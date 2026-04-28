xs
xsm
sm
md
lg

“อั้ม อธิชาติ” เผยเคล็ดลับคุณยาย 102 ปี อายุยืนเพราะกินหวาน! สู้เศรษฐกิจไม่ลดพนักงาน อย่าจับคู่ “เดียร์น่า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อั้ม อธิชาติ” เผยเคล็ดลับคุณยายวัย 102 ปี แข็งแรงเพราะกินหวาน-ชอบเงิน! รับภาวะภัยสงคราม น้ำมันแพง ส่งผลกับทุกธุรกิจ แต่ไม่คิดลดพนักงาน เข้าเนื้อแต่ไม่ขึ้นราคาสินค้า โอดแบกภาระกันหมด เผยโมเมนต์สอยดาวกับ “เดียร์น่า ฟลีโป” จนได้รถมอเตอร์ไซค์ วอนอย่าจับคู่ ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน ไม่ปิดไม่เปิดหัวใจ มีความสุขกับปัจจุบัน

ถือเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่ใช้เวลาช่วงสงกรานต์ได้อบอุ่นสุดๆ สำหรับ “อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” ที่ล่าสุดออกมาเปิดใจถึงโมเมนต์น่ารักกับคุณยายวัย 102 ปี แม้ป่วยติดเตียงแต่สุขภาพจิตดี พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจและวิสัยทัศน์ในฐานะนักธุรกิจท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

“อยู่บ้านแต่ไม่เหงา ด้วยที่ผ่านมาเดินทางเยอะ สงกรานต์เลยอยู่บ้านพักผ่อน อยู่กับคุณยาย อายุ 102 ขวบ เป็นช่วงเวลาที่เรายังรดน้ำท่านได้อยู่ คุณยายติดเตียงแล้วแต่สุขภาพจิตยังดี แต่เดินไม่ได้แล้ว แกจะมีความสุขเมื่อได้เงินครับ คุณยายชอบเงิน เหมือนเป็นรางวัล ต่อให้จะไม่สามารถไปซื้ออะไรได้ คนแก่เวลามีลูกหลานมาให้เงินก็เหมือนเป็นรางวัล

คุณยายผมไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของกำลังใจที่ถดถอย คุณยายก็จะใช้ชีวิตของแกไปได้ ดูทีวี กินของหวาน ต้องบอกว่าวิถีชีวิตของคุณยายค่อนข้างตรงกันข้ามกับคนที่ดูแลสุขภาพเลย แต่ก็อยู่มาได้ 102 ปีแล้ว ก็แปลกเหมือนกัน ของหวานของแก เช่น ทานนมข้นหวาน แล้วตอนสาวๆ คุณยายชอบดื่ม ตอน 90 กว่าแกก็ยังดื่มบ้าง แต่ตอนนี้ไม่ดื่มแล้ว สมัยสาวๆ แกก็เปรี้ยวอยู่

การใช้ชีวิตแบบนี้ทำให้แกไม่เครียดเลยอายุยืน ก็มีความเป็นไปได้ แต่แกก็จะมีอาการหลงๆ ลืมๆ ไปบ้างตามประสาคนอายุร้อยกว่า แต่เรื่องทานหวานไม่มีปัญหาอะไรคุณยายยังทานได้ตามปกติ เราก็บอกนะ เราห้ามแต่คุณยายไม่ฟังเรา เขาบอกเขาใช้ชีวิตมาขนาดนี้แล้ว ก็ให้เขามีความสุขกับแบบนี้ไปเถอะ เคยห้ามแล้วแต่ห้ามไม่ได้ก็ควบคุมนิดนึง ก็จะห้ามเรื่องดื่มนี่แหละ แกยัง happy life อยู่”

ภาวะภัยสงคราม น้ำมันแพง ส่งผลกับทุกธุรกิจ แต่ไม่คิดลดพนักงาน
“ส่งผลมากๆ กับทุกธุรกิจเลย หลายๆ ธุรกิจส่งผลหนักมาก ทุกอย่างมีต้นทุนที่สูงขึ้นในทุกสัดส่วนเลย ผมก็วางแผน แก้ปัญหาไป การลดจำนวนพนักงานไม่ใช่สิ่งที่เราคิดจะทำ เพราะพนักงานของเราคือครอบครัวของเรา สิ่งที่ทำได้คือเราก็เอาทุกอย่างมากางดูว่าเราจะลดตรงไหนได้บ้างแต่เราก็ต้องคิดเผื่อไว้ 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี”

เข้าเนื้อแต่ไม่ขึ้นราคาสินค้า แบกภาระกันหมด
“ไม่มีครับ ความจริงของทุกอย่างแพงขึ้นแต่รายได้ของประชาชนยังเท่าเดิมแถมมีแต่จะลดน้อยลงไปอีก ก็มีเข้าเนื้อครับ ในเมื่อทุกอย่างมันขึ้นราคาทุกสัดส่วน ในภาคของผู้ประกอบการเราหนักกันมากๆ เราก็ประชุมกัน คิดกันอยู่ตลอด มันก็หนักในการหาวิธีแก้ไขปัญหา ตอนนี้ผู้ประกอบการก็แบกภาระกันหมด ทุกคนต้องคิดว่าเราจะประกอบธุรกิจเหมือนเดิมได้ ของยังสามารถราคาเดิมได้”

เผยโมเมนต์สอยดาวกับ “เดียร์น่า ฟลีโป” จนได้รถมอเตอร์ไซค์ วอนอย่าจับคู่ ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน
“ประสบการณ์ใหม่มากๆ เป็นป๋าดันมากวันนั้น ได้ผงชูรสบ้าง แฟบบ้าง ซึ่งทุกคนเล็งเป้าคือมอร์เตอร์ไซค์ญาติโยมถวายมา แล้ววันนั้นเดียร์น่าก็มาเดินผ้าไทยพอดี เลยบอกเดียร์เดี๋ยวพี่ลงทุนให้ แล้วเราจับนะ ก็ลุ้นกัน เขย่าจนโถเกือบแตกแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ ของเดียร์หมดไป 1,000 บาทแต่ก่อนหน้านี้จับไป 3,000-4,000 บาท บอกเดียร์ถ้าได้มอเตอร์ไซค์กลับก็ขับกลับคนละครึ่งทาง ตอนนี้ยังจอดที่วัดอยู่เลย เลขทะเบียนรถ 046 เดียร์บอกว่าคันนี้มันเกิดมาเพื่อเดียร์ เหมือนเป็นเลขของเขา

(กลายเป็นโมเมนต์ดีๆ?) ผมรู้จักน้องตั้งแต่น้องยังเด็กๆ อยู่เลย ก็ไม่แปลกผมอยู่กับใครก็จะมาจับคู่ เป็นแบบนี้มานานแล้ว ผมก็ตอบตามความเป็นจริงก็ตามนั้น ไม่มีอะไร ชินแล้ว แต่ไม่จับก็ดี บางทีจับแล้วคนอื่นเดือดร้อนต้องมานั่งตอบคำถาม แต่ถ้าเข้าใจผิดเราตอบได้อยู่แล้ว มันไม่มีอะไร เรื่องความรักไม่เปิดไม่ปิด ผมโอเคกับ ณ ปัจจุบันนี้”










