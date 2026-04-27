"ปุ้ย TPN" ซูฮก หนึ่งในผู้เข้าประกวด "มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026" ป่วยมะเร็งระยะ 4 แต่ใจสู้ไม่ถอย

"ปุ้ย TPN" ลั่น "มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026" ต้องเก่งในแบบตัวเอง ไม่ต้องเป็น "โอปอล 2" ซูฮกผู้ป่วยมะเร็งระยะ 4 เข้าประกวด ไม่หวั่นนางงามถอนตัวจาก 30 คน เหลือแค่ 23 คน แต่การันตีความตื่นเต้น เปรียบเหมือนเด็กเรียน แต่มีเฟี๊ยซเต็มขั้น
เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับงาน “Miss World Thailand 2026” ณ Could11 Hall (บริเวณหน้า Foyer) อาคาร D ชั้น B1, Could11@Bangkok เป็นการเปิดตัว FIRST GATE: THE WORLD IS TRUE ของผู้เข้าประกวดสาวงามทั้ง 30 คนพร้อมร่วมลุ้นการแข่งขันครั้งแรก เพื่อชิงสิทธิ์เข้าสู่รอบลึก ในกิจกรรม FAST TRACK: TOP MODEL by V Square Clinicกับ Fashion Battle สุดเข้มข้นจาก INSOMNIA BANGKOK โดยครั้งนี้ผู้บริหารหลักอย่าง “ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ประธานกรรมการบริหาร บริษัททีพีเอ็นโกลบอล จำกัด และ "โป้ง ชยาภรณ์ บุนนาค" ผู้จัดการแผนกผลิตรายการโทรทัศน์ TERO Entertainment ได้ออกมาเปิดเผยถึงการประกวดในปีนี้ว่า
ปุ้ย TPN : First Gate วันนี้วันแรกถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของการประกวด Miss World Thailand 2026 ค่ะ บรรยากาศคึกคักมากนะคะ อย่างที่เราคาดเดากันไว้ แฟนๆ ก็ให้การรอคอย แล้วก็ลุ้นว่าวันนี้จะมีใครบ้าง วันนี้เราจะเห็นรอบเปิดตัวคือ First Gate ลงบันไดเลื่อนซึ่งเป็น signature ของเราอยู่แล้ว หลังจากนั้นก็จะต่อเนื่องด้วยการประกาศโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพในเรื่องไหวพริบปฏิภาณนั่นก็คือคีย์เวิร์ด จบคีย์เวิร์ดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายโดย Insomnia ซึ่งรังสรรค์ชุดมาเริ่ดหรู สวยงาม ก็จะมาเก็บคะแนนกันเลยในรอบ Top Model ค่ะ"
โป้ง ชยาภรณ์ : "จริงๆ เรียกว่าเป็นแค่เซิร์ฟๆ แหละวันนี้"
ปุ้ย TPN : "วันนี้เป็นการเปิดตัวแหละ ไม่เซิร์ฟแล้ว เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเลย"
โป้ง ชยาภรณ์ : "แต่กติกาข้างใน ทั้งเรื่องชุด เรื่องของการแบทเทิลมันจะอลังการไปเรื่อยๆ"
ปุ้ย TPN : "ก็ Insomnia จัดหนักมาให้เลยวันนี้ ชุดสวยๆ ทั้งนั้นค่ะ แล้วก็หรูเริ่ด"
