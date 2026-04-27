“มายมิ้นท์ - เบนซ์” ควงคู่เปิดใจ เป็นคนพิเศษของกันและกัน แต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟน มูฟออนไวเพราะเป็นจิ๊กซอร์ที่ลงตัว

หลังชีวิตเจอดรามาถาโถมเรื่องความรัก แฟนเก่านอกใจ ต้องแบ่งทรัพย์สินก่อนแยกทางกันเดิน กลายเป็นข่าวกระฉ่อนไปทั่ว ประกาศไม่เผาผีกัน ล่าสุดฟ้าหลังฝนสดใสขึ้น “มายมิ้นท์ นารา” อินฟูลฯ ชื่อดัง มูฟออนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้ามเฟรนด์โซนคบ “เบนซ์” เพื่อนที่รู้จักกันมานานถึง 10 ปี ไม่หวั่นคนวิจารณ์มูฟออนไว ส่วนรักครั้งนี้คือพื้นที่ปลอดภัย
มายมิ้นท์ เป็นไงตอนนี้?
มายมิ้นท์ : “แฮปปี้มาก ตอนนี้ตีกอล์ฟ มองไม้กอล์ฟอย่างเดียวเลย ลูกกอล์ฟมีสองลูก เริ่ดมาก ฉ่ำเลยล่ะ เจอโปรกอล์ฟขาวโบ๊ะ (หัวเราะถูกใจ) เอาจริงๆ มันเริ่มจากเราเป็นพี่น้องกันมาสิบปีแล้ว แต่ ณ ตอนนั้นเราก็มีแฟน เขาก็เข้ามาจีบเรานั่นแหละ แต่โอเค เราเป็นพี่น้องกัน พี่น้องก็คือพี่น้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ มีตีกอล์ฟแล้วกลับมาเจอกันบ้าง ชวนไปกินข้าวเป็นแก๊ง แล้วมีจังหวะนึงที่เราไปตีกอล์ฟด้วยกันมั้ง แล้วกลับมาเจอกันตอนมายโสดค่ะ ตอนมายมีปัญหา มายไม่เคยปรึกษาเบนซ์เลย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยนะ ปรึกษาได้มากสุดคือสอดอสไตล์ ไม่รู้ว่าเป็นคำปรึกษาที่ดีมั้ย แต่เชื่อชีตลอด เพราะชีผ่านมาก่อน ตอนนั้นไม่ได้กลับมาคุยกับเบนซ์ด้วยซ้ำ
เรื่องกับคนเก่าเป็นยังไงบ้าง?
มายมิ้นท์ : “ตอนนี้จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะ ไม่มีอะไรค้างคาใจ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน ก็ดี ก็เงียบไปเลย เหมือนตอนนั้นเราใช้อีโมชั่นทั้งคู่ พอถึงเวลาตกผลึก เราก็รู้สึกว่าเออ ตอนนั้นเราจะว่ากันทำไม จะพูดถึงไม่ดีกันทำไม โอเค เราก็จับมือกัน จบกันนะ เจ๊าะๆ แยกย้ายกันไปเติบโต
คำที่เราเคยพูดว่าเขาไปตีไก่ เขาติดใจกับสิ่งที่เราพูดมั้ย?
มายมิ้นท์ : “ไม่ติดค่ะเขาบอกเป็นเรื่องจริง (หัวเราะ) นี่คือข้อดีของเขา พอฉันผิดก็ลงทัณฑ์ฉันเลย แล้วก็มูฟออน ต่างคนต่างกล่าวขอโทษกัน แยกย้ายกันไปค่ะ ไม่มีอะไรเลย ตอนนี้เคลียร์เรื่องทรัพย์สินลงตัวแล้วเรียบร้อย ไม่มีอะไรติดค้างกันเลย บ้านก็คือขายเลย รถตู้มายเอามาก็จ่ายส่วนต่างให้เขา รถพอชก็ตีศูนย์ไปเลย เพราะชนแล้วเรียบร้อย ตอนนี้มายยืนยันเหมือนเดิมว่าแบ่ง 50-50 เขาก็ไม่ได้มีอะไรติดค้างใจค่ะ”
เขารับผิดชอบอะไรมั้ยเพราะเรารถพอร์ชไปชน?
มายมิ้นท์ : “ไม่มีนะคะ ว่ากันไปตามเนื้อผ้า ถ้าเป็นการขายซากทิ้งก็ขาย แล้วตีศูนย์ไปเลย”
ถ้าเห็นคลิปที่ออกมาโพสต์ขอโทษ?
