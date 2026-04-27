บิ๊กเซอร์ไพรส์ “โอม - ปอนด์” ลุยเปิด Workshop True AF 2026 ก่อนชี้ชะตา 100 นักล่าฝัน เตรียมประกาศผลหา 12 ตัวจริง 11 พ.ค. นี้

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทย เมื่อ True AF 2026 Workshop & Final Audition จุดชนวนความตื่นเต้น ณ True Digital Park ภายใต้การนำของสองกำลังสำคัญอย่าง ปอนด์ - กฤษดา วิทยาขจรเดช ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่ง BeOnCloud และ โอม - ปัณฑพล ประสารราชกิจ ศิลปินและผู้บริหารคนสำคัญของวงการดนตรีไทย ที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะอย่างเข้มข้น เพื่อเปลี่ยนผู้มีความฝันให้ก้าวสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2569 ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ
บรรยากาศในวันแรกเริ่มต้นด้วย Workshop สุดเข้มข้น ทั้ง Acting Class และ Dance Class ที่ท้าทายศักยภาพผู้เข้าแข่งขันทุกคน ก่อนจะต่อเนื่องด้วย Class Voice ที่ต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมสู่ช่วง Show Time ซึ่งแต่ละคนต้องงัดเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่มาใช้แบบเต็มที่ กลายเป็นสนามฝึกที่ทั้งกดดันและผลักดันให้ทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง
ความเข้มข้นพุ่งถึงขีดสุดในเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน กับรอบ Final Audition ที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 100 คน ต้องโชว์ศักยภาพภายในเวลาเพียง 2 นาทีต่อหน้าคณะกรรมการ เริ่มต้นด้วยกลุ่ม Online Audition และ Fast Track ที่เปิดเวทีเรียกเสียงฮือฮา ก่อนที่การแข่งขันจะดำเนินต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อค้นหาผู้ที่โดดเด่นที่สุดใน 4 สาขา ได้แก่ Voice, Acting, Dance และขวัญใจเพื่อนล่าฝัน
เบื้องหลังความสำเร็จของเวทีนี้คือความตั้งใจของทีมผู้จัดและผู้บริหารที่ต้องการสร้างพื้นที่ให้คนธรรมดาได้พิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริง ทุกคลาส ทุกบททดสอบ ถูกออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของผู้เข้าแข่งขันออกมา ไม่ใช่แค่เพื่อการแข่งขัน แต่เพื่อปั้นศิลปินคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่เวทีระดับประเทศ
ปอนด์ - กฤษดา วิทยาขจรเดช” กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักล่าฝันทั้ง 100 คน ที่พิสูจน์ความกล้าจนก้าวมาถึงจุดนี้ได้สำเร็จ เราพร้อมสนับสนุนทุกคนด้วยทีมงานมืออาชีพระดับแถวหน้าของวงการ เพื่อถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์แบบจัดเต็มให้แก่ทุกคนอย่างดีที่สุด ผมเชื่อว่าไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ประสบการณ์ในครั้งนี้จะเป็นต้นทุนล้ำค่าที่ทุกคนสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้จริง อยากให้ทุกคนมั่นใจและดึง “เสน่ห์” ความเป็นตัวเองออกมาให้มากที่สุด เพราะเรากำลังมองหาคนที่มีพัฒนาการและพร้อมจะเติบโตไปสู่การเป็น 12 นักล่าฝันตัวจริงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมทั่วประเทศครับ”
สำหรับทางด้าน โอม - ปัณฑพล ประสารราชกิจ กล่าวว่า “ยินดีด้วยกับนักล่าฝันทั้ง 100 คน ก้าวนี้เป็นก้าวแรกก่อนที่จะเดินทางไปสู่บ้านของนักล่าฝันในรอบสุดท้ายในบ้าน True AF ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่การเป็นมืออาชีพในวงการบันเทิงปีนี้เราตั้งใจออกแบบรายการให้เป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นเสมือน โรงเรียน ที่จะมอบทักษะและประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดให้น้องๆ แม้จะไม่ได้ไปต่อ แต่ทุกคนจะได้รับความรู้เพื่อต่อยอดอาชีพได้อย่างยั่งยืนแน่นอน ผมอยากให้ทุกคนมุ่งเน้นการดึงศักยภาพที่ถนัดที่สุดออกมาสื่อสารให้ชัดเจนและเข้าถึงใจผู้ชม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีที่สุดใน True Academy Fantasia 2026 ครับ”
หลังจากการตัดสินอย่างเข้มข้น กิจกรรมได้ปิดฉากลงเพื่อเตรียมเข้าสู่ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับการประกาศรายชื่อ 12 นักล่าฝันตัวจริงของ True Academy Fantasia 2026 ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่เส้นทางดวงดาวที่ทั้งประเทศต้องจับตามอง
สามารถติดตามให้กำลังใจเหล่านักล่าฝันได้แล้ววันนี้ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างเป็นทางการได้ที่ Facebook : TrueAF Thailand และเตรียมนับถอยหลังสู่การเปิดบ้านแห่งความฝันไปพร้อมกัน