เผยเริ่มเก็บคะแนนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปุ้ย TPN : "เก็บเลยค่ะ เพราะว่าผู้ที่ชนะในรอบต่างๆ ก็จะได้ fast track เข้าไปอยู่ในรอบลึกๆ สุดท้ายค่ะ ก็ต้องทำตามโจทย์ของรอบ competition ของเขา นั่นก็คือ Top Model คำว่า Top Model คือคุณต้องตีโจทย์ให้แตก ว่าในบริบทที่คุณเป็นนางงาม กับวันนี้ถ้าคุณเป็นนางงามน่าจะไม่เหมาะ คุณต้องเป็นโมเดล ก็ต้องมาดูว่าใครจะทำได้ดีค่ะ"
โป้ง ชยาภรณ์ : "จริงๆ จะมองว่าปีนี้ Miss World จะสนุกขึ้น อยากจะให้ลืมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมด เพราะว่าเนื่องจากเทโรพอมาอยู่กับคุณปุ้ยแล้ว เราจะเห็นว่าอ่อมไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาเห็นคุณปุ้ยก็ไม่อ่อม อ่อมไม่ได้ครับ"
ปุ้ย TPN : "ความตื่นเต้นมีแน่นอน เรามีรอบทุกอย่างที่ครบเหมือนกองแม่ มีมากกว่ากองแม่หน่อยหนึ่งนะคะ เราจะมีรอบ Gala Charity Fashion Show ซึ่งจะเป็นรอบที่สนับสนุนโดย CP ค่ะ แล้ววันนี้ผู้สนับสนุนหลักที่เป็น title sponsor ของเราคือ True 5G และนอกเหนือจากนั้น main sponsor อย่าง V Square ก็มา support ให้เราจัดงานในวันนี้ได้อย่างสวยงามแปลกใหม่ค่ะ แล้วเดี๋ยวก็จะมีรอบกาล่าการกุศลที่เราจะเก็บเงินการกุศลทั้งหมดให้ไปต่อยอด อันนี้เป็นคำแนะนำของ Miss World น้องโอปอล สุชาตา ที่ให้ไว้ว่า อยากจะเอาเงินที่ได้จากการทำในรอบ Charity เก็บไว้ให้สำหรับผู้ที่ชนะ อาจจะเป็นชนะ head to head ส่วนหนึ่ง แล้วก็ผู้ที่ชนะได้มงส่วนหนึ่ง เพื่อเอาไปต่อยอดทำโครงการของตัวเองให้มันเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นค่ะ"
"โอปอลมีส่วนร่วมเยอะมาก เพราะนางเป็นถึง Miss World เนอะ ก็ให้คำแนะนำหลายอย่างที่ทำให้เราเห็นว่า mindset ของ Miss World คือเป็นแบบนี้ ตอนแรกปุ้ยคิดว่าจะทำรอบ charity แล้วให้กับ Opal for Her ไหม น้องก็บอกว่าดี แต่น้องมองว่า Opal for Her คนรู้จักแล้ว น้องอยากจะช่วยต่อยอดให้กับ Miss World Thailand คนใหม่ค่ะ น้องจะมาร่วมในหลายๆ รอบที่นางอยู่ในเมืองไทย แล้วก็มีคิวว่าง แน่นอนรอบ Final ลองดูนะคะ โอปอลก็คงจะมีอะไรมาโชว์พวกเราค่ะ"
เผยถึงความแปลกใหม่สำหรับ Miss World Thailand ปีนี้
