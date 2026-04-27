หล่อเรียบหรู “กลัฟ คณาวุฒิ” เฉิดฉายกรุงปารีส ร่วมงานเปิดตัวเครื่องประดับชั้นสูงแบรนด์ Chaumet พร้อมกระทบไหล่คนดังระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หล่อ แกลม เทสดี เกินต้าน! นักแสดงหนุ่มชื่อดังหนึ่งเดียวจากประเทศไทย “กลัฟ - คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” บินลัดฟ้าร่วมงานเปิดตัวเครื่องประดับแบรนด์ Chaumet คอลเลกชันใหม่ “A Journey through Nature” เครื่องประดับชั้นสูงจากฝรั่งเศส โดยหนุ่มกลัฟปรากฏตัวใน Chaumet High Jewelry 2026 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 เมษายนที่ผ่านมา พร้อมเฉิดฉายในโมเมนต์สำคัญเคียงข้างเหล่าบุคคลระดับโลก

สำหรับลุคแรกในงาน CHAUMET GALA NIGHT กลัฟมาในโททัลลุคหรูแกลมด้วยสูทสีขาวคัตติ้งเนี้ยบ จับคู่สร้อยเพชรจาก Chaumet ที่ช่วยขับลุคให้ดูสว่างและลักชูขึ้นอีกระดับ ก่อนจะเปลี่ยนมู้ดสู่ความคลาสสิกเท่ในลุคทักซิโด้สีดำ เสริมดีเทลด้วยเข็มกลัดเพชรประดับด้วยแซฟไฟร์สีชมพู“จาก Chaumet ที่เติมความโดดเด่นอย่างมีรสนิยม พร้อมร่วมเฟรมกับ Charles Leung CEO of Chaumet รวมถึง Song Hye Kyo ซูเปอร์สตาร์จากเกาหลีใต้, Ed Westwick นักแสดงชาวอังกฤษ และ Ko Shibasaki นักแสดงชาวญี่ปุ่น

การปรากฏตัวของกลัฟในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญในชีวิตของกลัฟที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์เครื่องประดับชั้นสูงของโลก พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์แฟชั่นไอคอนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง กับการถ่ายทอดสไตล์ลักชูรีได้อย่างสง่างามและมีเอกลักษณ์













หล่อเรียบหรู “กลัฟ คณาวุฒิ” เฉิดฉายกรุงปารีส ร่วมงานเปิดตัวเครื่องประดับชั้นสูงแบรนด์ Chaumet พร้อมกระทบไหล่คนดังระดับโลก
