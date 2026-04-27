ยุติเส้นทาง “Gen V” ซีรีส์สปินออฟ The Boys ถูกยกเลิกหลัง 2 ซีซัน

แพลตฟอร์ม Amazon Prime Video ตัดสินใจยกเลิกซีรีส์ Gen V แม้ยังได้รับความนิยม พร้อมยืนยันตัวละครจะไปต่อในจักรวาล The Boys
ซีรีส์ Gen V ซึ่งเป็นภาคแยกจากจักรวาลเดียวกับ The Boys ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการหลังออกอากาศมา 2 ซีซัน โดยรายงานจาก Variety ระบุว่า แพลตฟอร์ม Amazon Prime Video ได้ตัดสินใจไม่สร้างซีซันที่ 3 แม้ตัวซีรีส์จะเคยได้รับการตอบรับในระดับหนึ่ง โดยในแถลงการณ์ โปรดิวเซอร์บริหาร เอริก คริปกี และ อีวาน โกลด์เบิร์ก ยอมรับการยุติของเรื่อง แต่ยืนยันว่าเส้นเรื่องและตัวละครจะยังคงดำเนินต่อในโปรเจกต์อื่นของแฟรนไชส์
ทั้งสองระบุว่า แม้จะเสียดายที่ไม่สามารถดำเนินเรื่องต่อที่มหาวิทยาลัยโกดอลคินได้อีก แต่ผู้ชมจะยังได้เห็นตัวละครจาก Gen V ปรากฏในซีซันที่ 5 ซึ่งเป็นซีซันสุดท้ายของ The Boys รวมถึงโปรเจกต์อื่นในจักรวาลเดียวกัน โดยซีรีส์ Gen V เปิดตัวครั้งแรกในปี 2023 และออกอากาศซีซันที่ 2 ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2025
ซีรีส์เรื่องนี้มีฉากหลังอยู่ในมหาวิทยาลัยโกดอลคิน ซึ่งบริหารโดยบริษัทวอทท์ อินเตอร์เนชันแนล เล่าเรื่องของกลุ่ม “ซูปส์” วัยรุ่นที่ต้องแข่งขันและทดสอบขีดจำกัดทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และศีลธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นฮีโร่ระดับแนวหน้า โดยก่อนหน้านี้ Amazon Studios เคยโปรโมต Gen V ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างซีรีส์ชีวิตมหาวิทยาลัยและแนว The Hunger Games ในโทนเข้มข้นแบบ The Boys
ด้านตัวเลขผู้ชม ซีซัน 2 ของ Gen V เคยทำสถิติยอดรับชม 424 ล้านนาทีในสัปดาห์เปิดตัว 3 ตอนแรก ขึ้นอันดับ 8 ในชาร์ตสตรีมมิ่งของ Nielsen โดยผู้ชมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 18–49 ปี อย่างไรก็ตาม ซีรีส์สามารถติดอันดับท็อป 10 ได้เพียงช่วงสั้น ๆ เท่านั้นในซีซันล่าสุด
การยกเลิกครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ The Boys กำลังเข้าสู่ซีซันที่ 5 ซึ่งเป็นบทสรุปของเรื่อง โดยเริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน และจะทยอยปล่อยตอนใหม่รายสัปดาห์ ก่อนปิดฉากในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้
แม้ Gen V จะสิ้นสุดลง แต่จักรวาล The Boys ยังมีแผนขยายต่อ โดยมีโปรเจกต์พรีเควล Vought Rising ที่จะเล่าเรื่องในยุคทศวรรษ 1950 ของตัวละครโซลเยอร์บอย (เจนเซน แอ็คเคิลส์) และสตอร์มฟรอนต์ (อายา แคช) ซึ่งมีกำหนดฉายในปี 2027 ขณะเดียวกัน ซีรีส์ภาคแยก The Boys: Mexico ก็ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา