อินฟลูเอนเซอร์จีน 10 ล้านฟอลฯ ฉาว บังคับสาวลงตู้จระเข้ โดนแฉลวงเด็กเปย์เงินนับแสน

อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง “เย่าปาหลี่” ถูกแฉพฤติกรรมอันตราย บังคับสตรีมเมอร์ลงตู้ปลามีจระเข้ พร้อมถูกกล่าวหาปลอมตัวตนและหลอกล่อเยาวชนให้โอนเงินจำนวนมาก ล่าสุดบัญชีถูกสั่งปิด
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในจีน หลังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เย่าปาหลี่ ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 10 ล้านราย ถูกกล่าวหาว่าบังคับสตรีมเมอร์หญิงในสังกัดให้เข้าไปอยู่ในตู้ปลาที่มีจระเข้ เพื่อสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิว
โดยคลิปที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นหญิงสาวถูกบังคับให้ลงไปในตู้กระจกขนาดใหญ่ ทั้งที่มีจระเข้อยู่ภายใน ท่ามกลางความหวาดกลัวและเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
รายงานจาก Hong Kong 01 และ Red Star News ระบุว่า นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าว ยังมีคลิปอื่นที่เผยให้เห็นพฤติกรรมรุนแรง เช่น การใช้เชือกมัดสตรีมเมอร์และกดศีรษะจุ่มน้ำหลายครั้ง คล้ายการทรมานเพื่อความบันเทิงในไลฟ์สตรีม ซึ่งสร้างความไม่พอใจในวงกว้าง
นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาว่า เย่าปาหลี่ อาจเป็นผู้เยาว์ที่แอบอ้างใช้บัตรประชาชนของผู้เป็นยายชื่อ “สวี ซิ่วเหลียน” เพื่อยืนยันตัวตนและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม
โดยมีการไลฟ์มาเป็นเวลานานกว่า 5 ปี อีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่าชักจูงผู้ชมที่เป็นเยาวชนให้บริจาคเงินจำนวนมาก บางรายสูญเงินสูงถึงกว่า 100,000 หยวน
มีผู้ปกครองออกมาเปิดเผยว่า บุตรหลานของตนถูกชักจูงให้โอนเงินสนับสนุนจำนวนมาก ขณะที่ยังมีการปลูกฝังแนวคิด “เรียนไปก็ไม่มีประโยชน์” และยกตัวอย่างความสำเร็จของตนเองเพื่อโน้มน้าวเยาวชนให้เลียนแบบ
รายงานยังระบุว่า บริษัทต้นสังกัด Guangzhou Jiahuo Media ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเซ็นสัญญากับสตรีมเมอร์อายุน้อย โดยบางรายมีอายุเพียง 14 ปี ด้านนักกฎหมายชี้ว่า พฤติกรรมดังกล่าวอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายหลายข้อหา ทั้งการให้ผู้เยาว์ทำงานผิดกฎหมาย การปลอมแปลงเอกสาร และการหลอกลวงทางการเงิน ซึ่งหากรวมโทษอาจมีโทษจำคุกมากกว่า 10 ปี
ล่าสุด หลังเกิดกระแสสังคมกดดันอย่างหนัก บัญชีของ เย่าปาหลี่ ถูกแพลตฟอร์มสั่งระงับใช้งานแล้ว ขณะที่บริษัทต้นสังกัดยังไม่มีการออกมาชี้แจงต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว