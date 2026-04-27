“บอสแซม-บอสมิน” ยื่นประกันตัวคนละ 3 ล้าน ลุ้นระทึกวันนี้ศาลให้ประกันตัว?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (27 เม.ย.) เวลา 08.30​ น.​ นักแสดงรุ่นใหญ่​ “แซม​ ยุรนันท์​ ภมรมนตรี” เดินทางมาที่สำนักอัยการคดีพิเศษ 1 ถนนรัชดาภิเษก พร้อมกับลูกชายและทีมทนายความ​ โดยเจ้าตัวนั้นสวมแว่นตาดำ​ สีหน้าเรียบเฉย​ สวมหน้ากากอนามัย​ และไม่ได้ตอบคำถามใดๆ​ กับสื่อมวลชน​ ส่วนทางด้านนางเอกสาว​ “มิน​ พิชญา​ วัฒนามนตรี” ก็ได้เดินทางมาที่ศาลอาญา​ ในเวลา​ 09.30 น.​ พร้อมกับแฟนหนุ่มและครอบครัว​ รวมถึงทีมทนาย​ ซึ่งเจ้าตัวมาด้วยลุคผมสั้น​ สวมแว่นตาดำ​ มีการยกมือสวัสดีทักทายสื่อมวลชน​ แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร

โดยเหตุผลที่ทั้งสองคนต้องเข้าพบอัยการคดีพิเศษอีกครั้ง​ เนื่องจาก​ 2 นักแสดงชื่อดังเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฯ , ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน , ร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรง ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจฯ และร่วมกันประกอบธุรกิจขายตรงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป​ เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2568 เพื่อนำตัวยื่นฟ้องตามคำสั่งชี้ขาดอัยการสูงสุด ซึ่งเดิมมีการขอเลื่อนนัดส่งตัวจากวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุเนื่องจากยังเตรียมหลักทรัพย์และหาทนายความไม่ได้

โดยขั้นตอนหลังจากนี้ พนักงานอัยการคดีพิเศษหนึ่งจะยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งคู่เป็นจำเลยต่อศาลอาญา เมื่อศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง จำเลยทั้ง 2 คนสามารถยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลได้ หากไม่ให้ประกันก็จะนำจำเลยทั้ง 2 คนไปควบคุมยังเรือนจำ

อย่างไรก็ตาม ทนายความเผย มิน-แซม ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 3 ล้าน พร้อมยอมรับทั้งคู่เครียดหวั่นไม่ได้ประกันตัว












“บอสแซม-บอสมิน” ยื่นประกันตัวคนละ 3 ล้าน ลุ้นระทึกวันนี้ศาลให้ประกันตัว?
“บอสแซม-บอสมิน” ยื่นประกันตัวคนละ 3 ล้าน ลุ้นระทึกวันนี้ศาลให้ประกันตัว?
“บอสแซม-บอสมิน” ยื่นประกันตัวคนละ 3 ล้าน ลุ้นระทึกวันนี้ศาลให้ประกันตัว?
“บอสแซม-บอสมิน” ยื่นประกันตัวคนละ 3 ล้าน ลุ้นระทึกวันนี้ศาลให้ประกันตัว?
“บอสแซม-บอสมิน” ยื่นประกันตัวคนละ 3 ล้าน ลุ้นระทึกวันนี้ศาลให้ประกันตัว?
