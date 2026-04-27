ราชเทวีคลินิก ดึง อเล็กซ์ โอโบ และเจย์ วง DICE มาปักหมุดเดบิวต์ผิวสุขภาพดีในงาน “Rajdhevee Clinic x DICE Glow Your Stage” พร้อมกิจกรรมพิเศษจัดเต็ม

ราชเทวีคลินิก สถาบันดูแลรักษาผิวพรรณและความงามระดับตำนานที่เปิดให้บริการมากว่า 48 ปี พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นำทีมโดยภัคณิช พะลายานนท์ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด มาอัปเดตเทรนด์เดบิวต์ผิวสวยปี 2026 แบบสุดปัง ด้วยการจัดงาน “Rajdhevee Clinic x DICE Glow Your Stage” ขึ้น ณ Siam Square One ชั้น LG ชวนทุกคนมาสร้างผิวสุขภาพดี กับ อเล็กซ์ - อเล็กซานเดอร์ บัคแลนด์, โอโบ อภิณัฏฐ์ เปี่ยมกุลวนิช และ เจย์ กาญจน์โสภณ วิรุณนิธิพนธ์ วง DICE เดบิวต์ผิวสวยให้มั่นใจ พร้อม Glow Your Stage ไปด้วยกัน กับแคมเปญสุดพิเศษ “REAL SKIN DEBUT” ที่จะเปลี่ยนคุณให้พร้อม เดบิวต์ผิวใส หน้าเป๊ะ สร้างผิวสุขภาพดีไร้สิว กระชับ เล่นแสง แบบถูกวิธี กับโปรแกรมผิวสวยที่ ราชเทวีคลินิกขนมาฝาก พร้อมร่วมกิจกรรม Lucky Fan กับผู้โชคดี 50 ท่านแรก ที่ได้ใกล้ชิดกับทั้ง 3 หนุ่ม อเล็กซ์ โอโบ และเจย์ แบบติดขอบเวที พร้อมด้วยโชว์สุดพิเศษที่นำมาฝากแฟนๆ ก่อนที่จะถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
Rajdhevee Clinic x DICE เปิดตัว 4 แพ็กเกจดูแลผิวนิยามใหม่ของการ “เดบิวต์ผิวสวย” สู่ 3 Destinations ของผิวในแบบที่เป็นคุณ
ราชเทวีคลินิก ผู้นำด้านการดูแลผิวพรรณโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จับมือกับศิลปินกลุ่ม DICE เปิดตัว 4 แพ็กเกจดูแลผิว ภายใต้แนวคิด “Real Skin Debut” ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวในแต่ละรูปแบบ พร้อมพาผิวก้าวสู่ 3 Destinations ของผิว ได้แก่ ผิวใสไร้สิว ผิวกระจ่างใสเปล่งประกาย และผิวกระชับได้รูปอย่างเป็นธรรมชาติ แคมเปญ Real Skin Debut สะท้อนแนวคิดการดูแลผิวจากต้นเหตุ ด้วยการออกแบบโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหาผิว ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพื่อให้ทุกคนสามารถมีผิวที่ดีในแบบของตัวเองได้อย่างมั่นใจ