ปุ้ย TPN : "มาทำเป็นปีแรก ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะปรับเปลี่ยนคือภายใต้บริบทของ Miss World คนอาจจะดูว่ามันเป็นการประกวดของนักเรียนหญิงห้องคิง อย่างที่บางเพจบอกไว้ แต่จริงๆ อยากจะบอกว่าเด็กห้องคิงมันก็เฟียร์สได้ เปรี้ยวได้ แล้วก็แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ได้ ดังนั้นเราก็เลยอยากจะทำรอบต่างๆ ให้มันมีความสนุก คุณผู้ชมต้องมีส่วนร่วมด้วยค่ะ ก็เหมือนเป็นเด็กเรียน แต่เรียนแบบเฟียร์ส ไม่ได้เรียนแบบแม่ชี หรือไม่ได้เรียนแบบแกงอ่อม เป็นเด็กเรียนอินเตอร์ เป็นเด็กเรียนที่เฟียร์ส"
โป้ง ชยาภรณ์ : "คือคุณปุ้ยถนัดในสายงานประกวดเฟียร์สๆ ซึ่งหลายคนเห็นกันมาแล้ว แล้วก็มาร่วมงานคุณปุ้ยสิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนเลยคือสนุกขึ้น 100% แน่ๆ ครับ"
เผยถึง "คุณไบรอัน แอล มาร์การ์" กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติในการบริหารครั้งนี้มากๆ
ปุ้ย TPN : "คุณไบรอันให้เกียรติมาก คุณไบรอันบอกปุ้ยโดยเป็นการส่วนตัวบอกว่า I believe in you. You just do anything that you want and I believe that it makes it more interesting. ค่ะ คุณไบรอันก็บอกไว้แบบนี้ค่ะ"
เผยถึงรอบสำคัญๆ หลังจากนี้ที่ต้องติดตามให้ดี
ปุ้ย TPN : "วันนี้เรา Top Model แล้ว พรุ่งนี้เราก็จะไลฟ์หลายช่องเลยนะคะ ทั้ง TBN Global ทั้ง Tero แล้วก็ในเพจ Miss World Thailand พรุ่งนี้จะเป็นรอบ Talent สาวงามทั้งหมดจะมาแสดง talent ที่ตัวเองมี อันนี้สนุกนะ เป็น talent ที่ปุ้ยได้เห็นพวกเขามีซ้อมกัน บางคนยังไม่เห็นเลยด้วยซ้ำ แต่รู้เลยว่าสนุกแน่นอน พรุ่งนี้เราจะไปจัดกันที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งเป็นการ collab กัน ทางมหาวิทยาลัยก็จะเอาภาควิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนเข้ามาจอยเพื่อมา learning by doing แล้วเราจะไลฟ์ออกไป รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ"
ไม่หวั่นแม้ผู้สมัครจะถอนตัวออกไปเหลือแค่ 23 คน
ปุ้ย TPN : "ใช่ค่ะ มี 2 คนที่มีปัญหาสุขภาพจริงๆ ปุ้ยเห็นใบรับรองแพทย์ของเขาว่าไม่ควร คิดว่าไม่เหมาะ บางคนเอาเข้าจริงแล้วมันเกิดภาวะไม่พร้อม เราอย่าไปว่าเขานะคะ ภาวะนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ และปุ้ยก็พูดเสมอว่าน้องๆ ที่ผ่านเข้ามาถึงวันนี้ต้องปรบมือให้ เพราะนางสู้มาก แล้วนางคิดว่าจะต้องทำให้ได้ บางคนบอกว่าหนูมั่นใจว่าปีนี้หนูพูดไม่ได้แน่ๆ ซึ่ง Miss World ยังไง speech ก็เป็นเรื่องสำคัญ แต่ก็อยากจะบอกทุกๆ คนว่า วันนี้ไม่พร้อมไม่เป็นไรค่ะ คนเราไม่พร้อมวันนี้ แต่พรุ่งนี้ มะรืนนี้ มันจะต้องพร้อม เราต้องมีเลือดนักสู้ในตัว แล้วก็พยายามใหม่ค่ะ ไม่มีอะไรสายเกินไป"
