เปิดฉากยิ่งใหญ่! “มิสเวิลด์ ไทยแลนด์ 2026” เผยโฉม 23 สาวงาม สวย สมองดี ภาษาปัง

“มิสเวิลด์ ไทยแลนด์ 2026” เผยโฉม 23 สาวงามออร่าแรง สวย สมองดี ภาษาปัง สู้กันมัน! พร้อมประเดิมเดือดวันแรก Fast Track : Model ลุ้นตั๋วลัดสู่รอบลึก
“มิสเวิลด์ ไทยแลนด์ 2026 (Miss World-Thailand 2026)” The WORLD is TRUE Presented by TRUE5G เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้การดูแลของ TPNGTERO ที่พร้อมเดินหน้าธุรกิจนางงาม และบันเทิงเต็มรูปแบบ เพื่อปั้นดาวในสังกัดประดับวงการบันเทิงไทย และสากล ประเดิมภารกิจแรกคือการเฟ้นหาสาวงามไปคว้า “มงฟ้า” บนเวทีโลก ตอกย้ำความสำเร็จและความภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง
โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 TPNGTERO ผู้จัดการประกวด Miss World-Thailand 2026 The WORLD is TRUE Presented by TRUE5G ภายใต้คอนเซปต์ ส่งต่อแรงบันดาลใจ และปลุกศักยภาพความคิดให้มีความหมาย เพื่อร่วมสร้างโลกที่ดีกว่าไปด้วยกัน ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 23 คนอย่างเป็นทางการ ทั้งในรูปแบบบุคคล และระบบจังหวัด ณ cloud 11 Hall เปิดตัวสาวงามทั้งหมดด้วยรอบ “FIRST GATE: THE WORLD IS TRUE” แบบสร้างเสียงฮือฮาด้วยการให้สาวงามปรากฏตัวบน “บันไดเลื่อน” ก่อนจะลงสนามประลองไหวพริบทันทีในรอบ “Keyword Round” โดยแต่ละคนมีเวลาเพียง 30 วินาทีเท่านั้นในการตอบคำถามสดต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งสาวๆ โชว์ศักยภาพของตัวเองแบบใส่สุด แต่ละคนสวย สมองดี สกิลภาษาอังกฤษอย่างปัง บอกเลยปีนี้สู้กันสนุก
จากนั้นผู้บริหาร TPNGTERO นำโดย “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ประธานกรรมการบริหาร จาก TPN Global และ “ไบรอัน แอล มาร์การ์” Managing Director จาก TERO Entertainment ร่วมกล่าวถึงภาพรวมของกิจกรรมการประกวดปีนี้ พร้อมเปิดตัวผู้สนับสนุนหลักจากทรู 5G “โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ” หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ธปานา กล้าตะลุมบอน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ จาก V-Square Clinic, วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, อาระตี เบญจาธิกูล รองประธานสายงานอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และ อมร อินทรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต เพิร์ลอินดัสทรี จำกัด แบรนด์มงกุฎของผู้ชนะในปีนี้ในคอนเซปต์ Ocean Empress : Empress of the Andaman
ต่อมาเป็นไฮไลต์สุดเดือดกับการแข่งขันรอบ Fast Track: Top Model by V Square Clinic โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ฐปนา กล้าตลุมบอน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ จาก V-Square Clinic, ดร.รีเบคก้า รัสเซลล์ Professional Certified Coach ICF Bangkok, วรายุ จิตร์ประไพ Founder&Creative Director: Insomnia By Vara, สมบัษร ถิระสาโรช(ป้าตือ) ดารา นักแสดง พิธีกร, ศรัณย์ ทิพย์รักษ์ Lifestyle Influencer & Pageantry Expert, Sinon loresca INFLUENCER SGlobal 2025 และ พันธ์สิริ ริเวชชะพันธ์ ช่างภาพแฟชั่นอิสระ
