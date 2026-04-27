“ทนายวิฑูรย์” ติงอัยการฟ้อง “แซม-มิน” ข้อหาเดิมไม่เป็นธรรม ชี้หลักฐานแชร์ลูกโซ่ส่อคลาดเคลื่อน จ่ายค่าคอมมิชชั่นครั้งเดียว! (คลิป)

“ทนายวิฑูรย์” ตกใจ “แซม-มิน” ถูกส่งฟ้อง 5 ข้อหาหนัก ชี้ข้อเท็จจริงแชร์ลูกโซ่คลาดเคลื่อน เผยความจริงค่าคอมมิชชั่น ผู้เสียหาย 4 ปาก ยอมรับเงิน 1 หมื่น จ่ายเพียงครั้งเดียว ให้แก่ผู้แนะนำสมาชิกใหม่ ไม่ได้จ่ายทุกเดือน พร้อมกางไทม์ไลน์ แซม-มิน เป็นพรีเซ็นเตอร์ภายหลัง ไม่ได้ร่วมด้วยตั้งแต่ปี 62 ลุ้นประกันตัวหลักทรัพย์ 3 ล้าน
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 27 เม.ย. 69 ที่ศาลอาญา รัชดาฯ “ทนายวิทูรย์ เก่งงาน” ทนายความฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคดีดิไอคอนกรุ๊ป ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน หลังอัยการสูงสุดส่งฟ้อง “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” และ “มิน พีชญา วัฒนามนตรี” ใน 5 ข้อหาหนัก ประกอบด้วย ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ชี้กระบวนการฟ้องรวบยอดไม่เป็นธรรม เตรียมลุ้นศาลให้ประกันตัวเย็นนี้
“วันนี้มีธุระอยู่แล้ว ตอนเช้าให้ทางสำนักงานมาอีกคดีนึงแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมา คุยกับทั้งสองท่านแล้ว ว่าเนื้อหาเขาจะโดนฟ้องแบบไหน ซึ่งผมค่อนข้างตกใจว่าโดนฟ้องเหมือนของดิไอคอนเลยทุกประการ ซึ่งไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะจากการฟ้องทุกข้อหาแบบนี้ กับจำนวนคนที่แจ้งความแบบนี้
แนวทางการต่อสู้ อยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่แล้ว เรามีข้อมูลของตัวแทนที่แจ้งความเราทั้งหมด ทีมนายก็ส่งศาลไป ใครขึ้นมาศาลเราก็ถามเรื่อยๆ แต่ประเด็นสำคัญที่จะพูดประเด็นแรก เมื่อวันศุกร์ CIB ท่านให้มาเบิกความ ท่านก็น่ารัก เป็นเจ้าหน้าที่สืบ ปรากฎว่าถามไปถามมา คดีดิไอคอนมีการสืบสวนสอบสวนวันแรก 10 ต.ค. แล้วมีการออกหมายจับ 16 ต.ค. มีเวลาแค่ 5 วัน ผมก็ไม่รู้ท่านเอาอะไรมาออกหมายจับประเด็นนี้ค่อยไปว่ากันต่อ ผมจะไม่พูดถึงรายละเอียด หมายจับออกชอบเพียงแต่หลักฐานการขอออกหมายจับมันครบสมบูรณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้แค่นั้นเอง
ประเด็นต่อมา เรื่องข้อหาพ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ประเด็นนี้เราก็พยายามอธิบาย มันก็เงียบหายกันไปนาน จนเมื่อวันพฤหัสฯ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็มาเบิกความ กลายเป็นว่าประเด็นที่เขาเข้าใจ เขาเข้าใจว่าโปรโมชั่นดีเลอร์ เก็ต ดีลเลอร์ ที่ดิไอคอนจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 หมื่นบาท ทุกวันที่ 5 แต่พอมีการสืบพยานไปสักพักนึง ทางดีเอสไอก็ยอมรับว่าจากการสอบสวนของเขา พบเพียงแต่ว่าการจ่ายค่าตอบแทนดีเลอร์ แค่ครั้งเดียวเท่านั้น และจ่ายให้คนแนะนำให้คนมาเปิดบิลซื้อสินค้า ไม่ได้จ่ายให้คนเปิดบิลซื้อสินค้าด้วย ก็ตกใจว่าครั้งเดียวจริงๆ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้น
