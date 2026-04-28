“มายด์ ณภศศิ” อยากมีลูกก่อนอายุ 40 ลุยฝากไข่สู้พาหะธาลัสซีเมีย ปรึกษา “สงกรานต์” แล้ว

“มายด์ ณภศศิ” สะกิด “สงกรานต์” อยากมีลูกก่อนอายุ 40 ลุยฝากไข่แล้ว แม้เป็นพาหะธาลัสซีเมีย แต่อยากให้ลูกออกมาแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่รู้ฝ่ายชายเสี่ยงไหม ลั่นตนเป็นนักสู้ อยากเป็นแม่ แฝดหรือไม่ขอดูเงินในบัญชี
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ เมื่อสาวสวยรวยเสน่ห์ “มายด์ ณภศศิ สุรวรรณ” หรือ “มายด์ อุทัยทิพย์” ปรากฏตัวในงานแถลงข่าวแคมเปญ “Chill Everyday – Afterwork” ของ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ พร้อมเปิดใจแบบหมดเปลือกเรื่องการวางแผนครอบครัวและการไป “ฝากไข่” เพื่อเตรียมความพร้อมในวัย 35 ปี ลั่นเต็มปาก อยากแต่งงานก่อนอายุ 40
“จริงๆ ถือว่าโชคดีค่ะ ในวัยเราปีนี้ 35 ก็ถือว่ามีไข่จำนวนโอเคเลย ตอนแรกมายด์คิดว่าน่าจะได้ไม่ถึง 10 ใบ แต่ได้มาประมาณ 18-19 ใบค่ะ ซึ่งคุณหมอบอกว่าโอเค แต่สุดท้ายก็ต้องมารอดูวันที่เราจะผสมทำว่าจะสมบูรณ์ไหม
ปีนี้มายด์ 35 ก็อยากจะมีลูกก่อน 40 แต่ใจจริงๆ อยากจะประมาณสัก 2-3 ปีค่ะ เพราะมีความอยากเป็นแม่ อยากจะมีเร็ว เราจะได้ฟื้นตัวไว และอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนกับลูกในอนาคตค่ะ เราต้องวางแผนก่อน แต่จริงๆ ก็ยังไม่ได้มีแพลนอะไรชัดเจนขนาดนั้นในตอนนี้ค่ะ”
ปรึกษา “สงกรานต์ เตชะณรงค์” แล้ว โอดเป็นพาหะธาลัสซีเมีย แต่อยากให้ลูกเกิดมาสมบูรณ์ ไม่รู้ฝ่ายชายเสี่ยงด้วยไหม
“ถ้าพูดว่าไม่มีคุยเลยก็อาจจะไม่ใช่ มีคุยมีปรึกษากันบ้างค่ะ เพราะพี่สงกรานต์เขาก็อายุเยอะกว่าเราประมาณ 7-8 ปี ก็มีคุยกันว่าถ้าวันนึงเราพร้อม หน้าที่การงานพร้อม ก็คงคุยกันจริงจังมากกว่านี้ แต่ตอนนี้อาจเป็นการคุยคร่าวๆ แชร์มุมมองในการใช้ชีวิตกันค่ะ
จริงๆ หมอบอกว่าแม้จะมีไข่เยอะ แต่สุดท้ายผสมมาก็ไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ ซึ่งตัวมายด์เองเป็นพาหะธาลัสซีเมียเหมือนคุณแม่ ถ้าจะมีก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อน คุณหมอบอกว่าถ้ามีธรรมชาติอาจจะไม่แน่ใจว่าจะได้ไหม แนะนำให้ฝากใครก่อน 35 เลยลุยเลยแล้วกัน
การฝากไข่ต้องเตรียมตัวเยอะค่ะ แต่ไลฟ์สไตล์มายด์เป็นคนออกกำลังกาย เรื่องการนอนการกินค่อนข้างเป๊ะอยู่แล้ว แต่ช่วงฝากไข่ต้องงดดื่ม งดชิล แล้วก็ทานวิตามินเสริมที่คุณหมอให้ เช่น โฟลิก แอสตาแซนธิน และพวกโพรไบโอติกต่างๆ ค่ะ ถ้าคู่เราไม่ได้มีความเสี่ยงก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นพาหะมาเจอตัวกัน ลูกอาจจะมีความเสี่ยง ซึ่งมายด์ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าของพี่เขาเป็นไหม ยังไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยค่ะ แต่อาจจะต้องคุย เพราะเราอยากให้ลูกเกิดมาสมบูรณ์และพร้อมที่สุด”
อยากได้ลูก 2 คนทั้งชายและหญิง แต่ไม่รู้ไหวไหม แฝดไหมต้องดูเงินในบัญชี
“ในใจจริงๆ มายด์เป็นคนไม่มีพี่ชาย มีแต่ลูกสาว 2 คน เลยอยากได้ชาย 1 หญิง 1 ค่ะ แต่ไม่รู้ร่างกายจะไหวไหม ส่วนแฝดเลยไหม ทวินเลยเหรอ อันนี้ต้องดูเงินในบัญชีด้วยค่ะ ต้องตั้งใจทำงานก่อน (เมื่อก่อนเราไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย อะไรคือจุดหักเหที่ทำให้เริ่มวางแผน?) คิดว่ามันคืออายุค่ะ ตอนเด็กๆ เห็นคุณแม่กับคุณพ่อแต่งงานกันเร็ว
คุณแม่ตอนนี้อายุ 60 มายด์อายุ 35 ซึ่งคุณแม่มีลูกเร็ว รู้สึกว่าแม่เหมือนเป็นเพื่อนเรา แม่ยังมีแรงไปเที่ยวกับเรา คุยกันเหมือนเพื่อน ซึ่งตอนนี้เราย้อนเวลาไม่ได้แล้ว ปีนี้ 35-36 มันจะเลยไปแล้ว ก็เลยตัดสินใจว่าต้องทำตอนนี้เลย บางคนบอกว่ารอพร้อมก็ไม่รู้จะพร้อมเมื่อไหร่ ถ้าจังหวะมันได้ เราเป็นนักสู้อยู่แล้ว งานเรายังลุยได้ ถ้าวันนึงเรามีลูก เราก็จะทำให้ดีที่สุด ก็น่าจะไหวค่ะ
ถามว่าอีก 2-3 ปีที่วางแผนไว้ คิดว่ามันนานไปไหม ถ้าปีนี้ปีหน้ามันก็เร็วไป เลยรู้สึกว่าอีกสัก 2 ปี ก็พูดเหมือนเดิมเนอะว่าอีก 2-3 ปี ส่วนอีก 2 ปีแต่งไหม ยังไม่รู้เลยค่ะ (หัวเราะ)”