“มุน กึนยอง” เปิดใจป่วยโรคหายาก ผ่าตัด 4 ครั้ง หวั่นต้องอำลาวงการ

นักแสดงสาว มุน กึนยอง เผยประสบการณ์ต่อสู้โรคกล้ามเนื้อบีบรัดเฉียบพลัน ต้องผ่าตัดหลายครั้งและฟื้นฟูยาวนาน จนเคยคิดเลิกแสดง
มุน กึนยอง นักแสดงชื่อดังของเกาหลีใต้ เปิดเผยเรื่องราวการต่อสู้กับโรคหายาก “ภาวะกล้ามเนื้อบีบรัดเฉียบพลัน” (acute compartment syndrome) ผ่านรายการ You Quiz on the Block โดยระบุว่าเธอต้องเข้ารับการผ่าตัดถึง 4 ครั้ง และยังคงมีแผลเป็นชัดเจนบริเวณแขนขวา ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชีวิตและอาชีพอย่างรุนแรง
มุน กึนยอง เล่าย้อนว่าอาการเริ่มต้นขึ้นเมื่อราว 9 ปีก่อน ขณะเดินทางไปเตรียมการแสดงในต่างจังหวัดและลื่นล้มบนถนนน้ำแข็งจนแขนบวมผิดปกติ แพทย์ตรวจพบว่าไม่ใช่เพียงกระดูกหักธรรมดา ก่อนจะวินิจฉัยว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อบีบรัดเฉียบพลันในปี 2017 ซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากแรงดันในกล้ามเนื้อสูงจนเลือดไม่สามารถไหลเวียนได้
เธอเผยว่าหลังทราบว่า “ช่วงเวลาทอง” ในการรักษาอาจผ่านไปแล้วและมีความเสี่ยงเนื้อเยื่อตาย จึงต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินทันที โดยระหว่างนั้นเธอถึงกับบอกมารดาว่า “ดีใจที่ได้พักอย่างสบายใจเสียที” ซึ่งทำให้ผู้เป็นแม่ถึงกับร้องไห้ นอกจากนี้ แผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่จนไม่สามารถปิดได้ทันที ต้องเปิดแผลไว้และพันผ้าพันแผลขนาดใหญ่ เมื่อเห็นบาดแผลครั้งแรก เธอยอมรับว่าตกใจอย่างมาก
หลังการผ่าตัด เธอต้องเผชิญความเสี่ยงที่เส้นประสาทในนิ้วอาจไม่สามารถฟื้นตัวได้ ทำให้ต้องร้องไห้เพียงลำพังอยู่บ่อยครั้ง ต่อมาเธอเข้ารับการผ่าตัดเพิ่มเติมอีก 3 ครั้ง และต้องใช้เวลาฟื้นฟูอย่างยาวนาน เนื่องจากเส้นประสาทเสียหาย เธอไม่สามารถกำมือหรือเหยียดนิ้วได้ ต้องฝึกใช้มือซ้ายในชีวิตประจำวันตั้งแต่การใช้ส้อมไปจนถึงตะเกียบ
นักแสดงสาวยอมรับว่าในช่วงเวลานั้น เธอเคยคิดอย่างจริงจังว่าจะไม่สามารถกลับมาแสดงได้อีก และกังวลว่าจะสูญเสียความสามารถในการใช้แขนไปตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่ออาการค่อย ๆ ดีขึ้น เธอพยายามฝึกใช้แขนอีกครั้ง เช่น การพลิกเหรียญ เพื่อฟื้นฟูการเคลื่อนไหว
สำหรับ มุน กึนยอง เคยโด่งดังตั้งแต่วัยเด็กจากบทบาทในละคร Autumn in My Heart และมีผลงานเด่นอย่างภาพยนตร์ A Tale of Two Sisters และ My Little Bride รวมถึงละคร Painter of the Wind และ Cinderella’s Stepsister โดยเธอเคยได้รับฉายา “น้องสาวแห่งชาติ” จากความนิยมอย่างล้นหลามในอดีต