คำให้การของคนแจ้งความแต่ละคนก็ไม่ได้ให้การประเด็นนี้มาก ในชั้นศาลมีการสอบ มีการเบิกความของคนที่แจ้งความไปแล้วประมาณ 4 ปากได้ ปรากฏว่าในเนื้อหาทุกคนยืนยันตรงกันว่าดีเลอร์ เก็ต ดีลเลอร์ เขาได้แค่รอบเดียว คนเปิดบิลไม่ได้ คนที่ได้คือคนแนะนำ ได้รอบเดียว 1 หมื่นบาท ถ้าเปิดใหม่ก็ต้องบิลใหม่ ไม่ใช่ว่า 1 หมื่นบาททุกเดือนปรากฎว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านก็เบิกความเข้าใจว่ามันทุกเดือน เดือนละ 1 หมื่นบาท เลยตีว่า 1 หมื่นบาทต่อ 2.5 แสน เป็น 4 เปอร์เซ็นต์ ต่อเดือนก็ 4 เปอร์เซ็นต์คูณ 12 เป็น 48 เปอร์เซ็นต์ ถ้ามี 5 สายก็ 480 เปอร์เซ็นต์ ก็เลยฟันธงว่านี่เป็นแชร์ลูกโซ่พอเบิกความก็โอละพ่อเลย เจอข้อมูลอีกแบบนึง เลยกลายเป็นแค่รอบเดียว คนได้ก็ไม่ใช่คนเปิดบิล
ในทางการค้าเราเรียกสิ่งนี้ว่าค่าคอมมิชชั่น ในทางกฎหมายเราเรียกสิ่งนี้ว่าค่านายหน้า ซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้างชัดเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา แต่ว่าวันนี้ผมก็สอบถามทางพี่แซมกับทางคุณมิน ว่าเขาฟ้องอะไรมา ก็ได้ความมาว่าฟ้องเหมือนดิไอคอนเลยทุกประการซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากว่าข้อเท็จจริงทางอัยการทราบเมื่อวันพฤหัสฯ แล้ว แต่ทำไมถึงยังฟ้องอีก แต่ผมไม่ได้บอกนะว่าสิ่งที่ผมพูดเราจะพ้นข้อหานี้ไหม อยู่ที่ศาลวินิจฉัยเราไม่ก้าวล่วง แต่ประเด็นคือข้อเท็จจริงปรากฏมาแบบนี้แล้ว อย่างน้อยๆ ต้องมีการเรียกมาสอบปากคำกันใหม่ สอบปากคำเพิ่มเติม เรียกท่านอัยการที่ทำสำนวนดิไอคอนมาสอบถามว่าวันพฤหัสฯ เกิดอะไรขึ้นบ้าง ปรากฏว่าเขาฟ้องมาข้อหาเดิม
แต่ทีนี้ประมวลกฎหมายอาญาเปิดช่องเอาไว้ว่ากรณีที่อัยการท่านฟ้องมาแบบนี้ ตามปกติแล้ว จะไม่มีการไต่สวนมูลฟ้อง แต่ถ้ามีเหตุอันสมควร ศาลก็สามารถไต่สวนมูลฟ้องในประเด็นพวกนี้ได้ ซึ่งผมไม่อยากกดดันท่าน แต่ลองพิจารณาเรื่องนี้กันดูว่าคดีที่ฟ้องคุณแซมคุณมิน ควรไต่สวนมูลฟ้องไหม เพราะอย่างแรกคือคุณมิน เป็นพรีเซ็นเตอร์มี.ค.66 ส่วนคุณแซมเป็นพรีเซ็นเตอร์ตั้งแต่ต.ค.ปี 66 เขาไม่ได้อยู่ตั้งแต่ปี 62ประเด็นนี้ต้องไต่สวนมูลฟ้องว่าเป็นมายังไง ส่วนเนื้อหาคนมาซื้อสินค้าดิไอคอนทั้งหมดไม่ได้อยู่ข้างนอก เพื่อความเป็นธรรมก็ลองพิจารณาดูว่าแต่ละคนได้สินค้าไปหมดแล้ว ก็ค่อยว่ากันในรายละเอียด
มอง 5 ข้อหาที่แซม-มินโดนไม่เข้าสักข้อหา ชี้ไม่เป็นธรรมถ้าจะเล่นแบบนี้
