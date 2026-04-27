ด่วน! “มิน-แซม” รอดคุกทั้งคู่ ศาลให้ประกันวงเงินคนละ 1 ล้าน มินเตรียมออกมาเปิดใจ

มีรายงานด่วนจากศาลอาญา รัชดาฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” และ “มิน พีชญา วัฒนามนตรี” ภายหลังพนักงานอัยการส่งตัวฟ้องต่อศาลในคดีดิไอคอน กรุ๊ป 5 ข้อหาหนัก ซึ่งศาลได้พิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของจำเลยทั้งสอง
เดิมพนักงานอัยการเคยมีคำสั่งไม่ฟ้องจำเลยที่ 1 และ 2 ในคดีก่อนหน้าและได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว แม้ต่อมาจะมีการสั่งฟ้องใหม่ในมูลคดีและข้อหาเดียวกันนี้ แต่ถือว่าคดียังมีประเด็นที่จำเลยสามารถต่อสู้ตามกระบวนการศาลได้
อีกทั้งจำเลยทั้งสองคน เดินทางมาศาลตามกำหนดนัดของพนักงานอัยการอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ประกอบกับพนักงานอัยการโจทก์ไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราว
ดังนั้นแม้ก่อนหน้านี้ศาลเคยไม่อนุญาตให้ประกันตัวในช่วงการสอบสวน แต่เมื่อพิจารณาว่าพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุเปลี่ยนแปลงไป จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้งสองคนระหว่างพิจารณาคดี
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคดีนี้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและมูลค่าความเสียหายสูง ศาลจึงมีกำหนดเงื่อนไขให้วางหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน 1 ล้านต่อคน ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล ให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อทราบและปฏิบัติตามคำสั่งศาลอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้มีรายงานว่า มินเตรียมออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หลังได้รับข่าวดีรอดคุกในวันนี้