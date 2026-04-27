Jackson Wang เปิดฉากทัวร์ MAGICMAN 2 ฝั่งลาตินอเมริกาสุดยิ่งใหญ่ ประเดิม Mexico City แฟนคลับแน่นฮอลล์

หลังจากเปิดฉากทัวร์ MAGICMAN 2 WORLD TOUR อย่างร้อนแรงในประเทศไทยไปแล้ว ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” (Jackson Wang) ก็เดินหน้าพบปะแฟนคลับในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสานต่อความสำเร็จของทัวร์ ด้วยการเปิดฉากในฝั่งลาตินอเมริกาอย่างเป็นทางการ
โดยโชว์แรกจัดขึ้นที่ Mexico City สร้างปรากฏการณ์บัตร Sold Out แฟนเพลงเกือบ 20,000 คน เข้าชมจนเต็มความจุฮอลล์ บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังและความตื่นเต้น แฟนๆ ร่วมร้องเพลงไปพร้อมกัน พร้อมตะโกนเรียกชื่อศิลปินตลอดทั้งโชว์ ขณะที่ แจ็คสัน หวัง ก็ปลุกพลังคนดูให้สนุกไปกับการแสดงตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งกระแสตอบรับอย่างล้นหลามในครั้งนี้ ตอกย้ำอิทธิพลระดับโลกของ แจ็คสัน หวัง ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความผูกพันกับแฟนเพลงชาวลาตินที่ให้การสนับสนุนอย่างเหนียวแน่น
สำหรับเส้นทางทัวร์ ได้มุ่งหน้าสู่ Brazil , Chile โดย Rio de Janeiro ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญ เมื่อ แจ็คสัน หวัง เตรียมสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะศิลปินเอเชียคนแรกที่จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวในเมืองแห่งนี้
