xs
xsm
sm
md
lg

ฤดูร้อน ช่วงเวลาต้องระวัง ก่อนทะเลเครียด จนเกิด ปะการังฟอกขาว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ภาวะโลกร้อน ที่ทวีกลายเป็นภาวะโลกเดือดเช่นทุกวันนี้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ ปะการัง ใต้ท้องทะเล ด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ปะการังไม่สามารถปรับตัวได้ สาหร่ายซูแซนเทลลีในปะการัง ถูกขับออกจากเนื้อเยื่อ จนขาดสีสันและสารอาหาร กลายเป็นภาวะ ปะการังฟอกขาว ที่หากดูแลรักษาช้าเกินไป ปะการังก็จะตายในที่สุดแน่นอนว่าฤดูร้อนแบบนี้ ยิ่งต้องระวัง ปะการังฟอกขาว ให้มาก เพราะมักจะพบปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวในฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม นั่นเอง

มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ว่า เมื่ออุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่า 31 องศาเซลเซียสต่อเนื่องหลายวันต่อกัน จะมีผลทำให้ปะการังฟอกขาวได้ โดยในฤดูร้อนที่น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงตลอดปี โดยเฉพาะเดือนเมษายน มีแนวโน้มที่จะพบปะการังสีจางในบางพื้นที่ โดยเฉพาะแนวปะการังน้ำตื้น
สำหรับแนวโน้มการเกิดปะการังฟอกขาวปี 2569 นั้น พบว่า เดือนมีนาคม-เมษายน ทะเลมีความเครียดจากความร้อน อาจพบปะการังสีจางบางพื้นที่ ขณะที่เดือนพฤษภาคม ทะเลเริ่มมีการสะสมความเครียดจากความร้อน มีแนวโน้มเกิดปะการังสีจางหรือปะการังฟอกขาวบางพื้นที่ โดยเดือนมิถุนายน ได้ยกระดับเตือนภัยเป็นสีแดง คาดว่าจะเกิดการฟอกขาว คือ มีแนวโน้มจะเกิดปะการังฟอกขาวในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

อย่างไรก็ตามข้อมูลจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก คาดการณ์แนวโน้มปี 2569 ว่าปะการังอาจไม่เกิดการฟอกขาว หรือ เกิดขึ้นในระดับไม่รุนแรงนัก และยังมีข่าวดี เพราะไทยจะเข้าสู่ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในเดือนมิถุนายน ที่ปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น อาจจะช่วยลดอุณหภูมิน้ำทะเลได้

แต่ถึงอย่างนั้น สภาพอากาศในปี 2569 ยังคงแปรปรวนและคาดเดายาก มีโอกาสที่จะเกิดเอลนีโญตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อปะการังฟอกขาว ที่จะส่งผลกระทบไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อม แต่ยังรวมถึง สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่ขาดแหล่งที่อยู่อาศัย วางไข่ ส่งผลให้ขาดความมั่นคงทางอาหาร สะเทือนถึงเศรษฐกิจและสังคมในที่สุด
เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น นักท่องเที่ยวจึงอาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังกิจกรรมที่เพิ่มความเครียดให้ปะการัง งดทิ้งขยะ เลี่ยงสัมผัส หรือ เหยียบปะการัง ที่จะไปซ้ำเติม เพิ่มความเสียหายให้กับปะการัง เพราะการจะกู้คืนนั้นใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียว









