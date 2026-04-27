“มิน พีชญา” อัดคลิประบาย ช็อกถูกส่งฟ้องคดีดิไอคอนซ้ำ วอนศาลเมตตา อย่าเหมารวมทั้งคดี (คลิป)

“มิน พีชญา วัฒนามนตรี” ออกมาเคลื่อนไหวอัดคลิปวิดีโอส่วนตัวระบายความรู้สึกครั้งแรก หลังต้องเผชิญวิบากรรมคดี “ดิไอคอน” อีกระลอก โดยวันนี้ (27 เม.ย.) เจ้าตัวถูกส่งตัวฟ้องคดีต่อศาล แม้ก่อนหน้านี้ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2568 หลังจากอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในคดีดิไอคอนกรุ๊ป เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิด โดยมินถูกคุมขังเป็นเวลา 84 วัน
มินยอมรับว่าช็อกที่ตนเองต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองซ้ำ พร้อมขอความเป็นธรรม อย่าเหมารวมปีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ตนเข้าไปทำงานที่บริษัทดิไอคอน ย้ำไม่เคยคิดหนี ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด ขอใช้สิทธิ์ร้องประกันตัวสู้คดีนอกเรือนจำ
-ในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากที่มินถูกสั่งไม่ฟ้อง เมื่อวันที่ 8 มกราคม หลายคนอาจสงสัยมินหายไปไหนมา หายหน้าไปนานจากโซเชียล มินใช้ชีวิตปกติแค่ไม่ได้ลงโซเชียล ช่วงที่ผ่านมามินไปพักฟื้นรักษาตัวจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชีวิตมิน
-ปีที่ผ่านมามินได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของมิน หลุดพ้นถูกคำกล่าวหาที่ว่ามาแล้ว แต่วันนี้ก็ช็อกเหมือนกันที่อยู่ดีๆ ก็อยากให้มินได้พิสูจน์ตัวเองในศาลอีกครั้ง วันนี้มินพร้อมนะคะ และไม่เคยที่จะไม่ให้ความร่วมมือ มินพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานมาตลอด ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่อง ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยและเงียบ
-มินเองทำในส่วนที่มินสามารถทำได้ ทั้งแถลงข่าว มินไปศาลอาญาด้วยตัวเอง บ้านมินอยู่ตรงนี้ มีเบอร์นี้เรียกมินมาถามได้ หรือไปที่ CIB สอบสวนกลาง ก่อนจะมีการเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น มินเข้าไปหาเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนว่ามินยินดีให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานมาตลอด
-วันนี้ก็เป็นอีกวันที่มินพร้อมที่จะยืนหยัดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจมินมาตลอด มินก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง ถึงแม้จะมีชื่อเสียงก็เถอะ แต่ก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่อยากใช้สิทธิ์ร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งช่วงที่ผ่านมามินได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมพร้อมพยานเข้าไปหลายฉบับเข้าไปต่อท่านอัยการ ฉบับล่าสุด 7 เม.ย.มินก็ยื่นไปแล้ว
-ใจความสำคัญมินอยากให้มีการรอคดีหลักคือคดีดิไอคอน มีการตัดสินก่อนว่าเรื่องราวเป็นยังไง มินจะได้รู้ไปพร้อมๆ กับทุกคน ส่วนหากรอไม่ได้จริงๆ แล้วจำเป็นจะต้องฟ้อง มินก็ขอให้ฟ้องในจำนวนครั้งจำนวนปีที่มินได้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทดิไอคอน
-ตอนนี้มินกำลังจะถูกฟ้องในช่วงที่มินไม่ได้เกี่ยวข้อง มินถูกเหมารวมมาตั้งแต่แรก ในช่วงแรกที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น แล้วพอทุกอย่างสงบตกตะกอนออกมา เหลือแต่ความเป็นจริง ถึงมีการสั่งไม่ฟ้อง และได้มีข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไง แต่ตอนนี้ผ่านมาปีกว่าแล้ว ยื่นข้อเท็จจริงไปทุกอย่างแล้ว หากจำเป็นจะต้องฟ้องจริงๆ ก็ให้ฟ้องบนหลักฐานที่ถูกต้อง จำนวนปี จำนวนครั้งให้ถูกต้อง
-วันที่ 27 เม.ย.นี้มินพร้อมให้ความร่วมมือ พร้อมจะไปพบท่านอัยการ ให้ข้อมูลรับทราบทุกอย่างที่ท่านอยากจะชี้แจงกับมิน ส่วนเมื่อเข้าสู่กระบวนการศาล มินก็ขอให้มินได้ใช้สิทธิ์พื้นฐานในการประกันตัว ออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของมินข้างนอก หาหลักฐานข้างนอกในการต่อสู้ทั้งหมด มินไม่หนีแน่นอน ที่บ้านมินก็มีหลักแหล่ง มีความสูญเสียมากมายแน่นอนถ้ามินหนีไป
-ขอบคุณที่อดทนรอมินมาถึงปีกว่า วันนี้มินก็ได้ออกมาพูดให้ฟังในมุมของมินแล้ว ไม่ต้องพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตมินและครอบครัวมหาศาล แต่วันนี้มินก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้และพยายามที่จะเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง ฝากทุกคนลุ้น อธิษฐานเผื่อ เป็นกำลังใจให้มิน ในการต่อสู้อีกครั้ง และประกันตัวออกมาต่อสู้ข้างนอกให้ได้ด้วยนะคะ