“บอสแซม-บอสมิน” ยื่นประกันตัวคนละ 3 ล้าน ลุ้นระทึกวันนี้ศาลให้ประกันตัว?

วันนี้ (27 เม.ย.) เวลา 08.30 น. นักแสดงรุ่นใหญ่ “แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี” เดินทางมาที่สำนักอัยการคดีพิเศษ 1 ถนนรัชดาภิเษก พร้อมกับลูกชายและทีมทนายความ โดยเจ้าตัวนั้นสวมแว่นตาดำ สีหน้าเรียบเฉย สวมหน้ากากอนามัย และไม่ได้ตอบคำถามใดๆ กับสื่อมวลชน ส่วนทางด้านนางเอกสาว “มิน พิชญา วัฒนามนตรี” ก็ได้เดินทางมาที่ศาลอาญา ในเวลา 09.30 น. พร้อมกับแฟนหนุ่มและครอบครัว รวมถึงทีมทนาย ซึ่งเจ้าตัวมาด้วยลุคผมสั้น สวมแว่นตาดำ มีการยกมือสวัสดีทักทายสื่อมวลชน แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร
โดยเหตุผลที่ทั้งสองคนต้องเข้าพบอัยการคดีพิเศษอีกครั้ง เนื่องจาก 2 นักแสดงชื่อดังเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ , ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2568 เพื่อนำตัวยื่นฟ้องตามคำสั่งชี้ขาดอัยการสูงสุด ซึ่งเดิมมีการขอเลื่อนนัดส่งตัวจากวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุเนื่องจากยังเตรียมหลักทรัพย์และหาทนายความไม่ได้
โดยขั้นตอนหลังจากนี้ พนักงานอัยการคดีพิเศษหนึ่งจะยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งคู่เป็นจำเลยต่อศาลอาญา เมื่อศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง จำเลยทั้ง 2 คนสามารถยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลได้ หากไม่ให้ประกันก็จะนำจำเลยทั้ง 2 คนไปควบคุมยังเรือนจำ
อย่างไรก็ตาม ทนายความเผย มิน-แซม ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 3 ล้าน พร้อมยอมรับทั้งคู่เครียดหวั่นไม่ได้ประกันตัว