อมรินทร์ทีวี ชวนปลดล็อกความเหงา! “CON โสดแห่งชาติ” รวมพลคนโสด สุดมันส์กับศิลปินสุดฮอต ต้าห์อู๋-ออฟโรด, PERSES, SERIOUS BACON, DEXX

กรี๊ดสนั่นฮอลล์ แล้วปล่อยใจให้สุดไปกับปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหม่จากอมรินทร์ทีวี กับงานคอนเสิร์ตสุดครีเอทีฟ “CON โสดแห่งชาติ” LONELY COME TOGETHER HERE TARGET ที่จะเปลี่ยนสถานะ “โสด” ให้กลายเป็นโมเมนต์ที่โคตรสนุก ปักหมุดระเบิดความมันส์ ณ One Bangkok Forum ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้า One Bangkok แลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์ใจกลางเมือง
งานนี้เปิดพื้นที่ให้ทุกสถานะหัวใจ ไม่ว่าจะ “โสดมาก” “เพิ่งโสด” หรือ “อยากโสด” มารวมตัวกันแบบไม่ต้องเขิน กับคอนเซ็ปต์ วันรวมพลคนอารมณ์โสด ที่พร้อมชวนทุกคนมาปลดปล่อยความรู้สึกผ่านเสียงเพลง ความสนุก และพลังบวกแบบไม่ต้องแคร์ใคร จะมาเดี่ยว มาคู่ หรือมาเป็นแก๊ง ก็พร้อม “โสด SING!!” ไปด้วยกันให้สุดเสียง
ไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่ไลน์อัพศิลปินสุดฮอต ที่จะมาทำให้ค่ำคืนของคนโสดลุกเป็นไฟ นำโดย DAOU & OFFROAD ที่จะพาทุกหัวใจโบยบินสู่โมเมนต์โรแมนติกปนตื่นเต้น, PERSES บอยกรุ๊ป T-Pop ที่พร้อมปล่อยพลังความมันส์แบบจัดเต็มกับท่าเต้นสุดฮิต, DEXX บอยกรุ๊ปมาแรงที่พร้อมเสิร์ฟความสดใสแบบไม่มีกั๊ก และ SERIOUS BACON ดูโอ้ป๊อปอินดี้เจ้าของเพลงไวรัลติดชาร์ต ที่จะมาทำให้ทุกคนตกอยู่ในห้วงอารมณ์ โสดแต่ไม่เหงา
นอกจากคอนเสิร์ตสุดมันส์ ยังมีสวนสนุกของคนโสดกับโซนกิจกรรม “FIN PARK สวน(โสด)สนุก” จุดเช็คอินสำหรับคนโสดตัวจริง ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนประกาศสถานะหัวใจผ่านภาพถ่ายสุดครีเอทีฟ พร้อมแชร์ลงโซเชียลด้วยแฮชแท็ก #CONโสดแห่งชาติ ออกแบบมาเพื่อทุกฟีลลิ่งของความโสด ไม่ว่าจะเป็นโสดแบบมูฟออนแล้ว หรือโสดแบบยังแอบคิดถึง ก็สนุกได้เต็มที่
โสดเหงาๆ ที่ยังคิดถึงใครบางคน เคล้าเสียงเพลงละมุนไปกับ SERIOUS BACON บนเครื่องเล่นม้าหมุนสุดชิล
โสดสายซ่า ไปให้สุดกับ DEXX ในโหมด “ได้หมดถ้าโสดชื่น” กับแก๊งค์เพื่อนวัยรุ่นที่พร้อมลุยทุกโมเมนต์
โสดที่ปล่อยใจ สนุกกับอารมณ์ความตื่นเต้น โลดแล่นไปกับ PERSES ในจังหวะชีวิตที่ขึ้นสุด-ลงสุดและหัวใจที่เต้นแรงเหมือนรถไฟเหาะ
และปิดท้ายด้วยโมเมนต์พิเศษจาก DAOU & OFFROAD พร้อมสละโสด ที่จะพาทุกคนขึ้นสู่มุมสูงของความรู้สึก ผสมทั้งความโรแมนติกและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ ถ้ามันเป็นความรักที่ดีพอ
งาน “CON โสดแห่งชาติ” ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือพื้นที่ของการเฉลิมฉลองความโสดในแบบที่สนุกที่สุด เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาปลดล็อกหัวใจให้เต้นแรงไปด้วยกัน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/consodfest