อย่าคิดแทน “ท็อป ทศพล” ลั่นเรียนโรงเรียนชายล้วน แข็งแกร่ง! “ก้อย” ให้เกียรติแฟน ถูกต้องแล้ว มูฮ่องกงขอให้สิวหาย ไม่ได้ขอคู่!

“ท็อป ทศพล” ไม่กล้าคิดฝัน “The Red Line” ฮอตติดอันดับ 1 โดนใจคนทั้งโลก แจงดรามา “ก้อย อรัชพร” ยันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน อีกฝ่ายพูดถูกต้องแล้วต้องให้เกียรติแฟน วอนชาวเน็ตอย่าคิดแทน เรียนโรงเรียนชายล้วนแข็งแกร่งกว่านั้นเยอะ ไม่มีสเปก แต่ขอผู้หญิงที่ดูแลตัวเองและครอบครัว เผยไปมูที่ฮ่องกงไม่ได้ขอคู่ แต่ขอให้สิวหาย!
กลายเป็นประเด็นที่แฟนคลับให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับหนุ่มหน้านิ่งมีเสน่ห์ “ท็อป ทศพล หมายสุข” ที่ล่าสุดมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดแคมเปญ “Chill Everyday – Afterwork” ของ “ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ” พร้อมเปิดใจถึงความสำเร็จของ The Red Line (เส้นตาย สายลวง) ผลงานการแสดงล่าสุด และเคลียร์ชัดทุกประเด็นร้อนที่หลายคนยังสงสัย
“ดีใจที่ทุกคนชอบ ล้อยังไงก็ได้ให้ดูก็พอแล้วครับ เห็นอยู่เรื่อยๆ ที่ติดหูติดตา จะเห็นคนพิมพ์คอมเมนต์ห้องแดง เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งทีมนักแสดงและทีมงานที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดรีมทีม เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมภาพยนตร์บ้านเราได้เลย คาแรกเตอร์ทุกคนฉีกมากๆ แต่พอมารวมกันแล้วมันดีมากๆ เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกในชีวิตการเป็นนักแสดงของผมที่ไม่เมกอัปเลยยกเว้นตอนแต่งเอฟเฟกต์ ทุกคนเปลี่ยนชุดแล้วเข้าฉากเลย หน้าผมเป็นของจริงกันหมดเลย ผมชอบมาก มันเป็นธรรมชาติมากๆ”
ไม่กล้าคาดคิดโดนใจคนทั้งโลก ติดอันดับ 1 ของโลกที่คนดูมากที่สุด
“ปลื้มใจมากๆ เซอร์ไพรส์มากๆ ไม่มีใครกล้าคาดคิด เราแค่รอฟีดแบ็ก แต่ก็ไม่คิดว่าจะเบอร์นี้ มันเกินกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆ
เผย “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” พูดถูกต้องแล้วต้องให้เกียรติแฟน ขอชาวเน็ตอย่าคิดแทน
“ตามนั้นเลย ที่ก้อยพูดถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ใช่เคสก้อยทุกคนก็ควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ว่าจะกับแฟนหรือกับเพื่อน เจอกันเราก็ปกติ ไปเดินป่าก็ปกติ ผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าผม ก้อย นัตตี้ (นันทนัท ฐกัดกุล) ดรีม (อภิชญา พานิชตระกูล) ทุกคนเป็นเพื่อนกัน เป็นน้องที่น่ารัก ผมไปอยู่ทีมเขาด้วย ก้อย - นัตตี้ - ดรีม - ท็อป
ผมเห็นที่แฟนๆ คิดเผื่อเรา ที่ทุกคนพิมพ์เผื่อผมไปแล้วว่าพี่ท็อปไม่อยากมาแน่เลย อึดอัด สปิริตมากเลย ผมปกติดีครับ วันนั้นในทริปผมแค่ตื่นสาย ไม่ได้เกร็งหรือไม่อยากมา ผมเข้าไปอ่านแล้วจริงๆ ก็อยากตอบเหมือนกัน แต่ว่าเล่นไม่ค่อยเก่งก็เลยปล่อยไปดีกว่า ทุกอย่างเป็นปกติตามธรรมชาติ ผมเห็นนะหลายคนไปดรามา ไปพิมพ์หานัตตี้ หาดรีม ผมอยากให้ทุกคนผ่อนคลาย มันไม่มีอะไร เขาพูดฟีลเพื่อนหยอกล้อกัน แล้วผมก็ไม่ได้เป็นอะไร ผมทำหน้านิ่งๆ ก็บอกว่าตาพี่ท็อปดูเศร้า”
