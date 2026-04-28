"DAI Voice Thailand และ DAI Voice ASEAN 2026" ประสบความสำเร็จ ช่วยขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมด้านอนาชีดและดนตรีกวีศิลป์

มหกรรมการแข่งขันอานาซีด ดนตรีกวีศิลป์ "DAI Voice Thailand และ DAI Voice ASEAN 2026" ได้เสร็จสิ้นลงอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและภูมิภาคอาเซียน ขับเคลื่อนโครงการโดย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ,นางปุณณานันท์ ทองหยู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี รวมทั้งชมรม DAI Voice ปัตตานี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กระทรวงมหาดไทย
โดยเวทีการแข่งขัน DAI Voice Thailand-ASEAN 2026 นับเป็นการแข่งขันซีซั่นที่ 8 การจัดงานมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและศิลปินด้านดนตรีกวีศิลป์ ควบคู่กับการสืบสานอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่
ผลการแข่งขันปรากฏว่า LASYKAR KHALEEFA คว้ารางวัลชนะเลิศรายการ DAI Voice ASEAN 2026 ขณะที่การแข่งขันในระดับประเทศ รายการ DAI Voice Thailand 2026ทีม ZAEEM ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย และทีม PAC PIRAYA ANASYID CLUBได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง
ส่วนการแข่งขัน DAI Voice Kids 2026 ซึ่งเป็นเวทีสำหรับเยาวชน ทีม PEMAS JALA ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย และทีม HULNUN ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของเยาวชนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติบโตสู่เวทีคุณภาพในอนาคต
การแข่งขัน DAI Voice 2026 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมด้านอนาชีดและดนตรีกวีศิลป์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เสริมสร้างความเข้าใจอันดี และเชื่อมโยงเครือข่ายทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน