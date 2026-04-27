สุดปัง “มาริโอ้ เมาเร่อ” ดังไกลถึงจีน แฟนคลับแห่ต้อนรับจนห้างแตก (คลิป)

กลายเป็นปรากฎการณ์ห้างแตกระดับอินเตอร์ สำหรับพระเอกหนุ่มขวัญใจชาวเอเชีย “มาริโอ้ เมาเร่อ” ที่เดินทางไปร่วมงาน Thai Festival Kunming 2026 ที่ประเทศจีน งานนี้มีแฟนคลับแห่มาร่วมงานจนพื้นที่จัดงานดูแคบไปถนัดตา
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก ทันทีที่พระเอกชื่อดังปรากฏตัว แฟนคลับชาวจีนที่มารอคอยต่างกรูเข้ามาต้อนรับจนแน่นขนัด ชูมือถือบันทึกภาพและวิดีโอเพื่อเก็บช็อตสำคัญ ส่งเสียงกรี๊ดดังสนั่นตลอดเวลา ซึ่งตลอดเส้นทาง มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยคุ้มกันเข้มข้นเพื่อดูแลความปลอดภัย
ซึ่งไม่ใช่แค่บริเวณหน้าเวทีเท่านั้น ในพื้นที่โดยรอบทุกชั้นทุกแผนกต่างถูกจับจองด้วยมวลมหาประชาชน บางคนยอมยืนเบียดเสียดกันเป็นเวลานานเพื่อให้ได้เห็นหน้ามาริโอ้ ขณะที่พระเอกชื่อดังส่งรอยยิ้มพิมพ์ใจ โบกมือทักทายแฟนๆ อย่างเป็นกันเอง ตกแฟนๆ แดนมังกรได้อีกเป็นจำนวนมาก
