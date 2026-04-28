ใครจะตายก่อน! “แพรรี่” ฟาดเดือดทุเรียนลูกละ 100 บาท ฝากแซบๆ ถึง “ศุภจี” หากอยากช่วยเกษตรกร

กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าลามสวนทุเรียน กรณีไอเดียไลฟ์สดขายทุเรียนของ “นางศุภจี สุธรรมพันธุ์” รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ร่วมกับ “พิมรี่พาย” แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง โดยระบุว่าจะขายทุเรียนลูกละ 100 บาท จำนวน 1 ล้านลูก ทำให้เหล่าเกษตรกรชาวสวนพากันออกมาแสดงความเห็นตอบโต้แนวประชดประชัน “รวยไม่ไหวแล้ว” เหตุไม่สามารถขายทุเรียนให้ลูกละ 100 บาทได้ เพราะปกติราคาทุเรียนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 120 บาทขึ้นไป
ด้านเฟซบุ๊กของ “แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร” อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ที่ผันตัวขายของออนไลน์ รวมทั้งขายทุเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้อย่างเผ็ดร้อน โดยโพสต์คลิประบุว่า “…มาค่ะทุเรียนลูกละ 100 ไปร้านอื่นเลยค่ะ ร้านนี้ไม่มีหรอก จะอยู่กันยังไง ทุเรียนลูกงามๆ แบบนี้ ทุเรียนตกไซซ์ ขายเป็นกิโลกรัม ก็ร้อยกว่าแล้ว หรือจะเอาทุเรียนป๊อกแป๊ก ทุเรียนหนอนเจาะ ห้องเย็นไม่เอา แล้วจะได้กินดีไหม ของดีก็ต้องราคาดี ไม่เช่นนั้นเมื่อไหร่ชาวสวนจะได้ลืมตาอ้าปาก ปุ๋ยกระสอบลูกละเป็นพันกว่าบาท ทำไมไม่ไลฟ์ขายถุงละ 100 ชาวสวนจะได้เอฟบ้าง” ทำแฟนคลับเข้ามาเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ยังได้โพสต์รัวๆ อีกว่า ชาวสวนทุเรียนฝากดิฉันมาค่ะเมื่อไหร่จะเอาปุ๋ยกระสอบละ 100 มาไลฟ์ขาย ชาวบ้านพร้อมเอฟหน้าไลฟ์ค่ะ (อีโมจิมองบน) , ทุเรียนน่ะ ยังไงมันก็พอขายได้ค่ะ เพราะมันเป็นที่ต้องการของตลาด ถ้าท่านรัฐมนตรีฯ อยากช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆ ดิฉันฝากมังคุดด้วยนะคะ ปีที่แล้วชาวสวนต้องปล่อยให้เน่าคาต้น เพราะค่าจ้างเก็บแพงกว่าราคามังคุด ปีนี้ช่วยผลักดันราคามังคุดด้วยนะคะ
รวมทั้งเผยประโยคเด็ดจากซีรีส์สงครามส่งด่วนที่ระบุว่า อย่าเริ่มทำสงครามราคา เพราะถ้าทุกเจ้าแข่งกันลด ตลาดมันจะพัง สายป่านคุณสั้น คุณจะตายก่อน พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ฝากไว้ให้คิดนะคะ ของคุณดีควรขายได้ดีตามราคาค่ะ”