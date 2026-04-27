“เฟย ภัทร” ชีวิตปังทั้งงานและความรัก ทุ่มงบสร้างออฟฟิศใหม่ ซื้อรถใหม่จ้างคนขับ ยอมรับอัปค่าตัว

“เฟย ภัทร” เปิดใจชีวิตขาขึ้นทั้งงานและความรัก ทุ่มงบทำออฟฟิศใหม่แต่เน้นประหยัด ยอมซื้อรถจ้างคนขับเพื่อความปัง พร้อมเผยเคล็ดลับมูเตลูความรักยังไงให้ได้แฟน หวั่นเทพงอน เล็งพาแฟนไปฮ่องกงด้วยกัน
กลายเป็นหนุ่มฮอตที่งานรัดตัวสุดๆ สำหรับ “เฟย ภัทร เอกแสงกุล” ที่ล่าสุดมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “Chill Everyday – Afterwork” โดย ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ งานนี้เจ้าตัวได้อัปเดตชีวิตที่ดูเหมือนจะพุ่งทะยาน ทั้งเรื่องการขยายออฟฟิศใหม่สวนกระแสเศรษฐกิจ และเรื่องหัวใจที่แฮปปี้สุดๆ
“ออฟฟิศผมไม่หรูหราเลย ใช้คำว่าเรื่อยๆ ดีกว่าครับ ก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ยังติดต่อเข้ามาและให้โอกาสครับ แต่ออฟฟิศเราไม่ได้หรูหราอะไร ไม่ได้ใช้ของแพงเลยครับ งบประมาณในการทำออฟฟิศ ก็ขอของฟรีครับ สปอนเซอร์อย่างเดียวเลย เพราะเราไม่มี จริงๆ มันเป็นบ้านแล้วเรามาทำส่วนที่มันโทรมให้มันกลับมาใช้งานได้เฉยๆ ไม่ได้หรูหราอะไร
ไม่ได้ลงทุนเยอะขนาดนั้น เราก็ประสบปัญหาเหมือนทุกๆ คน เราไม่ได้พยายามจะใช้เงินให้เยอะ เพราะเราโฟกัสที่ผลงานที่ออกมามากกว่า อะไรที่จำเป็นก็ค่อยใช้ อย่างเรื่องอุปกรณ์ หรือพื้นที่ออฟฟิศ ที่สำคัญมากๆ ก็พวกเก้าอี้ของพนักงานครับ อันนี้จำเป็น”
เป็นปีที่ค่อยๆ เติบโต พนักงานเพิ่มขึ้นเยอะมาก
“ตอนนี้พนักงาน 12 คนครับ ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมาก ถามว่าจะเพิ่มอีกไหม พยายามจะให้มันกะทัดรัด ประมาณเท่านี้ครับ ไม่อยากขยายใหญ่มาก เดี๋ยวเราดูแลไม่ทั่วถึง แต่ถ้าอนาคตมันมีศักยภาพพอก็อาจจะขยับขยาย คืออยากค่อยๆ เติบโตไปครับ ผมกลัวว่าถ้าขยับเร็วเกินไป โอกาสมันจะล้นจนคุมไม่อยู่”
เผยซื้อรถคันใหม่ มีคนช่วยขับรถให้ เพราะขับเองไม่ไหว ประหยัดเวลาและความเครียด
“ที่ซื้อรถใหม่เพราะผมขับรถเองไม่ไหว วันหนึ่งผมทำงาน 4-5 ที่ การมีรถใหม่และมีคนขับรถช่วยประหยัดเวลาและความเครียดบนท้องถนนได้เยอะมากจริงๆ ขับเองมันเครียดนะ พอมีคนขับให้มันก็ดีขึ้นครับ มีเวลาพักผ่อนในรถมากขึ้น และสามารถประชุมบนรถได้ด้วย”
เป็นทั้งของขวัญและตัวช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพ
“เป็นทั้งของขวัญและเป็นตัวช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ เมื่อก่อนขับเองเวลาคนโทร.มาคุยงานผมโฟกัสไม่ได้ ตอนนี้ทำงานได้ตลอดเวลาเลย”
ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะ โอกาสมาพร้อมความเครียด
“ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรครับ โอกาสที่เข้ามามันมาพร้อมกับงานและความเครียด เราต้องบริหารจัดการให้ดีเพราะงานเยอะขึ้นมาก”
อัปค่าตัวตามความเหมาะสม
“ผมว่ามันขึ้นตามความเหมาะสมครับ ไม่ได้อัปจนดีดทะลุเพดาน เอาที่มันเหมาะกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับ”
ชีวิตสมบูรณ์ทั้งงานและความรัก แต่ไม่ได้ดีไปหมดทุกด้าน
“มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับ อันนั้นอาจจะเป็นมุมที่สื่อเห็นครับ คนเราไม่ได้ดีไปหมดทุกด้าน มันต้องมีมุมที่เหนื่อยบ้าง แย่บ้าง เป็นปกติ เวลาเหนื่อยก็คุยกันปกติครับ เขาก็ช่วยบาลานซ์ให้เราไม่เครียดอยู่คนเดียว มีคนช่วยแบ่งเบา ช่วยรับฟังเวลาเราอยากระบายครับ แฟนเราเขาก็ชิลครับ เขาเป็นคนค่อนข้างชิลเลย ไม่ได้เป็นผู้หญิงจ๋าขนาดนั้น”
ไม่พาแฟนออกทริปโหดให้ลำบาก
“ยังครับ ผมลองชวนแล้ว แต่ดูแล้วเขาน่าจะไม่ไหว ผมไม่อยากพาเขาไปลำบาก มันมีลิมิตอยู่ (ต้องพาแฟนไปแนะนำตัวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงด้วยไหม หลังจากไปขอมา?) ต้องกลับไปครับ แต่ยังไม่ได้ไปเลย จริงๆ อย่าบอกว่าได้จากฮ่องกงอย่างเดียว มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยส่วนหนึ่ง”
แนะมูยังไงให้ได้แฟน
“ขอให้ชัดเจนครับ ใช้วิธี Manifest เอา เราเป็นนักแสดงเราจะมีภาพในหัวอยู่แล้วว่าอยากได้แบบไหน แต่ไม่ได้เปิดรูปให้ดูนะ ก็เป็นวัดแถว Repulse Bay ครับ เคยบอกไปแล้ว ยังไม่ได้แพลนจะกลับไปขอบคุณท่านเมื่อไหร่ เพราะตอนนี้งานยุ่งมาก แต่ยังไงก็ต้องกลับไปครับ เดี๋ยวท่านงอน”