โดยการประกวดได้แบ่งผู้เข้าประกวดเป็นคู่เพื่อเดินแบทเทิล(Battle)กัน ซึ่งสาวๆ สวมใส่เสื้อผ้าจากแบรนด์ INSOMNIA By VARA ใครเดินดีเข้าตากรรมการจะผ่านเข้ารอบต่อไป จากนั้นในรอบที่สองเป็นการเดินฟินนาเล่เพื่อคัด 3 คนสุดท้ายที่เดินดีถูกใจคณะกรรมการที่สุด ได้แก่ หมายเลข 7 คิม จิราพัชร ดาทุมมา, หมายเลข 15 น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล และ หมายเลข 19 คิมมี่ คิม โดเชคาโลวา ซึ่งผลผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว Fast Track : Top Model by V Square Clinic จะถูกประกาศในคืนวันตัดสินวันที่ 10 พฤษภาคม และส่งผลให้ผู้ชนะเข้าสู่รอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติอีกด้วย
กิจกรรมต่อไปของผู้เข้าประกวดมิสเวิลด์-ไทยแลนด์ ได้แก่ วันที่ 27 เมษายน 2569 แข่งขันความสามารถพิเศษ FAST TRACK : Talent ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 29 เมษายน 2569 กิจกรรม AssetWise Brand Day ณ ฌาน เดอะริเวอร์ไซด์ บรมราชชนนี, 2 พฤษภาคม 2569 กิจกรรม WORLD CHARITY FASION SHOW สถานที่ The Mall Lifestore บางกะปิ, 3 พฤษภาคม 2569 กิจกรรม SPORT DAY (FAST TRACK : SPORT) ณ Cloud 11 Park ตึก D ชั้น 5, 6 พฤษภาคม 2569 กิจกรรม FAST TRACK : HEAD TO HEAD ณ True Digital Park ชั้น 6 ห้อง Auditorium, 7 พฤษภาคม 2569 กิจกรรม JUDGES INTERVIEW, 8 พฤษภาคม 2569 : JUNGLE WALK 2026 สถานที่ The Mall Lifestore บางกะปิ และ 10 พฤษภาคม 2569 ประกวดรอบตัดสิน (Final Round) ณ MCC HALL เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ทั้งนี้ ผู้ชนะตำแหน่ง มิสเวิลด์-ไทยแลนด์ 2026 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางเข้าร่วมการประกวด Miss World 2026 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 5 กันยายนนี้ ร่วมส่งแรงใจเชียร์สาวไทยให้สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกจดจำอีกครั้ง
สำหรับรายชื่อผู้เข้าประกวด มิสเวิลด์-ไทยแลนด์ 2026 ทั้ง 23 คน มีดังนี้
หมายเลข 1 แนน ชาลิณี เพ็ชรไทย CHALINEE PETCHTHAI
หมายเลข 2 กวางตุ้ง อภิญญา กันสา APINYA KANSA
หมายเลข 3 โน๊ต วรรณภา แย้มภู่ WANNAPA YAMPOO
หมายเลข 4 มาย สุพิชชา ปิณฑะเกษตริน SUPITCHA PINTHAKASETRIN
หมายเลข 5 จูน บุษบงกช ลิ้นทอง BOODSABONGKOT LINTHONG
หมายเลข 6 ลิตา ลลิตา ชุ่มประมล LALITA CHUMPRAMOL
หมายเลข 7 คิม จิราพัชร ดาทุมมา JIRAPAT DATHUMMA
หมายเลข 8 ปูเป้ วรมนต์ ฉวีวงษ์ WORAMOL CHAVEEWONG
หมายเลข 9 อาเซียม ปาริชาด ทองสุข PARICHAD TONGSUK
หมายเลข 10 เบนซ์ ปัณณิกา บุญศิริฐากร PANNIKA BOONSIRITAKORN
หมายเลข 11 จิ๊บ ไอริชธ์ชญา แซ่ซุ่น IRIS SAESUN
หมายเลข 12 มาลัย มาลัยกะ คาร MALAIKA KHAN
หมายเลข 13 อติน่า คนธรสพรรณ วาสนาอาชาสกุล KHONTAROSAPHAN VASANAARCHASAKUL
หมายเลข 14 เฟรม ปรานต์นาพัสตร์ ตั้งธนวงศ์ PRANNAPAT TANGTHANAWONG
หมายเลข 15 น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล KANTEERA TECHAPHATTANAKUL
หมายเลข 16 เบอร์รี่ อารียา โทช์ AREEYA HTUT
หมายเลข 17 กานต์ กานต์ธิดา กานุวงษ์ KANTIDA KANUWONG
หมายเลข 18 แพรชมพู นิรดา นิลเศรษฐี NIRADA NILSETHI
หมายเลข 19 คิมมี่ คิม โดเชคาโลวา KIM DOCEKALOVA
หมายเลข 20 กล้วยไม้ เรวดี มูสิกิ้ม REWADEE MOOSIKIM
หมายเลข 21 พลอย อัญมณี คงน้อย ANYAMANEE KHONGNOI
หมายเลข 22 เจนนี่ ปกเกศ เจนลาภ POKGED JANLAP
หมายเลข 23 ป่าน ณัฐนันท์ เลิศสกุลผาสุข NUTTHANAN LEARDSAKULPHASUK
