พลพล - บุ๋น - เปรม ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์แห่งวัฒนธรรม ผ่านบทเพลงไทย ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดยศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค พลพล พลกองเส็ง พร้อมด้วยนักแสดงจาก GMMTV บุ๋น - นพณัฐ กันทะชัย และ เปรม - วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์ สร้างสีสันในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้าย วันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 244 ปี และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภายในงานอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมหลากหลายภายใต้แนวคิด "รัตนโกสินทร์มีชีวิต : Living Rattanakosin อดีต ปัจจุบัน อนาคต ที่เราเดินไปด้วยกัน" รวมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมอันงดงาม นิทรรศการแสง สี เสียงที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย การถ่ายภาพชุดไทยด้วยเทคโนโลยี AI รวมถึงตลาดที่รวบรวมสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศ พร้อมมุมเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วม
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือ คอนเสิร์ตจาก พลพล บุ๋น และ เปรม ได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงไทยอันไพเราะ สะท้อนเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยผ่านเสียงดนตรีไปทั่วทั้งงาน สร้างความเพลิดเพลินและ มอบความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน พร้อมเติมเต็มบรรยากาศให้คึกคักและมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น
พลพล พลกองเส็ง เปิดเผยว่า“ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนศิลปินมามอบความสุขให้กับทุกคนในงานนี้ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การสืบสานและอนุรักษ์ไว้ครับ”
บุ๋น - เปรม เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้ บรรยากาศภายในงานสวยงามและอบอุ่นมากและยังมีการรวบรวมศิลปวัฒนธรรมไทยมากมาย ทั้งการแสดง ตลาดสินค้า และอาหารไทย ทุกอย่างทำให้รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอย่างเต็มที่ อยากให้ทุกคนร่วมสืบสาน ต่อยอด มรดกวัฒนธรรมไทย กันนะครับ”