มายมิ้นท์ : “ตอนแรกเห็น กำลังดูไปครึ่งคลิปปุ๊บ อ้าว ไม่พบผู้ใช้ คือยังไง ลบคลิปเหรอ พอถามทีงานก็บอกว่าเขาบล็อกค่ะ บล็อกกลางคัน แอบงง ฉันก็เฮ้ย บล็อกฉันทำไม มารู้ตอนหลังว่าที่เข้าไปถามว่าบล็อกทำไมเขาบอกว่ากลัวมายเมนต์ด่า เราก็โอเคเข้าใจได้ เขากล้าขอโทษเราก็กล้าที่จะให้อภัยจบค่ะ ไม่เรื้องรัง ไม่มะเร็ง ตอนนี้ไม่ติดใจอะไรเลย ตอนนี้ติดผู้ใหม่ (กรี๊ด) มันเริ่ดเลยล่ะ รอสัมคู่ดีกว่า”
ตอนนี้เป็นอะไรกัน?
เบนซ์ : “พาร์ตเนอร์แล้วกันครับ เอาตรงๆ คือผมจีบเขาอยู่นั่นแหละครับ”
ชอบอะไรในตัวมายมิ้นท์?
เบนซ์ : “ผมชอบคนที่ทำงานเก่งๆ เขามีเสน่ห์ ยิ่งคนดูแลตัวเอง ทำอะไรแบบนี้แล้วตรงสเปกเลย อีกอย่างชอบคนสูง เขาสูงมาก ผมไม่เคยคบกับคนสูงเลย นี่ก็เป็นคนแรกที่ได้จีบคนตรงสเปก”
รู้มั้ยเขาเพิ่งบอบช้ำ?
เบนซ์ : “พอรู้แหละว่าเขาบอบช้ำกับความรักมา แต่ผมไม่พูดถึงอดีตเลย จะอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว ไม่ได้ปลอบไม่ได้อะไร คิดว่าเขาคงเคลียร์ตัวเองได้ ไม่งั้นเขาคงไม่เปิดใจให้ผม”
ทำไมเปิดใจให้เขา?
มายมิ้นท์ : “เบนซ์เข้ามาเป็นส่วนที่ดีที่สุดในชีวิตมายเลย เขาซัปพอร์ตทั้งงานและซัปพอร์ตเรื่องของใจเนื่องจากเราเป็นพี่น้องกันมาก่อน ก็สามารถคุยได้ทุกเรื่อง รู้สึกว่าเบนซ์เป็นพื้นที่ปลอดภัยของมาย และตอนนี้เบนซ์คือคนพิเศษของมายมากๆ เลย”
พอจบรักเก่าปุ๊บ มีเข้ามาใหม่เลย กลัวคนเข้าใจผิดมั้ยว่าคุยกันมานานแล้ว?
มายมิ้นท์ : “ไม่มีค่ะ มายมองว่าเป็นเรื่องของจังหวะ เหมือนการทำงานเราทำแบบเดิมแทบตายไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น พอเราเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ปุ๊บ แค่สองสามวิ เฮ้ย จังหวะมันตรง มันก็เกิดได้ ในช็อตที่มายเพิ่งเจ็บปวดมา มันเป็นจังหวะที่เบนซ์เขาว่างพอดี แล้วบังเอิญมาเจอกัน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่มีจริง พอเราได้คุยเปิดใจคุยกัน ลองปรับเปลี่ยนสถานะมันก็ดีนะ รู้สึกสบายใจ ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้เลยด้วยซ้ำ แค่รู้สึกดีที่เรารับฟังกันนะ แค่นั้นเอง”
อยากบอกอะไรคนที่บอกว่าเรามูฟออนเร็ว?
มายมิ้นท์ : “ไม่มีอะไรเร็วหรอกค่ะ กว่ามายจะมาอยู่จุดนี้ได้ มันยาก เหนื่อย”
พักใจไปกี่วันถึงคุยกับคนใหม่?
