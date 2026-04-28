“ครูอ้วน” โชว์บัตรประชาชนใบสุดท้าย! สวยหน้าเด็กโกงอายุในวัย 65 ปี

กลายเป็นไวรัลเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่ “ครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต” โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เดินทางไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ ซึ่งความพิเศษของบัตรใบนี้คือเป็นบัตรประชาชนใบสุดท้าย ตามกฎหมายสำหรับผู้มีอายุเกิน 60 ปี ที่จะได้รับบัตรแบบตลอดชีพ
โดยครูอ้วนได้เผยแคปชั่นระบุว่า “บัตรใบสุดท้ายของชีวิตค่ะ คงต้องใช้ไปตลอดชีพค่ะ ถ้าไม่ชำรุดไปซะก่อน บีทีเอสอุดมสุข เจ้าหน้าที่น่ารักทุกท่านค่ะ ถ่ายรูปให้ดูดีกว่าตัวจริง”
งานนี้เอฟซีต่างเข้าไปเมนต์ชื่นชมการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีของครูอ้วน แม้อายุ 65 ปีแล้ว แต่ยังสวยหน้าเด็กโกงอายุ กาลเวลาทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