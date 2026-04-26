EURO (ยูโร พีรภาสกร์) ปล่อยของครั้งใหญ่ “GET ME OUTTA HERE”  อัลบั้มเพลงสากล ที่ทำเองทุกขั้นตอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ห่างหายจากงานเพลงเบื้องหน้าไปพักใหญ่ ล่าสุดนักร้องมากความสามารถ EURO (ยูโร พีรภาสกร์ อินทร์จันทร์) ก็กลับมาพร้อม “GET ME OUTTA HERE”  อัลบั้มที่สองจากยูโรและยังเป็นอัลบั้มเพลงสากลอัลบั้มแรกในชีวิต ที่ทุ่มสุดตัว ทำเองในทุกขั้นตอน แนวเพลง Alternative R&B / Pop / Hiphop โดยอัลบั้มนี้จะพาผู้ฟังเดินทางผ่านช่วงเวลาที่สับสนที่สุดของชีวิต ตั้งแต่การหลงทางในความรัก การเริ่มตั้งคำถามกับตัวเอง ไปจนถึงความพยายามที่จะหลุดออกจากวงจรเดิม ๆ แต่การ “หนีออกไป” ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด

โดยมีถึง 7 ซิงเกิล ซึ่งในเพลง Pretty G ได้แร็ปเปอร์สาวขวัญใจ T-POP มาร่วมเพิ่มมิติให้กับเพลง ด้วยพาร์ตแร็ปที่โดดเด่นและลงตัวสร้างสีสันให้เพลง ถ่ายทอดมุมมองของผู้ชายที่ชื่นชมเสน่ห์ของผู้หญิง พร้อมส่งต่อพลังความมั่นใจ และความเป็นตัวของตัวเองให้กับผู้หญิงอีกด้วย

EURO เผยว่า “ตื่นเต้นมากครับที่ได้ลองทำผลงานที่ออกนอกกรอบตัวเอง ทั้งวิธีการคิด วิธีการทำงาน และซาวเพลงที่ใหม่มากๆ เหมือนได้ปลดล็อคและปลดปล่อยแนวดนตรีหม่นๆปนเท่ที่อยากนำเสนอสักครั้งในชีวิต อีกทั้งอยากขยายฐานผู้ฟังให้มากขึ้น ไม่ได้จำกัดแค่ในประเทศไทย และในอนาคตยังมีผลงานที่น่าตื่นเต้นให้รอติดตามอีกแน่นอนครับ”
















EURO (ยูโร พีรภาสกร์) ปล่อยของครั้งใหญ่ “GET ME OUTTA HERE”  อัลบั้มเพลงสากล ที่ทำเองทุกขั้นตอน
EURO (ยูโร พีรภาสกร์) ปล่อยของครั้งใหญ่ “GET ME OUTTA HERE”  อัลบั้มเพลงสากล ที่ทำเองทุกขั้นตอน
EURO (ยูโร พีรภาสกร์) ปล่อยของครั้งใหญ่ “GET ME OUTTA HERE”  อัลบั้มเพลงสากล ที่ทำเองทุกขั้นตอน
EURO (ยูโร พีรภาสกร์) ปล่อยของครั้งใหญ่ “GET ME OUTTA HERE”  อัลบั้มเพลงสากล ที่ทำเองทุกขั้นตอน
EURO (ยูโร พีรภาสกร์) ปล่อยของครั้งใหญ่ “GET ME OUTTA HERE”  อัลบั้มเพลงสากล ที่ทำเองทุกขั้นตอน