มายมิ้นท์ : “เอาจริงๆ นะ มายจบความสัมพันธ์ประมาณ 6 เดือน พอเราเคลียร์เรื่องทรัพย์สินอะไรกันจบปุ๊บ ประมาณอีกหนึ่งเดือน ก็รวมๆ 7 เดือน มาจังหวะเจอกับเบนซ์ ถ้าเรามูฟออนทำใจได้ ประมาณวันสองวันที่จะมูฟได้เลย เราจะอยู่กับความเจ็บปวดทำไม ในเมื่อตรงนั้นรู้ว่าเป็นหนามที่อยู่แล้วเจ็บ ก็เดินหน้าสิคะเห็นมั้ยคะ ดอกไม้สวยงามรออยู่ (หัวเราะ) เขาดีมากๆ อย่างเบนซ์เขามีธุรกิจอยู่แล้ว ทำงานเขาก็เหนื่อยแล้วนะ แต่เขาก็มาซัปพอร์ตงานเรา เลือกเรียนรู้ในจุดที่มายอยู่ ซึ่งมายมองว่ามันหาได้ยากมากๆ บางคนเขามีธุรกิจอยู่แล้ว เขาไม่สนใจในงานของเรา แต่เบนซ์ซัปพอร์ตทุกอย่าง เธออยากทำอะไร อันนี้คืออะไร จะถามเพื่อเรียนรู้ เขาเข้ามาในชีวิตเราเหมือนจิ๊กซอร์ตัวนึงที่ต่อกันลงตัว ก็เลยแฮปปี้”
ทำไมไม่เรียกแฟน?
เบนซ์ : “เอาตรงๆ นะ ผมกลัวคำว่าแฟนจะมากำหนดอะไรบางอย่าง ทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีมากๆ ในตอนนี้มันหายไป เอาตรงๆ ผมไม่อยากเสียความสัมพันธ์ 10 ปีของเราไป แต่ถามว่ามีโอกาสพัฒนาเป็นแฟนมั้ย ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์”
มายมิ้นท์ : “ได้อยู่แล้วค่ะ ขอเวลาหน่อย”
เบนซ์ : “เพิ่งเริ่มคุยกันได้เดือนเดียวเองมั้ง”
มายมิ้นท์ : “ใจเย็นๆ”
ให้คำจำกัดความว่าอะไร เรียกว่าอะไร?
เบนซ์ : “เป็นคนพิเศษแล้วกันครับ ของกันและกัน ไม่ใช่แค่เพื่อน ไม่ใช่พี่น้อง แต่ยังไม่ใช้คำว่าแฟน”
มายมิ้นท์ : “ขอเวลา ด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อน จุดที่เรียนรู้ตอนนี้มันยาก แต่ง่ายตรงที่เรารู้จักกันมาสิบปีแล้ว แต่สิ่งที่มันยากพอเราข้ามเฟรนด์โซนมา อาจต้องใช้เวลาไม่ให้เสียกันและกันไป เรารู้จักสิบปีมันนานแล้ว ถ้าข้ามเฟรนด์โซนมามันอาจสะดุดหรือเร็วเกินไป เรายังไม่ได้เรียนรู้กันตรงนี้ มันอาจจบ มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย”
เบนซ์ : “เป็นเรื่องที่ค่อนข้างระมัดระวังนิดนึง เราอยู่ตรงนี้แล้ว อยากให้มั่นใจไปเลย มั่นใจว่ามันจะโอเค มันจะไม่จบลง แต่พัฒนาได้แน่นอน”
คนมองจิ้นกันเพื่อขายของทางธุรกิจ?
เบนซ์ : “จริงๆ ผมว่ามันไม่จำเป็นต้องจิ้นกันเพื่อขายของ เพราะผมก็มีธุรกิจ ทำอะไรของผมอยู่แล้ว ที่ผมมาบอกตรงๆ คือมาซัพพอร์ตเขานั่นแหละ ก็โอเค ผมเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย แบบงงๆ ก็ดีครับเป็นอะไรที่สนุกดี”
มีอะไรต้องปรับเพิ่ม?
เบนซ์ : “ตอนนี้รู้กันหมดไส้หมดพุงแล้ว ปรับตรงเรารู้กันเยอะเกินนี่แหละ มันทันกัน”
มายมิ้นท์ : “ก็เลยกลายเป็นว่าเราโกหกกันไม่ได้ ฉะนั้นมีอะไรพูดตรงๆ ได้เลย 100 เปอร์เซ็นต์ ข้อเสียของเธอฉันรับได้ ข้อเสียของฉันโอเค ไปกันได้”
การมาคุยกัน มีข้อตกลงอะไรกันมั้ย?
เบนซ์ : “จริงๆ ค่อนข้างฟรีเลย ผมค่อนข้างใจกว้างอยู่แล้ว มายก็ใจกว้าง เข้าใจโลก ไม่มีข้อจำกัดอะไรเลย”
มายมิ้นท์ : “เราทำงานไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าเธอได้เท่าไหร่ ฉันได้เท่าไหร่ ซัปพอร์ตกัน ถ้าพรุ่งนี้มายทำมาร์เก็ตติ้งช่วยธุรกิจของเบนซ์นะ มายก็ไปโดยไม่ต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยเธอฉันขอค่าคอมหน่อย เราไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องมานั่งคิดต่อกัน มันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆ เลยแหละ”