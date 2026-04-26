“ณิชา - เบ็คกี้” เสิร์ฟลุคซัมเมอร์สุดปัง! ร่วมเปิดตัวคุชชั่นใหม่ L’ORÉAL PARIS ในงาน INFAILLIBLE SUMMER BEACH CLUB ใจกลางสยาม

ปรากฎการณ์ร้อนแรงรับซัมเมอร์ได้เกิดขึ้นแล้ว! เมื่อ L’Oréal Paris จัดงาน “L’Oréal Paris Infaillible Summer Beach Club” เนรมิตบรรยากาศ Summer Beach Club สุดพรีเมียมจากฝรั่งเศสมาไว้ใจกลางสยามสแควร์วัน พร้อมเปิดตัวคุชชั่นใหม่ Infaillible Fresh Wear Raffia Cushion Limited Edition นำทีมโดยแอมบาสเดอร์ “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” และ “เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” ปรากฏตัวในลุคซัมเมอร์ผิวสวยสะกดทุกสายตา นอกจากนี้ยังมีเหล่าคนดังอย่าง เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, ดิว จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, ธี ธีรเดช วิถีพานิชย์ และ ไทโอ ทัมม ควรทรงธรรม (THI-O NexT1DE) มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมโมเมนต์ Photo Session และการรวมเฟรมที่กลายเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน
ณิชา เล่าถึงประสบการณ์จากการได้ลองใช้คุชชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดว่า “ได้ลองใช้แล้วชอบมาก ๆ เพราะเขามีหลายสีเหมาะกับผิวของทุกคน เนื้อสัมผัสก็บางเบา สบายผิว คุมมัน กันน้ำ เหมาะกับสภาพอากาศช่วงซัมเมอร์มากเลย อยากให้ทุกคนไปลองมากค่ะ”
ขณะที่ เบ็คกี้ กล่าวเสริมถึงไฮไลต์ของงานนี้ว่า “สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยในงานวันนี้คือ Fresh Wear Raffia Cushion ค่ะ เพราะปกติมีขายแค่ใน Online เท่านั้น แต่วันนี้ทาง L’Oréal Paris ได้ยกมาให้ทุกคนได้ลองใช้และเป็นเจ้าของได้ที่งานนี้เลยค่ะ”