ไม่อึดอัด แต่ยันไม่ได้เศร้า อยากบอกว่าหน้าเฉยๆ เป็นธรรมชาติ
“ไม่ครับ ผมอยากจะบอกครับว่าธรรมชาติของผมเวลาหน้าเฉยๆ ตาจะตกนิดนึง หรือเรียกว่าตาลอย หลุดๆ ผมไม่ได้เศร้านะครับ เพื่อนเขาก็แซวตามปกติตามประสาเพื่อนหยอกกัน”
อยากให้ดูที่ปัจจุบันเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหน อย่าไปคิดแทน ลั่นอยู่โรงเรียนชายล้วนแข็งแกร่งกว่านั้นเยอะ
“ขอบคุณทุกๆ คนที่ติดตามกันมาตลอด อย่างน้อยๆ เขาก็สนใจ ผมว่าทุกคนมีชีวิตของแต่ละคน ไม่ว่าคุณจะชื่นชอบใครก็ตาม ผมว่าชื่นชอบแบบจริงใจ เขาเป็นอย่างไร เขามีความสุขอย่างไรก็ตามเขาไป อะไรที่ผ่านมาแล้วผมบอกเพื่อนตลอดว่าโลกเราอดีตเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้ว อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ โฟกัสปัจจุบันมากกว่า ถ้าคิดรักศิลปิน ติดตามใคร ชอบใครอยู่ดูที่ปัจจุบันว่าเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหน ก็ตามฟีลลิ่งสิ่งที่เขาเป็นไปเพื่อให้ตัวเองได้มีความสุขด้วย แบบนั้นดีกว่า
อย่าพยายามไปคิดแทนเขา ไปคิดถึงอนาคตเขา บางทีผมยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้ผมจะเจออะไร เอาแค่ปัจจุบันดีกว่าครับ ผมจบโรงเรียนชายล้วนมาครับ ผมแข็งแกร่งกว่านั้นเยอะ ชีวิตผมมีแฟนมาทั้งชีวิตครับ มีแค่ช่วงนี้แหละครับช่วงแรก ให้ผมได้อิ่มเอมกับมันหน่อยนะครับ ตอนนี้จะไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไร ผมอยู่ได้ครับ”
ขอพรที่ฮ่องกงไม่ได้ขอคู่ แต่มูขอให้สิวหาย ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
“ผมไม่ได้ขอคู่นะครับ ตรงที่เขาขอความรัก ผมพูดว่าถ้าชาตินี้ผมมีเนื้อคู่จริงๆ ที่เป็นเนื้อคู่ผมก็ขอให้ได้เจอ ส่วนหลักๆ ที่ผมขอเลยคือผมของาน ขอให้สิวหาย ตรงที่ขอพรเรื่องสุขภาพผมขอให้สิวหาย สิวที่หน้า สิวที่หลัง ช่วงนี้ผมอาจจะนอนน้อย สิวอีเวนต์อะไรแบบนี้ ผมก็หาหมออยู่นะครับ ผมว่าผมดูแลทุกอย่างทั้งหมดดีแล้ว ที่เหลือขอให้เป็นหน้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผมรำคาญผมไม่อยากแต่งหน้าเยอะ ผมอยากอยู่เฉยๆ หน้าเนียนๆ ไม่มีสิว ก็ขอให้ท่านดลบันดาลต่อมไขมันผม”
โฟกัสสุขภาพ อยากหาเวลาไปซ้อมวิ่งจริงจัง เลยเถิดไปถึง hyrox ได้ก็จะทำ
“ครับ ผมพยายามหาเวลาลงไปซ้อมวิ่งจริงจัง ถ้าเลยเถิดไปถึง hyrox ได้ผมก็จะทำ มันต้องใช้เวลาในการซ้อมมากๆ ก็พยายามจะกินดี นอนดี ก็คิดคู่ไว้แล้วว่าอยากจะไปกับเจนิส แต่ไม่รู้ว่าเขาจะจริงจังด้วยไหม เขาก็บอกนะว่าอยากลงด้วย เขาทำได้ เราจับแก้วได้แล้วเราก็จับเหล็กได้เหมือนกัน เขาไม่ถ่วงเลย น้องผมแข็งแรง”
ไม่มีสเปกแล้ว แต่ขอคนที่ดูแลตัวเองกับครอบครัวได้ดี
“ผมไม่มีสเปก ต้องรู้จักกันก่อน ที่แน่ๆ ชัดเจนเลยคือต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีประมาณนึง ดูแลครอบครัวได้ดี มีวินัยกับอะไรสักอย่างนึงในตัวเขา ไม่เจาะจงนะแค่สักเรื่องนึงผมว่าก็น่าสนใจครับ (เพื่อนๆ มีแนะนำอีกไหม?) ไม่รู้ว่าชีวิตผมตอนนี้เพื่อนสนิทมากจะกล้าแนะนำไหม ไม่รู้เลยครับ อาจจะสนุกมาก ไม่ค่อยมีเวลาครับ”