"23 คนมองว่ามันน้อยไปไหม ไม่ค่ะ จริงๆ ไดเรกเตอร์ของเราอยากได้ 24 คือการทำโชว์นางงามมันไม่ได้ว่ากี่คนก็ได้ เอาเข้ามาเลย ไม่ใช่ค่ะ การทำโชว์บางทีมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกัน คิดว่ากำลังดีค่ะ 25 ถึง 30 กำลังดีค่ะ คือจริงๆ ปุ้ยอยากเห็นผู้เข้าประกวดทั้งหมด ปุ้ยว่าถ้าสมมติไม่พร้อม พูดตรงๆ ไม่ต้องมาดีกว่า เพราะว่ามันจะทำให้กระบวนการคัดสรรทั้งหมดมันไม่สนุก เพราะว่ามันจะมี range ที่มันต่างกันมากเกินไป และอย่างบางคนบอกว่าทำไมไม่เอาคนที่ติดสำรองมา จากผู้สมัครเข้ามาทั้งหมดที่คัดแล้วเหลือประมาณ 42 คน คือมันไม่ใช่ว่าวันนี้เป็นวันที่เรามีชาเลนจ์และเก็บคะแนนแล้ว จะโทรไปบอกเขาเมื่อคืน เออ น้องขา มาเสียบวันนี้เลยค่ะ ไม่ใช่ค่ะ เราไม่ทำแบบนั้น TPN Tero ก็ไม่ทำแบบนั้นค่ะ เราไม่มีการเอาสำรองมาเสียบ เท่าไหร่เท่านั้นค่ะ เหลือ 2 คนก็ประกวด 2 คนค่ะ"
โป้ง ชยาภรณ์ : "หลายปีที่ผ่านมา เทโรเองก็เคยมีบางปี 20 คน"
ปุ้ย TPN : "ใช่ ปีที่แล้วก็ 20 เพราะว่าเกิดการถอนตัวออกไป แต่ก็ไม่เป็นไร ที่สำคัญปุ้ยว่าเราดูเนื้อๆ เน้นๆ ดูครีมๆ แล้วทำให้สนุก นั่นคือ message สำคัญ เรียกสำรองได้แต่มันจะดีเหรอ หนึ่ง เขายังไม่ได้เตรียมความพร้อมเลย สองปุ้ยมองว่ามันไม่ใช่การจับยัด ขอคุณภาพขนาดนี้กำลังโชว์สวยค่ะ"
เผยกรณีมีข่าวว่า "เจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์" จะมาประกวดครั้งนี้ด้วย
ปุ้ย TPN : "เจสซี่ก็มานะ แต่จะมาทำอะไรเดี๋ยวรอดูอีกที ก็ได้คุยกัน แต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้ เพราะปุ้ยจะไม่ถามว่ามามั้ยๆ จะไม่ถามใครเลย แต่เจสซี่ก็เป็นคนที่เก่งมากๆ คนนึง แต่ขนาดคนที่เก่งมากๆ เขาก็อาจจะต้องรออะไรบางอย่าง เพราะฉะนั้นก็ต้องให้เกียรติความคิดทุกคนว่าใครจะมาหรือไม่มา ถามว่าเสียดายมั้ย เสียดายอีกหลายๆ คนเลยค่ะ แต่ถามว่าปีหน้าจะมีโอกาสมั้ย อันนี้ไม่รู้น้องเลย เพราะนี่ก็เจ้าแม่เม็ด นั่นก็ลูกเม็ด สองเม็ดรวมกันเลยตอบไม่ได้เลยค่ะ (หัวเราะ) ก็ให้ติดตามกิจกรรมนะคะ เดี๋ยววันที่ 2 ไปที่ธุรกิจบัณฑิต แล้วเดี๋ยวจะมีไปทำกิจกรรมอีกเยอะแยะ สนุก รอบตัดสินก็วันที่ 10 พ.ค. ก็จะได้เห็นรุ้งตะแคงแวงตั้ง ใบ้ๆ แต่เห็นแน่นอน"
บอกไม่กดดันที่ปีที่แล้ว "โอปอล สุชาตา" ไปคว้ามงกุฎ มิสเวิลด์ 2025 มาได้คนแรกของไทย ปีนี้ก็ไม่มีความกดดันใดๆ
