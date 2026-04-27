แก่แต่เก๋า! “นุ้ย เชิญยิ้ม” พลิกบทชราสุดจี๊ด ลุยล้อหนังดัง ขนมุกฮาครบเครื่อง “วัยแก่ 2569” ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24

ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าจับตามองของนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ “ชูเกียรติ เอี่ยมสุข” หรือ “นุ้ย เชิญยิ้ม” กับการกลับมาสร้างเสียงหัวเราะอีกครั้งในภาพยนตร์ล้อหนังดังยำหนังฮิต “วัยแก่ 2569” ร่วมด้วยนักแสดงสายฮาอย่าง หน่อย เชิญยิ้ม, สุเทพ สีใส, หลุยส์ ชวนชื่น, อรชร เชิญยิ้ม, หรั่ง พระนคร และ เอิร์น วัดใหญ่ หนังอารมณ์ดีที่ผสานทั้งมุกตลกหลากยุคและเรื่องราวอบอุ่นของมิตรภาพในวัยชรา
แม้จะเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงคำว่า “แก่” แต่สำหรับ “นุ้ย เชิญยิ้ม” กลับมองว่าบทบาทนี้เป็นตัวละครที่มีความใกล้ตัวและเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ คาแรกเตอร์ “นุ้ย” สมาชิกใหม่ของบ้านบางคู คือชายชราที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชกโชน ครบทั้งสุข ทุกข์ และเสียงหัวเราะ จนทำให้การถ่ายทอดบทบาทออกมาได้อย่างสมจริง “นุ้ย เชิญยิ้ม” เปิดเผยว่า “บทนี้ไม่ยากครับ แค่เอาชีวิตจริงมาปัดฝุ่นนิดหน่อย เล่นเป็นคนแก่ก็ไม่ต้องฝืนอะไร เพราะผมก็ซ้อมแก่ล่วงหน้ามานานแล้ว” การกลับมาสร้างเสียงหัวเราะครั้งนี้ ยังถือเป็นอีกหนึ่งผลงานการร่วมงานระหว่าง นุ้ย เชิญยิ้ม กับผู้กำกับคู่ใจ หลุยส์ ชวนชื่น ที่ขึ้นชื่อเรื่องการกำกับจังหวะตลกอย่างลงตัว ส่งผลให้บรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสนุกสนานตั้งแต่ต้นจนจบ “ทำงานกับพี่หลุยส์ ไว้ใจกันได้เลย มองตาก็รู้ว่าจะเล่นมุกไหน คนดูจะได้ฮาแบบไม่ต้องคิดเยอะ รับรองว่าฮาสนั่นแน่นอน” สำหรับภาพยนตร์ “วัยแก่ 2569” กับการปรากฏตัวของ “นุ้ย” ไม่ได้มาแบบธรรมดา เมื่อเขากลายเป็นเป้าหมายการแย่งตัวของสองขั้วอำนาจแห่งบ้านบางคู ได้แก่ “หน่อย” (หน่อย เชิญยิ้ม) หัวโจกสมานฉันท์ผู้เจ้าเล่ห์ และ “หลุยส์” (หลุยส์ ชวนชื่น) พ่อบ้านกัลยาณมิตร นักเลงรุ่นเก๋าที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรี ศึกของเหล่าผู้เฒ่าที่เริ่มต้นจากเรื่องเล็ก ๆ อย่างการเลือกข้าง ค่อย ๆ ขยายเป็นความขัดแย้งเชิงศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครยอมใคร จนเกือบทำให้มิตรภาพในอดีตต้องพังทลายขณะเดียวกัน จุดเด่นของภาพยนตร์ยังคงเป็นมุกตลกที่จัดเต็มทุกยุค ทั้งมุกอินเทรนด์ที่สอดแทรกกระแสปัจจุบัน ไปจนถึงมุกคลาสสิกสไตล์ห้าบาทสิบบาท ที่หยิบมาเล่าใหม่อย่างเป็นกันเอง ร่วมสัมผัสทั้งเสียงหัวเราะและความอบอุ่นหัวใจไปกับภาพยนตร์อารมณ์ดี “วัยแก่ 2569” ดูเลยออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคมนี้ เวลา 18.30 น.ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 และทาง https://true4u.com/live/