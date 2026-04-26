EURO (ยูโร พีรภาสกร์) ปล่อยของครั้งใหญ่ “GET ME OUTTA HERE”  อัลบั้มเพลงสากล ที่ทำเองทุกขั้นตอน

ห่างหายจากงานเพลงเบื้องหน้าไปพักใหญ่ ล่าสุดนักร้องมากความสามารถ EURO (ยูโร พีรภาสกร์ อินทร์จันทร์) ก็กลับมาพร้อม “GET ME OUTTA HERE” อัลบั้มที่สองจากยูโรและยังเป็นอัลบั้มเพลงสากลอัลบั้มแรกในชีวิต ที่ทุ่มสุดตัว ทำเองในทุกขั้นตอน แนวเพลง Alternative R&B / Pop / Hiphop โดยอัลบั้มนี้จะพาผู้ฟังเดินทางผ่านช่วงเวลาที่สับสนที่สุดของชีวิต ตั้งแต่การหลงทางในความรัก การเริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง ไปจนถึงความพยายามที่จะหลุดออกจากวงจรเดิม ๆ แต่การ “หนีออกไป” ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด
โดยมีถึง 7 ซิงเกิล ซึ่งในเพลง Pretty G ได้แร็ปเปอร์สาวขวัญใจ T-POP มาร่วมเพิ่มมิติให้กับเพลง ด้วยพาร์ตแร็ปที่โดดเด่นและลงตัวสร้างสีสันให้เพลง ถ่ายทอดมุมมองของผู้ชายที่ชื่นชมเสน่ห์ของผู้หญิง พร้อมส่งต่อพลังความมั่นใจ และความเป็นตัวของตัวเองให้กับผู้หญิงอีกด้วย
EURO เผยว่า “ตื่นเต้นมากครับที่ได้ลองทำผลงานที่ออกนอกกรอบตัวเอง ทั้งวิธีการคิด วิธีการทำงาน และซาวเพลงที่ใหม่มากๆ เหมือนได้ปลดล็อคและปลดปล่อยแนวดนตรีหม่นๆปนเท่ที่อยากนำเสนอสักครั้งในชีวิต อีกทั้งอยากขยายฐานผู้ฟังให้มากขึ้น ไม่ได้จำกัดแค่ในประเทศไทย และในอนาคตยังมีผลงานที่น่าตื่นเต้นให้รอติดตามอีกแน่นอนครับ”