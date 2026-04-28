“Rush Hour 4” สะดุด!? "เฉินหลง-คริส ทัคเกอร์" ยังไม่ตอบรับร่วมแสดง

โปรเจกต์หนังภาคต่อสุดฮิตเผชิญอุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อ “เฉินหลง” และ “คริส ทัคเกอร์” ยังไม่ตกลงเซ็นสัญญา ขณะที่ผู้กำกับ “เบรตต์ แรตเนอร์” หวังเดินหน้าถ่ายทำภายในปีนี้ ท่ามกลางกระแสวิจารณ์รอบด้าน
รายงานข่าวระบุว่า ภาพยนตร์แอ็กชันคอมเมดี้ภาคต่อ Rush Hour 4 กำลังเผชิญปัญหาสำคัญ หลังจากสองนักแสดงนำอย่าง “เฉินหลง” และ “คริส ทัคเกอร์” ยังไม่ตอบรับข้อเสนอในการกลับมารับบทเดิม แม้ทางสตูดิโอ Paramount Pictures จะอนุมัติงบประมาณสร้างแล้วก็ตาม
โปรเจกต์ดังกล่าวถูกผลักดันโดยผู้กำกับ “เบรตต์ แรตเนอร์” ซึ่งตั้งเป้าจะเริ่มถ่ายทำภายในปี 2026 อย่างไรก็ตาม ตัวเขายังคงเป็นบุคคลที่มีข้อถกเถียง หลังเคยเผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมในอดีต ส่งผลให้ก่อนหน้านี้ไม่มีสตูดิโอรายใหญ่ในฮอลลีวูดยินดีร่วมงานด้วย
ด้านงบประมาณ เบื้องต้นมีการตั้งไว้ราว 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่แหล่งข่าวระบุว่า นักแสดงนำทั้งสองได้รับข้อเสนอค่าตัวเพียงคนละ 8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าค่าตัวเดิมใน Rush Hour 3 อย่างมาก ทำให้ทั้งคู่ยังไม่ตกลงรับงาน หากสตูดิโอตัดสินใจเพิ่มค่าตัวเพื่อดึงทั้งสองกลับมา งบสร้างอาจพุ่งสูงแตะระดับ 150 ล้านดอลลาร์
ทั้งนี้ การเดินหน้าโครงการยังถูกเชื่อมโยงกับบริบททางธุรกิจและการเมืองในสหรัฐฯ โดย Paramount Pictures อยู่ภายใต้การถือครองของ Skydance Media ซึ่งมี “แลร์รี เอลลิสัน” มหาเศรษฐีระดับโลกเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการลงทุน ขณะที่กระแสข่าวบางส่วนมองว่าโครงการนี้อาจมีแรงผลักดันเชิงผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับ “โดนัลด์ ทรัมป์”
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวในวงการมองว่า ในท้ายที่สุดอาจมีการเจรจาใหม่เพื่อให้ดีลสำเร็จ เนื่องจาก “เฉินหลง” และ “คริส ทัคเกอร์” ยังไม่มีโปรเจกต์อื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่าในช่วงเวลานี้ แต่ก็ยอมรับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีแนวโน้มจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ใช้งบประมาณสูงและมีความเสี่ยงมากที่สุดเรื่องหนึ่งในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า