วิกฤติสุขภาพนักแสดงจีน คลั่งผอม นางเอกน้ำหนักเกิน 40 ถือว่าหมดอนาคต

เรียกได้ว่ามาตรฐานความงามของวงการบันเทิงจีนถือว่าตั้งไว้สูงเกินไปจนหวั่นกระทบสุขภาพนักแสดงกันเลยทีเดียว เมื่อมีรายงานว่าสำหรับนักแสดงหญิงหากน้ำหนักเกิน 40 กก. ถือว่าไม่อยู่ในมาตรฐาน จนอาจทำให้งานหด จึงพากันลดน้ำหนักจนเสียสุขภาพ แม้แต่นักแสดงชายก็ไม่เว้น
เวลานี้เหล่าคนดังจีนต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัว จนต้องพากันไดเอตจนเสียสุขภาพ
แม้แต่นักแสดงสาวที่ร่างเล็กอยู่แล้วอย่าง ซ่งจูเอ๋อร์ ที่เคยเป็นที่ชื่นชมเรื่องความงามที่สมดุลย์และมีสุขภาพดี ปรากฏตัวล่าสุดบนพรมแดงเมื่อวันที่ 22 เม.ย. ด้วยรูปลักษณ์ที่ผอมกว่าเดิมจนกระดูกโผล่ จนชาวเน็ตพากันแชร์ภาพของเธอพร้อมวิจารณ์ว่าเหมือนโครงกระดูกเดินได้
นางเอกดังที่โด่งดังสุดๆในเวลานี้อย่าง เถียนซีเหว่ย ก็ต้องลดน้ำหนักตัวและฟิตร่างกายเพื่อซีรีส์ ล่าหยก เธอมีความสูงถึง 168 เซนติเมตรแต่ต้องลดน้ำหนักเหลือเพียง 39 กิโลกรัมเท่านั้น
ทาง จางหลิงเฮ่อ พระเอกของเรื่องก็ต้องลดน้ำหนักตัวเช่นกันเพื่อจะได้สวมชุดแม่ทัพในบท อู่อันโหว ได้อย่างสง่างาม
งานนี้พากันวิพากษ์วิจารณ์หนักถึงมาตรฐานความงามที่บิดเบือนของวงการบันเทิงจีนสมัยนี้ ที่คาดหวังกับรูปร่างที่ไม่สมจริง
จากข้อมูลของสื่อจีนระบุว่า สังคมยังคงให้ความสำคัญกับอุดมคติของความเป็นผู้หญิงที่บอบบางและอ่อนช้อย ผู้หญิงถูกคาดหวังให้มีรูปร่างผอมเพรียวและตัวเล็ก และวงการบันเทิงก็ยังส่งเสริมมาตรฐานที่อันตรายอย่างการมี “ผิวขาวซีดและผอมมากๆ”
ในวงการบันเทิงจีนมีความเชื่อกันว่ากล้องความละเอียดสูงจะทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นประมาณ 5 กิโลกรัมบนหน้าจอ ซึ่งตอกย้ำความคิดที่ว่ายิ่งผอมยิ่งดูดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักแสดงหญิงน้ำหนักที่ “เหมาะสม” คือต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ในขณะที่ดาราชายควรมีน้ำหนักต่ำกว่า 60 กิโลกรัม การมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดอาจนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ โดยถูกกล่าวหาว่าขาดระเบียบวินัยหรือความเป็นมืออาชีพ และสำหรับนักแสดงหญิงด้วยแล้ว การมีน้ำหนักเกิน 40 กิโลกรัมมักถูกมองว่าเป็นการหมดอนาคตในวงการบันเทิง
นักแสดงหญิง หลี่ซินอ้าย ประสบกับเรื่องนี้ด้วยตัวเอง หลังจากน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก 45 กิโลกรัมเป็น 100 กิโลกรัม เธอต้องดิ้นรนหางานทำเป็นเวลาสองปี เธอเปิดเผยว่าผู้ผลิตปฏิเสธบทบาทให้เธอเนื่องจากรูปร่างหน้าตาของเธอ “แม้แต่บทสมทบหรือบทรับเชิญก็ไม่มีใครเสนอให้ฉัน เพราะพวกเขาคิดว่าฉันอ้วนเกินไป” ในที่สุด เธอต้องลดน้ำหนักอีกครั้งเพื่อที่จะยังคงอยู่ในวงการบันเทิงได้
ทางด้านนักแสดงหญิง ฉินเทียนอ้าย ได้ออกมาตอกย้ำถึงเรื่องการลดน้ำหนักตัวว่ามีเหตุผลจากการใส่เสื้อผ้าจำเป็นต้องผอมบางเท่านั้นถึงจะออกมาดูดี เพราะคนที่ไม่ผอมเพรียวจะประสบปัญหาในการหางานแสดง โดยเฉพาะในละครย้อนยุค ที่ชุดหลายชั้นอาจทำให้พวกเธอดูอ้วนขึ้นบนหน้าจอ
รายงานระบุว่า ซ่งจูเอ๋อร์ ลดน้ำหนักไปกว่า 10 กิโลกรัมระหว่างถ่ายทำละครย้อนยุคหลายเรื่องติดต่อกัน ในขณะเดียวกัน โปรดิวเซอร์ อวี๋เจิ้ง ก็เรียกเสียงวิจารณ์หลังจากกดดันนักแสดงหญิง จ้าวชิง ให้ลดน้ำหนักจาก 46 กิโลกรัมเหลือ 42 กิโลกรัม และยังวิจารณ์ว่าเธอ “ดูอ้วนเกินไป” บนหน้าจอ ทั้งๆ ที่เธอก็มีน้ำหนักน้อยเมื่อเทียบกับส่วนสูงอยู่แล้ว
