่าให้ดูเปล่งประกายยิ่งขึ้น แมตช์กับกระโปรงยาวลายจุดสีขาวดำ สวมแว่นกันแดดสุดเก๋ ให้ความรู้สึกเป็นลุค Summer ที่ทั้งละมุนและดูแพงในเวลาเดียวกัน แม้จะเป็นการนั่งเลือกผลไม้ริมทางแต่บอกเลยว่าออร่านางเอกกระจายไปทั่วทั้งตลาด
โดยนางเอกสาวโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอขณะกำลังหยิบจับผลไม้ ทั้งแตงโม สับปะรด และมะม่วง พร้อมแคปชั่นชวนยิ้มว่า “รับอะไรดีคะ 🍉🥥🥭🍍” ทำเอาบรรดาแฟนคลับและคนบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นนี่เดินตลาดหรือกำลังเดินรันเวย์กันแน่ ดูเพลินเวอร์ๆ