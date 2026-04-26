Counterpain คว้า “เจฟ ซาเตอร์” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ปลุกพลังคนรุ่นใหม่

บริษัท ไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่าย “เคาน์เตอร์เพน” (Counterpain) เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในตลาดผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์บรรเทาอาการปวด เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนล่าสุด “เจฟ ซาเตอร์” ในงาน #เคาน์กับเจฟ ศิลปินและนักแสดงมากความสามารถ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ภายใต้แคมเปญ “กลัวอะไรกับความปวด” ณ ลานลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
แคมเปญการเปิดตัวครั้งนี้ ถือเป็นการขยับภาพลักษณ์แบรนด์ครั้งสำคัญของ Counterpain ที่ต้องการเชื่อมต่อกับกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น ซึ่งสะท้อนความเชื่อว่า ความปวดเป็นสัญญาณของการพยายามไปให้ไกลกว่าเดิม พร้อมขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟและมุ่งมั่นกับสิ่งที่รัก “เจฟ ซาเตอร์” คือพรีเซนเตอร์ ที่สะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่ทุ่มเททั้งด้านดนตรี การแสดง และการทำงาน ซึ่งล้วนต้องใช้พลังและความพยายามอย่างหนัก จนบางครั้งอาจเกิดความเหนื่อยล้าและอาการปวดกล้ามเนื้อ แต่ยังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายอย่างไม่หยุดยั้ง
สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่เชื่อว่า “ความปวดไม่ใช่อุปสรรค แต่คือร่องรอยของความตั้งใจ” พร้อมเผชิญหน้ากับความปวดและความเมื่อยล้าอย่างท้าทาย เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ โดย Counterpain พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนัก หรือการไล่ตามความฝัน
ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัว ถูกออกแบบให้เป็น Experience Space ที่เชื่อมโยงแบรนด์กับผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่โซน Counterpain x Jeff SaturGallery ที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ ร่วมถ่ายภาพและแชร์โมเมนต์ผ่าน #กล้าปวดกล้าแปะ, ที่ถ่ายทอดตัวตนและเส้นทางความสำเร็จ ไปจนถึงกิจกรรมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริง และช่วงเวลา Exclusive สุดใกล้ชิดกับ Jeff Satur ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานหนักและการดูแลตัวเองในแบบฉบับพรีเซนเตอร์คนล่าสุด
เจฟ ซาเตอร์ พรีเซนเตอร์คนล่าสุด เผยถึงความรู้สึกว่า “ผมรู้สึกยินดีมากครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Counterpain สำหรับผมความปวดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องพบเจอ ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่มันคือสิ่งที่บอกว่าเรากำลังทำบางอย่างอย่างเต็มที่อยู่ สำหรับผมอาจจะเป็นตอนซ้อมร้อง ซ้อมเต้นที่ยาวนานหลายชั่วโมง หรือการทำงานเพลงในสตูดิโอข้ามคืน การออกกำลังกาย ความเหนื่อยล้าและความปวดมันเกิดขึ้นเสมอ แต่ผมมองว่านั่นคือร่องรอยของความพยายามที่คุ้มค่า เมื่อเราปวด เราแค่จัดการกับมันด้วยตัวช่วยที่ไว้ใจได้อย่าง Counterpain แล้วลุยต่อให้สุดทาง และออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราฝันกันครับ”
“ยาสึมาสะ อิวาโมโตะ” ประธานบริหารบริษัท ไทโช ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “Counterpain มุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์ให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่มากยิ่งขึ้น การเปิดตัวพรีเซนเตอร์ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสื่อสารแบรนด์ให้ใกล้ชิดกับผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะก้าวข้ามความปวด และเดินหน้าสู่เป้าหมายในชีวิต เราต้องการให้คนรุ่นใหม่มองความปวดในมุมใหม่ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ เจฟ ซาเตอร์ สะท้อนตัวตนของคนที่กล้าทุ่มเทและไม่หยุดพัฒนา เป็นศิลปินที่ใช้ร่างกายและพลังอย่างเต็มที่ในทุกบทบาท แต่ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนา ซึ่งตรงกับ DNA ของ Counterpain ที่เชื่อว่า ความปวด คือร่องรอยของความตั้งใจ”