“ถ้าพูดในการเป็นทนายของกลุ่มไอคอน ผมมองว่าไม่เข้าสักข้อหาหรอก ถ้าพูดกันตรงๆ แต่โอเคแหละมันฟ้องกันแล้ว ก็ต้องพิจารณากันนิดนึงว่าประเด็นไหนมันใช่ ประเด็นไหนมันไม่ใช่ อย่างผู้เสียหายที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหาย 7 พันกว่าคน ก็ต้องสกัดให้เขานะ ว่าเขามาเป็นพรีเซ็นเตอร์เมื่อไหร่ ก็ต้องมาสกัดเขาออกไป ไม่ใช่ว่าจะฟ้องยกกระบิมาแบบนี้ อีกอย่างนึงคือข้อหาที่เป็นแชร์ลูกโซ่ ต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่าวันพฤหัสฯ ข้อเท็จจริงปรากฎในศาลอีกแบบนึงเนี่ย ก็ต้องมานั่งพิจารณากันดูว่าฟ้องแบบนี้กันไปโอเคหรือเปล่า เพราะแต่ละข้อหา มันเป็นข้อหาหนัก แล้วเป็นข้อหาที่หลายๆ คดีมันพูดตรงๆ ประกันไม่ค่อยจะให้แต่ก็หวังว่าสองคนนี้จะได้ประกันนะ เพราะมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเท่าไหร่ถ้าจะเล่นแบบนี้โอกาสได้ประกันตัว ผมก็หวังว่าทางศาลจะมีความยุติธรรมให้เขาได้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดี
ประเด็นในห้องพิจารณา มี 5 แผนที่ทาง CIB เขาส่งไปทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังวินิจฉัยให้ความเห็น ใน 5 แผน มีดีลเลอร์ เก็ต ดีลเลอร์อยู่ 3 แผน มีทริปท่องเที่ยว ซึ่งไม่เอามาวินิจฉัยอยู่แล้วเพราะไม่เกี่ยว ดีลเลอร์ เก็ต ดีลเลอร์ ในป้ายที่เขาแนบไป กำหนดไว้เดือนก.ย.ปี 64 กับเดือนก.พ.ปี 65 เท่านั้น ผมเลยถามว่าอะไรทำให้เขาเข้าใจว่ามันจ่ายต่อเดือน เขาบอกว่า CIB เป็นคนบอกเขาว่าได้ทุกเดือน ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่า CIB ได้ข้อมูลมาจากอะไร นี่มันทำให้เรามีปัญหาไง แต่ก็น่าเสียดายที่ดีเอสไอไม่ได้สอบประเด็นนี้ให้มากเพียงพอว่ามันได้ยังไงแต่คดีฟ.6 มีการถามดีเอสไอท่านนึงเกี่ยวกับมูลฐาน เขาก็บอกว่าหลังจากเขารู้ว่าได้แค่ครั้งเดียว เขาก็ไม่ได้สอบปากคำอะไรเพิ่ม แล้วฟ้องมาแบบนี้ ผมก็มองว่าไม่เป็นธรรมแล้ว ส่วนหลักฐานที่จะสู้ว่าเป็นแค่พรีเซ็นเตอร์ ผมไม่ทราบเลย แต่มันมีสัญญาพรีเซ็นเตอร์จริง”
เผยพูดไม่ได้ว่ามั่นใจว่าคดีนี้จะถูกยกฟ้อง
“มันพูดไม่ได้ขนาดนั้นด้วยความเป็นทนาย แต่เราก็พยายามแสดงข้อมูลหรือถามค้านให้ปรากฏข้อเท็จจริงให้มันเต็มที่แล้วกัน ให้คดีนี้มันได้รับความเป็นธรรมที่มากพอ แล้วก็รอบด้าน ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านผู้พิพากษาก็ให้ความเป็นธรรมเราดีมากเหมือนกัน”
“แซม-มิน” เครียด กลัวไม่ได้รับการประกันตัว
“พี่แซมเขาก็เครียดนั่นแหละ เขากลัวไม่ได้รับการประกัน ผมก็เล่าข้อเท็จจริงให้เขาฟังแล้วว่าเรื่องราวข้างในเป็นยังไง ก็เล่าละเอียดยิบเลย เขาก็ตกใจกับข้อมูลนี้เหมือนกัน ก็คุยกันอยู่เหมือนกันว่าเขาจะฟ้องข้อหาแชร์ลูกโซ่มาอีกเหรอ มันควรสอบถามกันใหม่ไหม หรือควรมีการพูดคุยกันใหม่หรือเปล่า สอบปากคำเรื่องนี้เพิ่มเติมไหม ซึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมา ไม่มีการสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมเลย ผมว่าจะทราบเรื่องประกันก็คงเย็นๆ โน่นแหละ”
ทั้งนี้ ทนายความของมิน พีชญา เผยว่าทั้งคู่ได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 3 ล้านบาท เพื่อยื่นขอประกันตัว