แม้แต่นางเอกสาวที่รูปร่างผอมสวยอยู่แล้วอย่าง ตี๋ลี่เร่อปา และ แองเจล่า เบบี้ ต่างก็ปรากฏตัวบนพรมแดงด้วยรูปร่างที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะต้องลดน้ำหนักลงเพื่อแข่งขันกับบรรดานักแสดงรุ่นน้อง
ความหลงใหลไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องน้ำหนักตัว ความงามในอุดมคติในปัจจุบันยีงรวมถึงลักษณะต่างๆ เช่น “ไหล่รูปผีเสื้อ” “คอยาวระหงส์” “ขากรรไกรรูปตัววี” “เอวเล็กเหมือนแผ่นกระดาษ A4” และไหล่ที่ได้รูปสมบูรณ์แบบ
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เตือนว่าลักษณะบางอย่าง เช่น กระดูกสะบักที่เด่นชัด อาจเป็นสัญญาณของภาวะขาดสารอาหารมากกว่าความงาม ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกระแสความนิยมที่เป็นอันตราย
ผลสำรวจชี้ว่าประมาณสองในสามของคนดังรู้สึกกดดันเรื่องรูปลักษณ์ โดยเกือบ 90% ถือว่าการควบคุมน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ส่งผลให้ดาราหลายคนประสบปัญหาเรื่องการกินผิดปกติและปัญหาสุขภาพจิต โดยมองว่าการควบคุมอาหารเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องทำตลอดเวลา พระเอกดังอย่าง สวีข่าย เปิดเผยว่าเขาเคยต้องลดน้ำหนักถึง 18 กิโลกรัมในเวลาเพียง 2 เดือนหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องน้ำหนัก
เช่นเดียวกับ เหรินเจียหลุน ที่เคยเปิดเผยว่าตอนเดบิวต์เขามีน้ำหนัก 85 กิโลกรัมแต่ไม่กี่ปีมานี้เขาต้องลกน้ำหนักลงเหลือเพียง 52 กิโลกรัมเท่านั้น
ในบรรดานักแสดงชาย หลัวอวิ๋นซี มักถูกนำมาเป็นตัวอย่างกรณีลดน้ำหนักแบบสุดขั้ว มีรายงานว่าเขาหักโหมร่างกายจนถึงขั้นอ่อนล้าจากการควบคุมอาหารอย่างหนัก ถึงขั้นต้องใช้รถเข็นเนื่องจากร่างกายอ่อนแอ
สำหรับนักแสดงหญิง ความกดดันยิ่งหนักกว่า นางเอกสาว หลินอวิ๋น ยอมรับว่าเธอประสบกับความเครียดและความไม่มั่นใจจากการถูกจับตามองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ จางเทียนอ้าย เปิดเผยว่าเธอเคยกินแต่ผักเป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อรักษาน้ำหนัก ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรง
จ้าวลู่ซือ นางเอกสาวที่กลายเป็นประเด็นดังเรื่องสุขภาพให้แฟนๆเป็นห่วงเมื่อปีที่แล้ว ก็เป็นอีกตัวอย่างที่น่าเป็นห่วง ในตอนแรกเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างที่ค่อนข้างอวบ เธอจึงใช้เวลาหลายปีในการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักให้ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม จนเหลือเพียง 36.9 กิโลกรัม ที่ความสูง 163 เซนติเมตร การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วประกอบกับตารางงานที่แน่น ส่งผลให้เกิดวิกฤตสุขภาพอย่างรุนแรง รวมถึงอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองและปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เธอต้องพักรักษาตัวนานกว่าหนึ่งปีจึงจะดีขึ้น
สื่อจีนได้วิพากษ์วิจารณ์การยึดติดกับมาตรฐานรูปร่างที่ไม่สมจริงของวงการบันเทิง โดยเตือนว่ามาตรฐานดังกล่าวไม่เพียงแต่จะลบล้างความหลากหลายในความงามเท่านั้น แต่ยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของศิลปินอีกด้วย