ปุ้ย TPN : "ไม่กดดันค่ะ เพราะของในโลกนี้อย่าไปกดดันตัวเอง ตอนที่ส่งโอปอลไปหลายๆ คนบอกว่าไม่มงหรอกโน่นนี่นั่น ซึ่งก็ไม่ได้กดดัน ฉันถือว่าฉันทำดีที่สุด อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิด เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ไม่กดดันเลย ทำให้ดีที่สุด ถือว่าเราโล่งแล้ว เราทำให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะ มีใครเข้าตาหรือยังเหรอ ก็หลายคนนะ มาแบบโอ้โห และบางทีเราก็เห็นความเป็นนักสู้ อย่างน้องจิ๊บ (หมายเลข 11 ไอริชธ์ชญา แซ่ซุ่น) เพิ่งให้คีโมเสร็จ แต่เขามาเพื่อจะบอกว่าอย่าท้อถอย เขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ระยะ 4 แต่เขาสู้ สู้จนบางทีโรคมันต้องยอมเหมือนกัน เราไปติดตามสตอรีดีๆ ของน้องๆ เหล่านี้กันนะคะ มีอีกหลากหลายสตอรีที่จับใจปุ้ยมากค่ะ น้องเขาพร้อมสู้ได้ค่ะ ถ้าเหนื่อยหนักก็มีคุณหมอประกบใกล้ชิดค่ะ"
แอบแย้มคนที่จะได้เป็น Miss World Thailand ปีนี้ ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
ปุ้ย TPN : "เขาจะต้องตามโจทย์เลยค่ะ Beauty with a Purpose คำว่า Purpose ในที่นี้คุณไม่จำเป็นต้องมีโครงการใหญ่โตอลังการ ปุ้ยว่าแค่คิด แค่เริ่ม แล้วอยากจะทำ เมื่อแสงส่องไปที่เขาแล้วและคิดว่าแสงนี้จะทำให้เธอเหล่านั้นต่อยอดให้โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อโลกนี้แค่นี้พอแล้ว ต้องแข็งแรงจริงๆ ค่ะ ไม่อยากจะให้ยึดว่าหนูเป็นโอปอล 2 3 4 โอปอลมีคนเดียวก็พอแล้วในโลกนี้ค่ะ แต่ตัวคุณก็สามารถเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ได้เหมือนกัน เพียงแค่คุณไม่ย่อท้อ ไม่กลัว คุณเป็นหนึ่งได้ค่ะ"
"อันดับหนึ่ง แข็งแรงเรื่องความสวย สอง โครงการที่เขาทำอยากจะบอกว่าอะไรก็ได้ ขอให้เรามุ่งมั่นจะทำ คุณไม่ต้องแอ๊บ ไม่ต้องเป็นโครงการใหญ่โต แต่นั่นคือความปลอมเราก็ไม่เอา เพราะฉะนั้นขอให้คุณเป็นคนจริงและทำเถอะค่ะ เรามีองค์กรใหญ่ๆ พร้อมที่จะซัปพอร์ต Miss World Thailand ที่จะไปสู้ในระดับนานาชาติต่อไป"
โป้ง ชยาภรณ์ : "คือจริงๆ เกี่ยวกับ Beauty with a Purpose เนี่ย เริ่มต้นต้องออกมาจากตัวเขาที่ออกมาจากใจจริงๆ แค่นั้นเอง"
ปุ้ย TPN : "ก็สอนน้องๆ ไว้ว่าโครงการทุกอย่างวันนี้มันอาจจะเป็นแค่หยดน้ำ แต่วันนึงมันอาจจะกลายเป็นมหาสมุทรได้ถ้าผู้คนเห็นว่าเราทำจริง มันมีประโยชน์จริงๆ มันจะยิ่งใหญ่ด้วยตัวของมันเองค่ะ ก็อยากจะแนะนำว่าน้องๆ ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องพยายามทำอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเรา คิดไม่ออกบอกเลยค่ะว่าคิดไม่ออก แต่รับรองว่าไม่โง่ค่ะ แค่นั้นเอง เพราะปุ้ยเองช็อตไมค์ก็มีนะคะ ฉันก็สตั๊นเป็นเหมือนกัน"