Me Mind Y ได้ฤกษ์ดีจัดงานบวงสรวงแถลงข่าวซีรีส์แนว Girl's Love 2 เรื่อง 2 รส พร้อมเตรียมออนแอร์ให้ได้ฟินกันเร็วๆ นี้

Me Mind Y ถือฤกษ์ดี จัดงานบวงสรวงและแถลงข่าวซีรีส์ Girl's Love 2 เรื่อง 2 รส นําโดยผู้บริหารคนเก่งที่พ่วงตำแหน่งผู้จัด และคนเขียนบท “คุณเมย์ อรวรรณ วิชญวรรณกุล” ผู้บริหารบริษัท มี มายด์ วาย จำกัด, ผู้กำกับซีรีส์ “เจมส์ - ธัญพิสิษฐ์ จิระเดชากุล” 4 สาวนักแสดงนำ ภัทรนันท์ ปัดภัย (มี่ภัทร) และ อรพรรณ ผ่องเมฆินทร์ (เอญ่า) จากเรื่อง “Love Beyond Dreams Series เพื่อเธออีกครั้ง” และ กวิสรา สิงห์ปลอด (มายยู), ชัญญา อมฤต ดูวาล์ (ชัญญ่า) จากเรื่อง “AI Girl Series จะ Gen จนกว่าจะเจอ” ในงานมีเพื่อนๆ นักแสดงร่วมค่าย แขกผู้มีเกียรติ และเหล่าแฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจกันอย่างคับคั่ง
งานแถลงข่าวเริ่มด้วยโชว์เสียงร้องหวานๆ ของ 4 สาว “ มี่ภัทร - เอญ่า - มายยู - ชัญญ่า” ในเพลง “เธอ…ที่เดินเข้ามา” จากนั้นพิธีกรขึ้นกล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการ ต่อด้วยการพูดคุยสัมภาษณ์ผู้จัด ผู้กำกับ และนักแสดงถึงที่มาที่ไปของการทำซีรีส์ Girl's Love ครั้งแรกของมี มายด์ วาย พร้อมฉาย Official Trailer ของซีรีส์ทั้ง 2 เรื่องให้ได้ดูกันในงานเป็นที่แรก ต่อด้วยโชว์สุดพิเศษจาก “มี่ภัทร - เอญ่า” ในเพลงคู่ประกอบซีรีส์แสนไพเราะอย่างเพลง “เริ่มต้นใหม่ (Reset)” และต่อด้วยอีกโชว์พิเศษจาก “มายยู - ชัญญ่า” ด้วยเพลงประกอบซีรีส์สุดเพอร์เฟ็คอย่าง “ERROR [Heart.exe]” และปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีพร้อมนักแสดงร่วมค่าย
รับชมซีรีส์ "Love Beyond Dreams Series เพื่อเธออีกครั้ง" เริ่มตอนแรก 6 พฤษภาคม 2569
และรับชมซีรีส์ "AI Girl Series จะ Gen จนกว่าจะเจอ" เริ่มตอนแรก 24 มิถุนายน 2569
โดยซีรีส์จะออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20:00 น. ทาง YouTube : MeMindY Official และรับชมออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT ได้ทุกวันพุธ เวลา 21:00 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
OFFICIAL TRAILER
เรื่อง “Love Beyond Dreams Series เพื่อเธออีกครั้ง”
เรื่อง “AI Girl Series จะ Gen จนกว่าจะเจอ”
