"UrboyTJ" สุดช็อก โดนสาวโดดขึ้นประชิดตัวกลางเวที! (คลิป)

เกิดเหตุไม่คาดคิดกับศิลปินอีกแล้ว ก่อนหน้านี้ขณะที่พระเอกหนุ่ม "ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ" กำลังเป่าเค้กวันเกิดอยู่กับกลุ่มแฟนคลับ ก็มีบุคคลลึกลับคนหนึ่งโผเข้ามาทำเหมือนจะเข้ามาหอมแก้มหนุ่มฟิล์ม แต่พระเอกหนุ่มสติดี ปัดป้องเอาไว้ทัน แล้วบุคคลนั้นก็รีบชิ่งหนีไปทันที
ล่าสุดก็เกิดกรณีคล้ายๆ กันกับนักร้องแร็พเปอร์หนุ่ม UrboyTJ หรือ "เต๋า จิรายุทธ ผโลประการ" ขณะที่กำลังขึ้นแสดงคอนเสิร์ตอยู่นั้น ก็มีหญิงสาวรายหนึ่งโผล่ขึ้นมาประชิดตัว ทำเอาแร็พเปอร์หนุ่มถึงกับหน้าเหวออย่างเห็นได้ชัด แล้วก็มีทีมงานเข้ามาพาตัวสาวรายนั้นออกไป ซึ่งแม้จะตกใจอยู่ไม่น้อย แต่เจ้าตัวก็ยังร้องเพลงต่อได้
แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยขึ้นกับศิลปินหลายๆ คน เหล่าแฟนคลับก็เรียกร้องให้ต้นสังกัดมีความเข้มงวดในการปกป้องศิลปินให้มากกว่านี้ เพราะอาจจะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุในอนาคตก็ได้
